Volker Spengler als Meister Simon in "Der Geizige" nach Moliere.

Berlin. Ein Urviech, ein zartbesaitetes. Volker Spengler ist tot. Der Schauspieler faszinierte, ob er Shakespeare spielte oder in Fassbinder-Filmen.

Zarter Koloss: Der Schauspieler Volker Spengler ist tot

Es liegt nah, Volker Spengler als feingeistiges Urviech des Theaters zu zeichnen. Ein Koloss, der die voltenreichen Koloraturen des Dramatischen überrumpelnd farbensatt heraustrompeten konnte, war er natürlich auch, zuletzt oft bloß noch ein Zitat großer Theaterzeiten. Das machte ihm nichts, – ihm, der mit 14 zur See gegangen war, die rauen Winde der Welt immer auch außerhalb der Schauspielkunst gesucht hatte – wie ein massiges Monster vorgeführt zu werden.

Selbstironie, fanden wir staunenden Zuschauern, schien alles an ihm: Der überlegen mächtige Leib, der donnernde Bass, Falstaff und Proletenröhre zugleich. Aber dann sah man Spengler einen Mitspieler zärtlichst berühren, ihn mit seinen graublauen Augen eine unerreichbare Ferne suchen und fragte: Alles bloß Hülle, das Laute, Lebenssatte?

Vom Boulevard bis Shakespeare, Volker Spenglers Spiel hatte reiche Farben zu bieten

Spengler war viele: Er spielte Klamotte mit Heinz Erhardt, später fordert der große Kortner das Viehische, ließ ihn als Shakespeares „Caliban“ über die Bühne berserkern. Anfangs war der Gewaltige ein zarter Junge, ein sensibler Lockenkopf. Seine abgründige Intensität vergaß nie, wer ihn in Fassbinders „In einem Jahr mit 13 Monden“ sah. Seinen diskreten Wahnwitz auch nicht, als er am Düsseldorfer Schauspielhaus Gustaf Gründgens spielte. Am Samstag ist Volker Spengler gestorben, eine Woche vor seinem 81. Geburtstag.