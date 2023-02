Wichtiger Meilenstein für Künstlerin: Rom als Inspiration

Siegen. Die Künstlerin Andrea Freiberg lebt in Siegen und Berlin. Wie sie recht spät zur Kunst kam und in Italien eine neue Ausdrucksformen gefunden hat.

Sie ist weit gegangen. Von Ost (wo sie aufgewachsen ist), nach West (wo sie lebt); später dann, und zwar zu Fuß, von West nach Ost, dreißig Tage, 600 Kilometer von Gronau nach Jena. Weit gegangen ist Andrea Freiberg auch auf ihrem Weg zur freischaffenden Künstlerin, die sie heute ist. Mit Auszeichnungen und Stipendien, mit Ausstellungen und Interventionen in Innen- und in Außenräumen, im Austausch, aber auch im Rückzug, denn den braucht sie, um die eigene Position zu schärfen, um dann wieder hinaus zu treten in eine Welt, die sie von ihrer Warte aus wahrnimmt, in Teilen aufgreift und verfremdet spiegelt.

Eine fremde Welt

Ihre Künstlerinnen-Biographie setzt vergleichsweise spät ein: 1999, mit dem Studium der Künste, der Soziologie und Psychologie. Da hat Andrea Freiberg schon eine Lebensstrecke bewältigt. 1965 im thüringischen Apolda geboren, schon früh an Kunst interessiert, doch ohne Möglichkeit, einen solchen Bildungsweg einzuschlagen, absolvierte sie eine Ausbildung zur Krippenerzieherin. Sie arbeitete mit Kleinkindern, durchaus kreativ, aber in arg begrenztem Rahmen. Mit dem Mauerfall zieht es sie nach Westen. Dieses andere Deutschland ist für sie extrem fremd; was sie kann, verliert an Wert. Sie wird arbeitslos, qualifiziert sich weiter – und: beginnt, sich neu zu orientieren: Freiberg folgt der Fährte der Kunst.

Inspiriert von ihrem Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt: Weitere Werke von Andrea Freiberg. Foto: Privat

Sie studiert an der Universität Siegen zunächst als Gasthörerin bei Peter Nettesheim und Prof. Michel Sauer Bildhauerei und wird ermutigt, sich der hochschulinternen Begabtenprüfung zu stellen. Sie besteht und studiert nun die künstlerischen Medien von der Pike auf. Erst im studentischen Zusammenhang, bald auch über das Siegerland hinaus nutzt sie ihre Chancen. Bewirbt sich um Preise, tut Fördermöglichkeiten auf, setzt u.a. Projekte mit dem Künstlerdorf Schöppingen um – und findet Resonanz, Bestätigung.

Ein wichtiger Meilenstein ist für sie die Zeit in Rom: drei Jahre, 2019 bis 2022, die sie in der Villa Massimo mit dem Autor und Stipendiaten Peter Wawerzinek begonnen hat und die sie nutzt, sich zu lösen von vielem, was war. Auch von der erprobten Ausdrucksform, die sich vor allem im Skulpturalen, Installativen zeigt, denn in Rom beginnt Andrea Freiberg, gegenständlich zu malen: großformatige Bilder mit behutsam aufgebrachten Farben, surreal wirkend und doch mit starkem Bezug zur Wirklichkeit, denn mindestens eines der gezeigten Objekte ist auch haptisch präsent. Der gelbe Ölkanister, die Wagenachse, das vergoldete kleine Dromedar sind allesamt Fundstücke, ausrangierte Gegenstände. Diesen ihres Wertes beraubten „Trophäen“ gibt Freiberg eine neue, subjektive Bedeutung, einen anderen, letztlich ideellen Wert.

Freude an Farbe und Form

Anfang des Jahres hat Andrea Freiberg als Kuratorin im Künstlerhaus Klagenfurt mit weiteren Kunstschaffenden den Raum in seinen unterschiedlichen Facetten erkundet. Auch in der Ausstellung „space oddity“ ist sie den „römischen“ Beobachtungen nachgegangen, die sich, zur Zeit des Corona-Lockdowns, extrem fokussieren mussten: auf die Perspektiven der Innenhöfe, auf das Belebte im plötzlich so Unbelebten, auf die Strukturen vielsagender Zwischenräume. Entstanden sind Bildkompositionen voller Poesie, von schmerzlich-schöner Zartheit, voller Freude an Farbe und Form.

Solche Bilder, 1,50 mal 1 Meter groß, malt Andrea Freiberg in ihrem gar nicht so großen Wohn- und Arbeitsraum im einstigen Milchhof der gar nicht so großen Stadt Siegen. In der Großstadt Berlin, wo sie nach ihrer Zeit in der italienischen Capitale in einer Pendler-WG lebt, arbeitet sie in den kleinen Formaten, wie ihrer Serie an „Berliner Stillleben“ in Aquarell.

Wer Andrea Freiberg in Siegen besucht, stößt auf Wegmarken ihrer Kunst-Geschichte: auf Holzskulpturen hinter der Studio-Tür (Pendants in Blau sind ständig in der deutschen Botschaft in Rom vertreten), auf das leicht derangierte Modell der Stahlwerkshalde „Monte Schlacko“ („Hollywood – Die Stadt ist eine Bühne“, 2010), auf Fotografien, auf Objekte der Installationen „Pool-Position“ (2018) oder „Hall of Brain“ in Jena (2019).

Aktuell stellt Andrea Freiberg in Siegen aus: bis 12. März in der Produzentengalerie KuKu (Schlossblick 69, Siegen; Finissage: 12. März, 15 Uhr). Der Titel der Schau ist Programm: „Ho fatto molto strada.“ Ich bin weit gegangen.

