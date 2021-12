Wilder Wellenritt beim BogaFit im Hagener Westfalenbad

Hagen. Im Hagener Westfalenbad kommen Fitness-Fans sogar im Wasser ins Schwitzen. Beim BogaFit sind Ausdauer und Balance gefragt.

Im Entenmarsch geht es am Beckenrand entlang in Richtung der großen BogaFit-Boards. Die stehen dicht an dicht in einem Ständer und lassen sich kinderleicht mit einem lauten Quietschen herausnehmen. Kein Wunder, die Sportgeräte sind – ähnlich wie Stand-Up-Paddle-Boards – mit Luft gefüllt. Allerdings haben sie keine stromlinienförmige Optik, sondern sind quadratisch. Ganz so wie die guten alten blauen Turnmatten aus dem Sportunterricht. Ähnlich schweißtreibend wird es auch, sobald die BogaFit-Matten erstmal zu Wasser gelassen werden.

Das kühle Nass im kleinen Becken des Hagener Westfalenbades ist eben genau das – kühl. Ein erster Test vom Rand mit dem großen Zeh lässt die vielen feinen Härchen am Körper zu Berge stehen. Es hilft nichts, alle müssen mit ihren Sportgeräten ins Wasser. Dort sind schon die rot-weißen Leinen gespannt, mit denen sonst Bahnen zum Schwimmen abgetrennt werden. Dazwischen wird die Matte eingehakt, ein Karabiner vorne und einer hinten. Jetzt können die BogaFit-Boards zwar nicht mehr durch das ganze Becken treiben, eine wackelige Angelegenheit ist es dennoch.

Keine Angst, es macht nur „Platsch“

Auf dem BogaFit-Board können verschiedenste Übungen gemacht werden. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Allein der Sprung aufs Board ist eine Herausforderung. Ist der Oberkörper erstmal drauf, fängt die ganze Konstruktion an zu kippeln. Schnell mit den Beinen unter Wasser nachstrampeln. Zentimeter für Zentimeter geht es rauf. Geschafft! „Und jetzt alle wieder runter. Tempo, Tempo“, ruft Trainerin Petra Pomsel, die seit elf Jahren im Westfalenbad als Trainerin Sportmuffel fit macht. Sie steht – mit beiden Füßen fest auf dem Boden – am Beckenrand und spornt die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen an.

30 Sekunden geht es in einem Affenzahn auf und ab. „Viele haben zu Beginn Angst, vom Brett zu fallen. Aber das brauchen sie nicht. Sie fallen weich und es ist überhaupt nicht schlimm“, weiß die 57-Jährige. Stimmt! Es gibt einfach nur lautes Platschen. Und nach den ersten 15 Minuten Vollgas auf dem Wasser, sorgt sowieso jeder Fall für eine langersehnte Abkühlung. Plötzlich, wenn der Kopf rot ist und der Schweiß die Stirn herunter rinnt, fühlt sich das Wasser gar nicht mehr so frostig an wie am Anfang.

Rundum-sorglos-Paket für den Körper

Das Schweißtreibende beim BogaFit ist zum einen das gewohnt tropische Klima im Schwimmbad, zum anderem aber auch die ungewohnte Art des Trainierens. „Es ist ein Rundum-sorglos-Paket“, scherzt Pomsel und fügt hinzu: „Trainiert werden alle Seiten des Körpers: Bauch, Beine, Po, Rücken und Schultern. Teils auch unbewusst, weil die Teilnehmer ständig das Gleichgewicht halten müssen.“

Eine einfache Kniebeuge wird auf dem Wasser zum Balanceakt. Schwups, da erwischt es den Ersten. Ein kurzes Straucheln – wichtig: Wild mit den Armen rudern, um noch was zu retten –, aber schon spritzt das Wasser in alle Richtungen. Mit einem breiten Lächeln geht es wieder zurück auf die luftige Matte. Klatschnass wird der Squat mit geschlossenen Beinen eben noch mal probiert. Den Blick auf einen festen Punkt zu richten hilft – nur nicht die Wellen auf der Wasseroberfläche anstarren.

Westfalenbad war Trendsetter in der Region

Jede Übung ist ein Balanceakt. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Besonders dann nicht, wenn die sich bei der letzten von insgesamt vier sich stets wiederholenden Übungen immer weiter hochschaukeln. Alle stehen breitbeinig auf den Boards. „Und laufen! Die Hüften schön mitbewegen“. Immer schneller und schneller wippt die Matte von einer Seite zur anderen. Die Wellen des Nachbarn bringen den eigenen Takt immer mehr aus dem Rhythmus. Was mit einem sanften Schaukeln begann, mausert sich zum wilden Wellenritt. Volle Konzentration, die letzten Sekunden des Sets ticken runter.

Nach 30 Minuten BogaFit, das seit 2017 erfolgreich im Westfalenbad angeboten wird, glüht die Birne. Die Kursteilnehmer legen sich glücklich, aber ausgepowert auf das Board. Manch einer lässt die Fingerspitzen ins Wasser baumeln. „Jetzt alle noch mal aufsetzen. Schlingt die Arme um euch und klopft euch selbst auf die Schultern. Gut gemacht“, lobt die Expertin. In dem Fall stinkt das Eigenlob nicht – zugegeben, es riecht ein bisschen nach Chlor –, sondern ist vor allem verdient.

Die Infos zum Kurs:

Aqua BogaFit-Float: Die Kurse finden immer dienstags (17.30 Uhr) und donnerstags (20.15 Uhr) statt. Sie sind allerdings sehr beliebt und schnell ausgebucht. Neuigkeiten zu Kursen auf www.westfalenbad.de

Mitmachen kann jeder von 16 bis 70 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 7,20 € zzgl. 3 Std. Eintrittspreis für Sport-, Freizeit- und Solebad (insg. 15,10 €).

