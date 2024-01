Oberhausen Europas größtes Wrestling-Festival „wXw 16 Carat Gold“ steht im März wieder an. Jede zehnte Karte wird ins Ausland verkauft.

Es sind aktuell gute Zeiten für deutsche Wrestling-Fans: Mit WWE und AEW sind gleich beide internationalen Top-Ligen im Free-TV vertreten (Pro7 Maxx respektive DMAX), erstere Promotion veranstaltet hierzulande mit „Bash in Berlin“ Ende August gar ein großes Live-Event, das weltweit von Millionen Fans verfolgt werden dürfte. Und auch die kleineren, unabhängigen Ligen wie die in Gelsenkirchen beheimatete wXw (Westside Xtreme Wrestling) profitieren von der Entwicklung, wie Manager Tassilo Jung anführt: „Ganz klar, wenn WWE boomt, profitiert auch das Independent-Wrestling. Wir bemerken, dass sich unsere Shows aktuell wirklich gut verkaufen. Der Vorverkauf für ‚16 Carat Gold‘ läuft ziemlich gut, Bielefeld Mitte Februar ist seit Anfang Januar ausverkauft, Frankfurt und Leipzig Ende März und Ende April sind fast ausverkauft, obwohl wir nicht einmal ein Match dafür angekündigt haben.“

Stark dafür verantwortlich sind Catcher, die ihre Fähigkeiten zu großen Teilen über Jahre im wXw-Seilgeviert erlernt, trainiert und perfektioniert haben. Mittlerweile ist insbesondere den Mitgliedern der WWE-Gruppierung „Imperium“ um den Wiener Walter Hahn (Gunther) und den Hamburger Marcel Barthel (Ludwig Kaiser) der Durchbruch gelungen, mit dem Dresdner Ilja Dragunov steht ein weiterer langjähriger Bestandteil von wXw-Shows kurz davor. Millionen Menschen schalten weltweit Woche für Woche bei den Shows „Raw“, „Smackdown“ und „NXT“ ein, das Ex-wXw-Trio kann auf Instagram aktuell gemeinsam mehr als 600.000 Follower verzeichnen. Der Kontakt nach Deutschland ist nie abgerissen, wie Tassilo Jung verrät: „Es vergehen beispielsweise keine zwei Wochen ohne Kontakt mit Walter.“

wXw „16 Carat Gold“: Teilnehmerfeld mit Gästen aus Mexiko, USA und Japan

Aktuell stecken Jung und seine Teamkollegen in den Vorbereitungen für Europas größtes Wrestlingfestival: Zwischen dem 8. und 10. März findet das Event „16 Carat Gold“ wieder in der Oberhausener Turbinenhalle statt. Bis zu 1500 Fans pro Tag können bei sechs mehrstündigen Einzelshows dabei sein, Herzstück dabei sind die drei Abendveranstaltungen, bei denen 16 Aktive in einem nach K.O.-System funktionierenden Turnier um den renommierten „16 Carat Gold“-Pokal und ein Titelmatch um den größten Titel der Liga, die „Unified World Wrestling Championship“ antreten. Zehn Teilnehmer sind bereits bekannt, weitere werden noch bekannt gegeben oder müssen sich bei verschiedenen wXw-Shows im Februar qualifizieren. Dabei kann es dann auch zu Matches zwischen Männern und Frauen kommen, so hat zum Beispiel die zweifache „wXw Women‘s Championesse“ Baby Allison bereits ein Quali-Match im sicher.

Axel Tischer, vormals unter dem Namen „Alexander Wolfe“ für die WWE tätig, steigt regelmäßig für die Wrestling-Liga wXw in den Ring. Auch bei „16 Carat Gold“ ist er in der Turbinenhalle zu sehen. Foto: Janice Mersiovsky | janicemersiovskyphoto.com / WxW

Viele Teilnehmer werden traditionell aus dem weit entfernten Ausland eingeflogen. WWE-Fans werden sich womöglich noch an den US-Amerikaner Lio Rush erinnern, der von 2017 bis 2020 beim Marktführer unter Vertrag stand und in den Hauptshows an der Seite von Top-Star Bobby Lashley eingesetzt wurde. Ebenfalls aus den USA reisen die Wrestler Cornbelt Cowboy und Gringo Loco an, mit El Hijo de Dr. Wagner Jr. und Masato Tanaka konnte wXw auch Athleten aus Mexiko und Japan verpflichten. Ein weiterer Catcher aus dem „Land der aufgehenden Sonne“, Fan-Liebling Shigehiro Irie, wird sich bei der Abendshow am Samstag, 9. März, mit dem aktuellen Champion Robert Dreissker um den größten Titel der Liga duellieren.

„16 Carat Gold“: Zehn Prozent der Karten gehen ins Ausland

Irie und Tanaka sind übrigens sicher nicht die einzigen Japaner in der Halle. „Die Auslandsquote bei den verkauften Wochenendtickets liegt bei zehn Prozent. Die meisten gehen nach Frankreich oder ins UK, es folgen Österreich und Schweiz. Es waren aber auch schon Ticketbestellungen aus den USA und Japan dabei“, kann Tassilo Jung bestätigen. Entsprechend ausgebucht sind die Hotels in Oberhausen, insbesondere die in Nähe zur Turbinenhalle, am zweiten März-Wochenende.

WWE: Darauf freut sich Deutschlands populärster Wrestler bei seiner Rückkehr nach Hause am meisten

Wer kommt, darf sich nicht nur auf mitreißende Showkämpfe, sondern auch auf eine beeindruckende Bühnenkulisse freuen. Der Saalplan wird im Vergleich zum Vorjahr verändert, statt Sitzplätzen auf der Stage wie 2023 gibt es nun wieder Stehplatzbereiche im Innenraum hinter den bereits nahezu komplett ausverkauften Sitzreihen. „Damals planten wir noch unter Corona-Regeln, nur mit Sitzplätzen. Jetzt bieten wir wieder Steher an, räumen die Bühne frei und haben so natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Produktion schöner zu gestalten“, erklärt Jung. Mit Ausnahme von Turnierpässen für die Sitzplatzreihen 4 und 5 sind nach aktuellem Stand ohnehin nur noch Stehplatzkarten verfügbar.

Absolute Andy: wXw ehrt bei „16 Carat Gold“ verstorbene deutsche Wrestling-Ikone

Ein besonders emotionaler Moment steht am Samstagabend ebenfalls auf dem Programm. Im November 2023 verstarb Andreas Ullmann, besser bekannt als „Absolute Andy“, im Alter von erst 40 Jahren nach schwerer Krankheit – der Franke stand zwischen 2010 und 2020 fünfmal im Hauptkampf einer „16 Carat“-Show und gehörte zu den beliebtesten Catchern des wXw-Kaders. Posthum wird ihn die Liga am 9. März in die hauseigene Hall Of Fame einführen.

wXw-Legende Absolute Andy (hier ein Bild aus dem Jahr 2012) ist im vergangenen November verstorben. Posthum wird er bei „16 Carat Gold“ geehrt. Foto: Privat

„wXw 16 Carat Gold“: Infos und Tickets

8.-10.3., Turbinenhalle, Im Lipperfeld 23, Oberhausen. „16 Carat Gold“-Turnierevents: Fr 20 Uhr, Sa 19.30 Uhr, So 17 Uhr, Karten ca. 59 €, Turnierpass für alle drei Shows ab ca. 137 €. Weitere Events mit anderem Teilnehmerfeld: Sa 12 + 15 Uhr, So 12 Uhr, Karten ab ca. 28 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur