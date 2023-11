Vorlesetag: Wüst liest mit Ex-Höhner-Frontmann Krautmacher

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst liest in Neuss vor, die Schulministerin ist in Münster und Dorsten.

Düsseldorf. Am bundesweiten Vorlesetag schnappen sich Politiker ein Buch und besuchen Schulen. Ministerpräsident Henrik Wüst hat einen Promi an seiner Seite.

Am bundesweiten Vorlesetag bringen am Freitag auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie Minister und Prominente Kindern in Schulen und Kindergärten Bücher nah. In der Michael-Ende-Schule in Neuss liest Wüst zusammen mit Henning Krautmacher, dem ehemaligen Frontmann der Kölner Kultband Höhner, vor.

Kinder- und Familienministerin Josefine Paul (Grüne) besucht einen Kindergarten in Essen. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) liest gleich in zwei Schulen in Münster und Dorsten vor. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) nimmt sich Zeit für die Kinder einer Gesamtschule in Düsseldorf.

Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“

Der bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung. Die deutschlandweite Aktion wurde erstmals 2004 veranstaltet. Bundesweit rechnen die Veranstalter zum 20. Vorlesetag wieder mit mehr als einer Million Vorlesern und Zuhörern. (dpa)

