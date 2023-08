Wer öfter mal kohlenhydratbewusst genießen möchte, für den ist diese Low-Carb-Blumenkohl-Pizza-Alternative ein gefundenes Fressen.

Als Genussverrückte beobachten wir Food-Trends natürlich sehr genau. Warum der Hype um Hefeteig mit bunten Blumen aus Gemüse oder Früchten bei uns auch Jahre später nicht abebbt?

Weil Kinder es jetzt noch immer lieben, beim Belegen kreativ mitzuwirken – und auf diese Weise mit stolzer Brust so manche vitaminreiche Kost einverleiben, die unter anderen Umständen wohl sicherlich nicht als Kunst, sondern als überaus heikle Angelegenheit betrachtet worden wäre. Und weil es mit der Zeit auch an spannenden Varianten, wie dieser hier aus Low-Carb-Blumenkohl-Teig noch gesündere Alternativen zu Pizza und Co. gibt, die Sie unbedingt mal ausprobieren sollten.

Low-Carb-Focaccia „Bin im Garten“

Zutaten für ca. 4 Portionen

1 Blumenkohl (ca. 900 g)

1 TL Salz

1 Knoblauchzehe

50 g geriebener Gouda

2 Eier (Größe M)

Pfeffer

150 g saure Sahne

1 kleine rote Spitzpaprika

je ½ gelbe und orange

Paprikaschote

1 rote Zwiebel

2–3 Kirschtomaten

1 Lauchzwiebel

2 Champignons

1 Zweig Rosmarin

1 EL Pistazien (geröstet und gesalzen)

1 Stiel Petersilie

Backpapier

1 Blumenkohl putzen, in Röschen teilen, waschen und abtropfen lassen. Mit der Reibe der Küchenmaschine fein raspeln. Blumenkohl mit 1 TL Salz mischen und ca. 20 Minuten beiseitestellen.

2 Knoblauch schälen, fein hacken. Blumenkohl in ein sauberes Tuch geben. Kräftig zusammendrehen und Saft ausdrücken. Blumenkohl mit Knoblauch, Käse und Eiern mischen, mit Pfeffer würzen. Mischung auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Zum ovalen Fladen (ca. 21 × 32 cm) drücken. Im vorgeheizten Ofen (Ober-/Unterhitze: 170 °C /Umluft: 150 °C) 20–25 Minuten backen.

3 Saure Sahne, Salz und Pfeffer verrühren. Paprika putzen und waschen. Spitzpaprika in Ringe, übrige Paprika in kleine Würfel bzw. große Stücke schneiden. Zwiebel schälen, in Scheiben schneiden. Tomaten waschen, halbieren. Lauchzwiebel putzen, waschen, längs in Streifen schneiden. Pilze säubern, putzen, in Scheiben schneiden. Rosmarin waschen, Nadeln hacken. Pistazien grob hacken.

4 Focaccia aus dem Ofen nehmen, mit Gemüse, Rosmarin und Pistazien belegen. Ofentemperatur erhöhen (Ober-/Unterhitze: 220 °C /Umluft: 200 °C) und Focaccia weitere 10–12 Minuten backen. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein hacken. Focaccia herausnehmen, mit Petersilie bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden

Pro Portion ca. 16 g E, 14 g F, 16 g KH, 260 kcal

Probieren Sie doch mal unsere erfrischend anderen Focaccia-Ideen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Eat-Club