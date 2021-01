Wer war's? Wir suchten nach Paula Modersohn-Becker

Essen Eine Frau, die in vieler Hinsicht Pionierin war und deren Leben viel zu früh endete. In "Wer war's" geht es um eine große Malerin.

Am 19. Dezember fragten wir in „Wer war's?“ nach Paula Modersohn-Becker. Sie gilt als eine Wegbereiterin des Expressionismus, doch erst spät lernte die Kunstwelt ihr Werk, diese flächigen, farbenkräftigen Gemälde, zu schätzen.

Umgeben vom Teufelsmoor, von Birken und Bächen, von Wiesen, die am Horizont mit dem Himmel verschmelzen, öffnet sich eine Landschaft, in der die Malerin ein „Wunderland“ sah. In dieser Weite aus Romantik und Melancholie liegt das nn, das ihr Sehnsuchtsort war, ihr manches Mal zu eng wurde und doch immer Heimat blieb – untrennbar ist ihr kurzes, tragisches Leben mit Worpswede verbunden, jener Kolonie der Künstler, Werkstätten und Ateliers.

Die 1876 in Dresden geborene Bürgerstochter hatte ein Lehrerinnen-Seminar absolviert, dann eine Malschule besucht und war mit 21 in den kleinen Ort bei Bremen gekommen. In ihrem kleinen Atelier steht sie an der Staffelei, mischt ihre Farben, malt bevorzugt Stillleben, Kinder, landschaftliche und bäuerliche Szenen. Sie heiratet den Maler Otto Modersohn, doch fühlt sich in der Ehe nicht wohl. Sie verlässt ihn, will selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen, taucht ein in die Pariser Kunstszene - um auch da nicht glücklich zu werden.

In dieser Lebenskrise entstehen ihre ausdrucksstärksten Bilder, zu denen gerade die Selbstporträts zählen. Eine breite künstlerische Anerkennung jedoch bleibt zu Lebzeiten aus, Es finden sich keine Käufer für ihre unkonventionellen Bilder, zu ungewohnt ist ihr Stil.

Versöhnt mit ihrem Mann kehrt sie 1907 nach Worpswede zurück. Am 2. November bringt sie eine Tochter zur Welt, knapp drei Wochen später ist Paula Modersohn-Becker gestorben.

