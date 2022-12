Zurück auf der Bühne: Sängerin Nicole in Hagen und Dortmund

Essen. Nicole besucht für zwei Akustikkonzerte die Region. Die Sängerin hatte sich zwei Jahre wegen einer Krebsdiagnose zurückgezogen.

„Ich bin zurück“ – bei so manchem Schlagerstar reicht dieser Satz höchstens noch für ein Augenrollen, im Fall von Nicole ist das allerdings keine Plattitüde. Und schon gar nicht nur der neue Titel für Album und Tour. Die Sängerin meldet sich nach einem schweren Schicksalsschlag sowohl musikalisch als auch in persona nach zwei Jahren zurück.

Verändert, aber optimistisch und mit neuem Lebensmut steht die Schlagerikone seit Juli dieses Jahres wieder auf der Bühne. Am 15. und 16. Dezember stattet Nicole der Region einen Besuch ab. In der Hagener Johanniskirche (Do) und in der Dortmunder Pauluskirche (Fr) präsentiert sie alte und neue Hits wie die titelgebende Single „Ich bin zurück“ als Akustikversion.

Nicole feiert ihr Comeback mit neuem Album

Es ist eine ganz besondere Rückkehr. Eine, an die Nicole selber nicht immer glauben konnte. Vor zwei Jahren bekommt die Mutter zweier Töchter die Diagnose Brustkrebs. „Im Dezember 2020 musste ich plötzlich und unerwartet eine Reise antreten, die ich ganz sicher nicht gebucht hatte“, erklärte die Grand Dame des Deutschen Schlagers unter anderem auf ihrer Instagram-Seite. An die Öffentlichkeit ging sie damit allerdings erst vor gut sieben Monaten, da war der Kampf bereits bestritten. Sie habe kein Mitleid gewollt, erklärte sie weiter.

„Nach 16 Monaten, geprägt von Ängsten und Zweifeln, aber auch Hoffnung und Zuversicht, stehe ich nun endlich am Gipfelkreuz.“ Nicole hat den Krebs besiegt. Im Oktober erschien ihr neues Album und bescherte der Sängerin mit Platz 17 in den deutschen Albumcharts die zweithöchste Platzierung in ihrer Laufbahn. Moderatoren wie Florian Silbereisen und Andrea Kiewel empfingen die Rückkehrerin mit offenen Armen. Die Saarländerin hat sich in 40 Jahren Karriere in die Herzen von Kollegen und Fans gesungen.

Durchbruch mit 17 beim Eurovision Song Contest

Geschafft hat sie das mit insgesamt 29 Studioalben. Während ihr erstes, „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, 1981 noch nicht so viel Beachtung fand, verhalf ihr das ein Jahr später veröffentlichte „Ein bißchen Frieden“ zum Durchbruch. Vielmehr war es natürlich ihr Auftritt beim damaligen Eurovision Song Contest, der damals noch unter Grand Prix Eurovision de la Chanson firmierte. Als 17-Jährige sitzt die Gymnasiastin mit einer Gitarre auf einem Barhocker und singt in der englischen Kurstadt Harrogate das titelgebende Lied – es reicht für den ersten Platz und damit siegt Deutschland erstmalig.

Und hier schließt sich der Kreis: Nicole veröffentlicht auf ihrer aktuellen Platte eine leicht veränderte Jubiläumsversion ihres größten Hits, den Refrain singt sie dabei auf Russisch. „Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen. Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!“, erklärt sie gegenüber der dpa. Das Lied bleibt – tragischerweise – eben auch vier Jahrzehnte später noch aktuell. Es ist mittlerweile die achte Version des Anti-Kriegs-Songs. Mit der englischen Variante stürmte Nicole sogar die britischen Charts.

Ikone ohne Star-Attitüde

Star-Attitüde sucht man bei der Schlager-Veteranin allerdings vergebens. Nicole ist ein Familienmensch, wie sie in Interviews immer wieder betont. „Wenn alle glücklich und zufrieden sind und keine Sorgen haben, dann geht es mir auch gut“, erzählt sie der Kirchenzeitung Köln. Seit 38 Jahren ist sie mit ihrem Mann Winfried Seibert verheiratet.

Auf die beiden Töchter folgte 2011 das erste Enkelkind. Gemeinsam lebt die Familie in einem rund 900-Seelen-Dorf in Neunkirchen. Nohfelden hat die berühmte Bewohnerin sogar zur Ehrenbürgerin ernannt. Jetzt zieht es sie aber erst einmal wieder durchs Land – schließlich will sie verkünden: „Ich bin zurück!“

Nicole: Ich bin zurück – Live mit Band - Unplugged Concert, 15.12. Hagen (Johanniskirche), 16.12. Dortmund (Pauluskirche). Karten ab 46,50 €.

