Zwei Literaturfestivals in der Region gehen virtuelle Wege

Der downgelockte November könnte lang werden, langweilig sogar; ab kommender Woche aber zeigen gleich zwei Literaturfestivals in der Region ihre Bereitschaft, dem Coronavirus-Blues virtuell zu begegnen: aus Bochum und Essen kommen Lesungen, Diskussionen, Slam-Poetry und Filme – frei Haus.

„Wortwortwort ist ein einmaliges Literaturfestival fürs digitale Zeitalter“

„Wortwortwort ist ein deutschlandweit einmaliges Literaturfestival für das digitale Zeitalter“: So lautet der erste Satz auf der Homepage. Vom 8. bis zum 20. November wollen der Bochumer Marco Ortu und sein Team diesen Anspruch mit Leben füllen. „Das Innovative ist das Festival selbst“, sagt Ortu: Aus Themen der Stadt und ihrer Geschichte zu schöpfen, „dann zu fragen, wer könnte das machen, und wie?“

Das Ergebnis: Mit dem Projekt „Heusner“ er zählt die Performance-Gruppe „kainkollektiv“ vom Abriss des Heusner-Viertels zugunsten der Westtangente in den 80er Jahren. Oder: Bochumerinnen und Bochumer lesen Texte des verstorbenen Bochumer Schriftstellers Wolfgang Welt, führen so in einer digitalen Produktion von Gotthard Lange durch Welts Prosalandschaften. „Nur: Wie bringt man einen Sprechchor ins Netz?“, erklärt Marco Ortu die Herausforderung. Zumal in diesen Tagen: Die Produktion läuft gerade eben in Bochums Rotunde, „und schon nach einer Stunde stand das Ordnungsamt vor der Tür und hat kontrolliert“.

Auch das einzige geplante Live-Event mussten die Bochumer ins Virtuelle verlegen: einen Abend zur Odysee mit heiteren Beiträgen von Frank Goosen, Jochen Malmsheimer, Fritz Eckenga und vielen mehr.

Die Angebote sind von öffentlicher Hand gefördert und kostenlos auf Youtube zu finden; sie haben einen fernsehprogrammartig Starttermin, bleiben aber bis Mitte Dezember im Netz. Gleichwohl macht sich das Festivalteam Gedanken, wie man mit seinen Inhalten Einnahmen erzeugen könnte: Die Konferenz „Contenhoch3“ (Motto: „Mit Schreiben Geld verdienen”) thematisiert die Digitalisierung der Wortkunst.

Das Essener Festival „Literatürk“ fragt: „Haste mal ne Zukunft“

Das Festival Literatürk in Essen ist hingegen eine altehrwürdige Institution – und steigt in diesem Jahr mit dem sprechenden Motto „Haste mal ne Zukunft“ zum 16. Mal. Zum ersten Mal aber rein digital: Über den Youtube-Kanal www.youtube.com/literatuerkessen sind ab dem 9. November alle Veranstaltungen zu sehen:

Aslı Erdoğan ist im Filmstudio Glückaufhaus zu Gast, es folgen bis zum 18. November etwa Olivia Wenzel, Zöe Beck, Ilija Trojanow, Niklas Maak sowie Nahost-Experte Michael Lüders mit einem weiteren Spannungsroman. Schon jetzt zu erleben ist ein Grußwort von Feridun Zaimoglu.

Die Verlegung in den virtuellen Raum war corona-bedingt ohnehin geplant – dass nun gar keine (zahlenden) Zuschauer vor Ort sein werden, könnte dennoch das zwar geförderte, aber doch mit spitzem Stift kalkulierte Festival in Nöte bringen.

„Wir hoffen“, sagt Sprecher Nikolaos Georgakis, „dass die unsere treuen Zuschauer die Möglichkeit wahrnehmen, ihre bereits gekauften Tickets nicht zurückzufordern – sondern zu spenden.“