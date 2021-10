Zweimal in NRW: Marteria geht 2022 auf „Vollkontakt“-Tour

Essen Nach der Veröffentlichung seines neues Albums „5. Dimension“ gibt Marteria nun auch Tourdaten bekannt. Der Rapper kommt nach Köln und Münster.

Er braucht scheinbar das Bad in der Menge: Rapper Marteria hat sich während der Pandemie mit all ihren Einschränkungen komplett der Studioarbeit gewidmet. Sein neues Album „5. Dimension“ erschien am vergangenen Freitag. Nach über vier Jahren will der Rostocker im kommenden Jahr auch wieder auf Solo-Tour gehen – die er programmatisch „Vollkontakt“ genannt hat. Zwei Termine führen Marteria nach Nordrhein-Westfalen: Karten für die Shows in Köln (17.12.22, Lanxess Arena) und Münster (18.12.22, Halle Münsterland) gibt’s ab Mittwoch, 20. Oktober, 10 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen. Casper und Marteria in Oberhausen: Worte, die Wunden heilen

Seit 2006 ist Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, als Rapper aktiv. Der Durchbruch gelang ihm 2010 mit dem Album „Zum Glück in die Zukunft“, mit dem er seinerzeit auf Platz sieben der deutschen Charts kletterte. Die LP brachte ihm zudem eine Goldene Schallplatte ein. Vier Jahre später etablierte das mit Platin ausgezeichnete Nummer-eins-Album „Zum Glück in die Zukunft II“ Marteria endgültig in der Beletage deutscher Rap-Musik. Zuletzt erschien im August 2018 das Kollaborations-Album „1982“ mit dem befreundeten Rapper Casper.

