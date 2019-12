Essen. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kommt auf Großleinwand in zwei Konzertsäle im Ruhrgebiet – ein Symphonieorchester spielt die Filmmusik live

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zauberhaftes Märchen: „Aschenbrödel“ mit Orchestermusik

In der Weihnachtszeit gibt es ein paar Filmklassiker, deren Sätze vermutlich viele im Schlaf mitsprechen können: „Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter – aber ein Jäger ist es nicht. Ein silberdurchwirktes Kleid mit Schleppe zum Ball – aber eine Prinzessin ist es nicht.“ Dieses Zitat stammt aus dem berühmten Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Vaclav Vorlicek, der für viele Familien immer noch Kult ist: Gerne lassen sich Kinder und Erwachsene von der lieblichen Hauptdarstellerin verzaubern, die als Aschenbrödel durch tief verschneite Wälder reitet und ihrer arroganten Stiefschwester zum Trotz geradewegs in den Armen ihres Prinzen landet.

Die konkrete Romanvorlage stammt von Bozena Nemcová, die Motive selbstverständlich aus den Märchen der Gebrüder Grimm („Aschenputtel“). Zu den Besonderheiten des in den frühen 70er-Jahren in Tschechien und der DDR produzierten Märchenfilms gehören nicht nur prächtige Kostüme und eine opulente Ausstattung, sondern auch die Musik von Karel Svoboda: Die charakteristischen Melodien tragen zur zauberhaften Atmosphäre des Märchenklassikers bei und haben auf die Fangemeinde offensichtlich bis heute eine solche Sogkraft, dass eigens ein Filmmusikabend zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kreiert wurde.

„Aschenbrödel“: Zwei Vorstellungen in Essen

Ein großes Orchester tourt diesen Winter erneut durch ganz Deutschland und gibt auch Gastspiele in Dortmund (22.12., Konzerthaus) und Essen (Philharmonie, 29.12., 16+19.30 Uhr). Gezeigt wird jeweils der Originalfilm auf Großleinwand, während ein Symphonieorchester live die Musik dazu spielt.

Die Handlung des Films dürfte bekannt sein, zumindest was die Aschenputtel-Motive betrifft: Es geht um ein armes Waisenmädchen, das von Stiefmutter und -schwester wie eine Magd behandelt und ständig erniedrigt wird. In „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bereiten sich Mutter und Tochter auf einen Hofball des Prinzen vor – ganz klar mit dem Ziel, dass das Mädchen dessen Herz für sich gewinnen soll.

Überall liegt hoher Schnee

Allerdings begegnet ausgerechnet das zerlumpte Aschenbrödel dem Königssohn schon vorher: Bei einem Ausflug in den Wald hält sie ihn auf ganz unkonventionelle Weise davon ab, ein Reh zu erschießen: indem sie einen Schneeball wirft. Schließlich liegt überall hoher Schnee, wie es sich für einen Wintermärchenfilm gehört.

Der Prinz kann das Mädchen nicht erwischen, das seine Neugier geweckt hat – sie reitet ihm einfach auf seinem eigenen Gaul davon. Vom Knecht ihrer Stiefmutter bekommt Aschenbrödel drei verzauberte Nüsse geschenkt – in einer davon findet das Mädchen ein Jagd-Outfit, mit dem sie dem Prinzen erneut begegnen und ihn mit ihren Schießkünsten beeindrucken kann.

Der verlorene Schuh

Später darf sie aber erst einmal, wie auch im Grimm-Märchen, zu Hause Linsen vom Boden auflesen, und sich von freundlichen Tauben dabei helfen lassen. Da in einer ihrer Zaubernüsse aber zufällig ein Ballkleid steckt, kann Aschenbrödel trotzdem noch zum Schloss gehen und die Liebe des Prinzen gewinnen – der sie aber nicht erkennt. Erst ein verlorener Schuh führt das Paar endlich zueinander, und am Ende reiten sie frisch verheiratet über verschneite Felder ihrem Glück entgegen.

Zuckerguss pur? Vielleicht. Dennoch gehen Witz und Romantik in diesem Film Hand in Hand. Und immerhin haben sich die deutschen Filmemacher sogar noch in Zurückhaltung geübt: Sie entschieden sich, den Soundtrack rein instrumental zu halten – in der tschechischen Version von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ singt eigentlich noch Karel Gott zu den Melodien. Bei den Filmmusik-Abenden in Essen und Dortmund wird niemand mit Sicherheit singen – und das Publikum darf sich ganz entspannt dem romantischen Wintermärchenzauber hingeben.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: 22.12. Dortmund (Konzerthaus, Restkarten), 29.12. Essen (Philharmonie, 16+19.30 Uhr). Karten ab ca. 75 € erhalten Sie in unseren Leserläden, unter sowie im Internet auf www.ruhrticket.de.