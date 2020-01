Zurück in Olpe: Pianist Max Philip Klüser gibt ein Heimspiel

Max Philip Klüser hat alle Anlagen für eine Karriere an der Trompete: zahlreiche Preise bei Wettbewerben, mit 12 Jahren bereits Jungstudent an der Musikhochschule Düsseldorf. Doch dann verlässt der junge Olper die sichere Blechbläserlaufbahn mit der Berufsperspektive einer schönen Solostelle in einem großen Orchester und verlegt sich auf das riskante Metier des Klaviers. Es lohnt sich. Heute, wenige Jahre später, ist Klüser Stipendiat der Menuhin Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes, hat mit 25 Jahren bereits einen Lehrauftrag in Düsseldorf und absolviert gerade am Mozarteum in Salzburg sein Konzertexamen. In den nächsten Wochen kommt er zweimal in seine Heimat Olpe zurück.

„Ich kenne keinen Trompeter, der umgestiegen ist“, schätzt der Musiker seine Entscheidung als ungewöhnlich ein. Er hatte bei Ingo Samp an der Musikschule Olpe Unterricht, die sein Vater, der Oboist Jörg Klüser, leitet. „Manchmal frage ich mich selbst, wie es zu dem Wechsel kam. Eines Tages saß ich am Klavier und dachte: Trompete ist es irgendwie nicht mehr. Seither habe ich das Instrument nicht mehr angepackt.“ Max Philip Klüser ist glücklich, denn der Erfolg gibt ihm Recht, auch wenn er es sich damit alles andere als leicht macht. „Ich musste dann nochmal eine Aufnahmeprüfung in Klavier bestehen. Das Klavier erfordert einfach unfassbar viel Arbeit.“

Herausforderungen der freiberuflichen Karriere

Es gibt dem Musiker aber auch viel zurück. Max Philip Klüser schätzt das große Repertoire, die vielfältigen Möglichkeiten, solistisch, als Begleiter, kammermusikalisch und mit Orchester Musik zu gestalten. Auf der anderen Seite ist das Schicksal eines freiberuflichen Pianisten gegenüber einer Berufsbläserlaufbahn viel ungewisser. „Wenn man als Pianist sagt, man will nur solo spielen, hat man ein Problem. Heutzutage muss man sich breit aufstellen.“

Zahlreiche Preise und Stipendien bestätigen dem Sauerländer, dass er auf dem richtigen Weg ist. Derzeit pendelt er zwischen Düsseldorf und Salzburg, dabei hilft die Studienstiftung des Deutschen Volkes, „es ist ganz toll, dass die eine Abteilung für Musiker haben“. Die Yehudi Menuhin Foundation hat ihn in ihr Programm aufgenommen und vermittelt Auftritte, „das ist damit verbunden, dass man die Musik zu Leuten bringt, die nicht ins Konzert gehen. Man kommt dabei an ungewöhnliche Orte.“ Von der Trompete profitiert er als Pianist viel, resümiert Klüser dankbar, „mit dem Atem und mit der Luft Musik zu machen, ist auch am Klavier hilfreich, das merke ich auch, wenn ich mit anderen zusammenspiele.“

So oft wie möglich in Olpe

Seiner Heimat Olpe bleibt er dabei eng verbunden, spielt so oft wie möglich Konzerte dort und besucht, wenn es geht, einmal im Monat die Eltern und Großeltern. „Unsere Region ist sehr gut aufgestellt, was großartige Musiker anbetrifft“, lobt er das Fundament. Auf die anstehenden Auftritte freut er sich aus mehreren Gründen. Am Samstag, 8. Februar, konzertiert er um 18 Uhr im Großen Saal des Alten Lyzeums in Olpe mit dem Abó-Klavierquartett. „Klavier mit drei Streichern, das ist eine spannende Besetzung, damit kann man schon fast orchestral spielen, das hat so viele Klangmöglichkeiten.“ Auf dem Programm steht neben dem Brahms-Quartett in g-Moll das selten gespielte romantische Phantasy Piano Quartet von Frank Bridge. „Dafür haben wir uns entschieden, weil unsere Geigerin Laura Mead Engländerin ist; das Stück wird ganz selten gespielt.“ Auch Laura Mead ist eine Hochbegabung aus der Talentschmiede Südwestfalen; sie wurde 1990 in eine britisch-polnische Musikerfamilie geboren und ist in Hilchenbach aufgewachsen; die Eltern sind Mitglieder der Philharmonie Südwestfalen. „Es ist für uns ein schönes Heimspiel, dass wir einen Besuch Zuhause mit einem Konzert verbinden können.“ Außerdem bietet die Musikschule Olpe vom 28. Februar bis 1. März einen internationalen Workshop zum Beethoven-Jahr an, in dessen Rahmenprogramm der Pianist auftritt.

Auch Dirigieren ist eine Option

So gut, wie sich die Pianistenlaufbahn anlässt, ist sie doch nicht die einzige Option für Max Philip Klüser. „Ich interessiere mich auch für das Dirigieren. Es könnte sein, dass mich das in den kommenden Jahren noch mehr reizt.“

