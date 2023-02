Zuckerguss für die Gesellschaft: Lizzo live in Köln

Köln. Sängerin Lizzo verbreitet Ende Februar in der Kölner Lanxess Arena positive Energien. Erst kürzlich hat die US-Amerikanerin einen Grammy gewonnen.

„Lasst Blumen sprechen“ – diesen Spruch hat sich Melissa Viviane Jefferson für die diesjährige Grammy-Verleihung zu Herzen genommen. In Los Angeles erschien Lizzo, so Jeffersons Künstlername, in einem korallenroten Ganzkörperumhang, der mit unzähligen Kunstblumen geschmückt war. Selbst die Fingernägel der US-Amerikanerin waren mit dreidimensionalen „Blüten“ bedeckt.

Doch nicht nur auf dem roten Teppich stahl die 34-Jährige vielen die Show. Am Ende nahm Lizzo für ihren Song „About Damn Time“ ihren insgesamt vierten Grammy mit nach Hause. In der Kategorie „Single des Jahres“ setzte sie sich gegen namhafte Konkurrenz wie ABBA, Kendrick Lamar, Harry Styles und Adele durch.

Lizzo: Auch der Remix von „About Damn Time“ erhielt einen Grammy

Aus deutscher Sicht interessant: Auch der populäre Remix von „About Damn Time“ wurde als preiswürdig erachtet, der Dresdner Tino Piontek alias Purple Disco Machine siegte in der Kategorie „Best Remix Recording“. Ob der DJ vielleicht als Überraschungsgast bei der anstehenden Deutschland-Tournee von Lizzo auftritt, bleibt abzuwarten. Drei Konzerte stehen jedenfalls in Hamburg, Berlin und Köln an. Auf der Setlist dürften vorrangig Stücke des aktuellen, zweiten Albums „Special“ stehen, das im vergangenen Juli erschien. Ihren Stilmix aus Rap, Pop und R&B hat Lizzo darauf ein wenig erweitert.

So flirtet besagtes „About Damn Time“ mit typischen 70er-Jahre-Disco-Funk-Klängen, bei anderen Stücken erklingen 80er-Synthies und Glam-Gitarren. Lyrisch blieb sich die Detroiterin aber absolut treu. Weiterhin thematisiert Lizzo vor allem Körperlichkeit und Sexualität, versprüht dabei nichts als Positivität und Lebensfreude, will den Hörerinnen und Hörern ins Gewissen reden und Mut machen. Die Texte sind voll mit Wörtern wie „beautiful“, „smart“ oder „amazing“. Ihr Credo: Alle Menschen sind wunderbar, so wie sie sind.

Diesmal in rosa: Lizzo bei den Brit Awards 2023 in der O2 Arena London. Foto: Ian West / dpa

Grammy und Emmy

Ihre Arbeit brachte Lizzo jedenfalls nicht nur Grammys und Nummer-eins-Hits in der Heimat ein, sondern auch einen Emmy. Den erhielt sie im vergangenen Jahr für ihre Amazon-Prime-Serie „Watch Out For The Big Grrrls“, in der sie Frauen mit unterschiedlichen Körpermaßen als Tänzerinnen für ihre Konzerte castet. Wer sich durchsetzen konnte, reist nun mit Lizzo um die Welt – schon sehr bald zu sehen in der Rheinmetropole.

Lizzo live, 27.2., 20 Uhr, Köln (Lanxess Arena). Karten ab ca. 71 €.

