Zauberschöne „Zeitreise 81/82“ mit BAP und Niedecken in Köln

Köln. Premieren-Abend nur mit alten Songs: Wolfgang Niedeckens BAP euphorisierte im Kölner Sartory-Saal. Drei Auftritte folgen - und eine Tournee 2024.

Verdamp lang her? Ach was! Wer mit Wolfgang Niedeckens BAP in die 80er-Jahre gegangen ist, hat diese Songs doch ins ganze Leben mitgenommen, manche tragen sie nahe am Herzen, andere in den Echokammern der Erinnerung. Und jetzt spielt BAP „Zeitreise“: Alle Songs der Erfolgs-Alben Nr. 3 und 4, also „Für usszeschnigge“ (1981) und „Vun drinne noh drusse“ (1982). Und beim ersten von vier Konzerten im Kölner Sartory-Saal (binnen Minuten ausverkauft – in der „Guten Stube“ von Köln gibt’s ja auch gerade mal 1400 Stehplätze) am Donnerstagabend wurde klar: Das ist nicht Nostalgie, das ist eine Art Heimkehr. Zu dem Menschen, der du mal warst und eigentlich immer noch bist. Schönes Gefühl. Es gibt so Abende, da entdeckst du, was alles schön sein kann.

Klar, es war ein bisschen wie beim Klassentreffen. So gut wie alle hier unter der Rosenholz-Vertäfelung sind eine Altersklasse, Generation Wo-immer-wir-hinkamen-waren-schon-ganz-viele-von-uns. Manches Haar ist grau, fast friedhofsblond oder gar nicht mehr da, die Gleit- und Weitsichtbrillen-Quote liegt bei etwa 50 Prozent. Einigen steht ins Gesicht geschrieben, wie viele ärztliche Ratschläge sie nicht befolgt haben. Andere haben die Traute, im Business-Anzug zu erscheinen – schwer beschäftigt und keine Zeit, noch schnell die Armani-Jeans überzustreifen.

„Südstadt verzäll nix“ mit Neuer-Deutsche-Welle-Girlande drüber

„Südstadt verzäll nix“ geht ganz schön los, mit dem Rock-Riff, das Gitarrist Ulrich Rode gut herausarbeitet; allerdings fehlt ihm das Kantige, Raue, ja Rotzig-Rüpelhafte, das den Sound vom „Major“ Klaus Heuser durch Mark und Bein gehen ließ. Keyboarder Michael Nass legt aber leider eine penetrante Neue-Deutsche-Welle-Girlande darüber. Immerhin, das macht er später mit der Wucht seiner Hammond-B3-Orgel wieder wett. Insgesamt ist der Sound poppiger und das Klatschen im Saal oft lauter als die Drums. Beim „Waschsalon“ geht das Wisch-wasch-Winken bis in die letzte Reihe. Alle haben ganz schön gute Laune und verfallen beim Intro von Nit vör Kooche“ in ironisches Schunkeln“, wenn es das gibt – und dann wird es ja doch noch richtig schön rockig.

Gitarrist Ulrich Rode (links) und Wolfgang Niedecken im Sartory-Saal.

„Altersmilde“ sei er geworden, gesteht Wolfgang Niedecken, Flucht vor Karneval sei nicht mehr drin, weil Frau und Töchter immer dabeisein wollten – „und der Karneval ist ja auch besser geworden“. Er plaudert viel darüber, wo und wie Song entstanden. Meist unterwegs: Mal in Holland, mal mit Blick auf den griechischen Berg Athos, mal beim Gassigehen mit dem Hund („Wellenreiter“) und mal auf dem Weg nach Sardinien – und wer es bisher noch nicht wusste, wird spätestens an diesem Abend gespürt haben, was für ein richtig großer, herzbebentauglicher, schöner Song „Ahn ner Leitplank“ ist – und das mit einem amtlichen Gitarrensolo, wie man es ja auch nicht mehr alle Tage zu hören bekommt (hier allerdings beim unverwüstlichen „Jupp“ gleich nochmal).

BAP und Niedecken gehen mit „Zeitreise ‘81/’82“ im nächsten Jahr auf Tournee

Eigentlich wollte er nie so etwas wie Greatest-Hits-Konzerte geben, sagt Niedecken. Aber bei der letzten Tournee („Alles fließt“) sei ihm der besondere Glanz in den Augen der Fans aufgefallen, wenn sie ganz alte, jahrzehntelang nicht mehr gespielt Songs auspacken. Was zum einen zeigt, wie genau Musiker auf der Bühne wahrnehmen, was unten im Publikum abgeht – und zum anderen wohl zur Folge hatte, dass die ersten Konzerte im intimen Sartory-Saal stattfinden, bevor im nächsten Jahr dann eine große Hallen-Tournee beginnt.

BAP mit (v.l.) Ulrich Rode (Git.), Michael Nass (Key.), Wolfgang Niedecken (Voc/Git) und Sönke Reich (Drums), der „jünger ist als alle Songs, die wir heute Abend spielen“, so Niedecken. Foto: Thomas Brill

Die zwei Stunden und zwei Minuten bis zum Zugabenteil vergehen wie im Flug. Sie spielen „Zehnter Juni“ („Plant mich bloß nicht bei euch ein“) für russische Deserteure, Eddie Cochrans „Summertime Blues“ („Wo mer endlisch Summer han“), den Bekenntnis-Song „Ens im Vertraue“, „Wenn et Bedde sisch lohne dät“ und „Kristallnaach“, das immer noch ein etwas zu guter Rocksong für das Pogrom--Thema ist – hier ist es mal schön, dass Gitarrist Rode die Riffs sehr rundet.

Wolfgang Niedecken ist kein „Kölsch-Dylan“ oder „Reserve-Springsteen vom Rhein“ mehr

Und natürlich tobt, jubelt, kocht der Saal, als das markante Keyboard-Intro von „Verdamp lang her“ erklingt. Der Turbo-Bläsersatz für „Frau ich freu mich“ gibt dem Song richtig schön Auftrieb, und als die Band nach fünf Minuten frenetischem Schlussapplaus wieder auf der Bühne steht, wissen alle: „Do kanns zaubre“ werden die jetzt spielen, das fehlt ja noch. Aber es geht noch fast eine Stunde weiter, sogar die alte „Anna, Anna“ wird nochmal rausgekramt, „Stell dir für“ und „Wahnsinn“, „Häng de Fahn eruss“, „Helfe kann dir keiner“. Und für alle Musik-Journalisten, die ihn damals ‘81/’82 noch als „Reserve-Springsteen vom Rhein“ oder als „Kölsch-Dylan“ zu belächeln versuchten, spielte Niedecken alsVerbeugung vor dem Meister„One Too Many Mornings“ und „Wie ne Stein“.

Drei Stunden „Zeitreise“. Schön. Sehr, sehr schön. Und noch ein bisschen mehr als das.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur