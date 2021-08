Welttheater der Straße ist wieder zurück in Schwerte

Schwerte. Im vergangenen Jahr musste das Welttheater der Straße eine coronabedingte Zwangspause machen. Nun ist das Festival mit reichlich Programm zurück.

Nach einem Jahr Zwangspause kommt das Welttheater der Straße mit geballter Kultur-Kraft wieder nach Schwerte zurück. Und nicht etwa in einer abgespeckten Corona-Version, sondern mit mehr Festivaltagen, mehr Sitzplätzen – aber auch mehr Regeln. Vom 26. bis 29. August präsentieren sich internationale Künstler und Lokalmatadore an verschiedenen Orten im Stadtgebiet. Ein besonderes Schmankerl gibt es allerdings schon vorab.

Das „Vorspiel“ am 21. August soll den eigentlichen Charakter des traditionellen Festivals auch in Pandemie-Zeiten in die Fußgängerzone bringen. „Wir haben Pop-up-Shows geplant, die ganz spontan in der Fußgängerzone aufploppen und genauso schnell auch wieder verschwinden“, erklärt Holger Ehrich, Leiter des Kulturbüros Schwerte. Mit dem kurzweiligen Konzept sollen große Zuschaueransammlungen vermieden werden.

Schnelle Shows beim Vorspiel in der Innenstadt

Die Menschen können sich für die schnellen Shows einfach dazugesellen und dann wieder ihres Weges gehen – ganz coronakonform. „So etwas war schon immer mein Wunsch. Ich hoffe, wir können das in den nächsten Jahren weiterführen“, freut sich Ehrich.

Während für das „Vorspiel“ keine Karten vonnöten sind, sind sie es für die anderen Veranstaltungen schon. „Das haben wir sonst nie. Aber nun geht es nicht anders. Die Bereiche werden außerdem abgesperrt oder sind natürlich abgegrenzt“, sagt der Kulturfan und fügt hinzu: „30 Minuten nach dem Vorverkaufsstart war die erste Veranstaltung bereits ausgebucht. Die Menschen haben Lust auf das Festival“. Und Sehnsucht – immerhin gab es im vergangenen Jahr kein Straßentheater in Schwerte.

Akrobatik, Musik, Comedy

Peter Traber schlüpft in die Rolle des griechischen Denkers und Philosophen Empedokles. Foto: Gunar Meinhold | Funkenstrecke.de / Gunar Meinhold

Und tatsächlich: Für viele der Veranstaltungen sind die kostenlosen Karten bereits vergriffen. Für die Show „Tridiculous“ der 3DCLS gibt es an drei von vier Festival-Tagen noch Tickets. Die drei Künstler wollen die Wiese an der Budohalle mit einer Mischung aus Musik, Artistik und Comedy rocken. Hoch hinaus geht es hingegen für Les filles du renard pâle. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich die belgische Hochseiltänzerin Johanne Humblet. Gemeinsam mit Musiker Johan Candoré erzählt die Akrobatin vor der roten Ziegelfassade der Rohrmeisterei eine Geschichte von Höhen und Tiefen, von Einsamkeit und großen Momenten – und das auf einem schmalen Seil.

Eine ähnliche Achterbahnfahrt der Gefühle dürften Zuschauer bei Peter Trabners „Zirkus Empedokles - Ein Mann, ein Baum!“ erleben. Multitalent Trabner schlüpft in die Rolle des griechischen Denkers und Philosophen Empedokles. Dieser lebte vor rund 2500 Jahren auf Sizilien und stürzte sich der Legende nach in den Ätna, um als Silberwolke wieder in den Himmel aufzusteigen. Empedokles ist also in allem und überall enthalten, wie das Plastik in unseren Weltmeeren und die Abgase in unserer Luft, heißt es im Programm.

Ein Stück gilt es unspielbar

Die Geschichte griff Friedrich Hölderlin im Stück „Der Tod des Empedokles“ auf und schuf das erste Umweltdrama unserer Zeit. Auch wenn es als unspielbar gilt – versucht es Schauspieler Peter Trabner als fulminant-wütende One-Man-Show dennoch. Immer und immer wieder.

Am Sonntag geht es zwar poetisch, allerdings ohne große Worte weiter: Mit der Show „Schachmatt“ vom Akrobaten-Duo Elabö (ab vier Jahren). Bei der Hand-auf-Hand-Akrobatik erwachen zwei Schachfiguren zum Leben und treiben allerlei Schabernack. „Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Kinder und Familien“, erklärt Holger Ehrich. Ja, und so verabschiedet sich das Welttheater der Straße Zug um Zug wieder aus Schwerte.

Die Infos zum Festival

Vorspiel: 21.8., 11-14 Uhr, Innenstadt.

Termine: 26.-29.8., Do 17.30-22 Uhr, Fr 18-23 Uhr, Sa 16-23.30 Uhr, So 14-18 Uhr. Verschiedene Spielorte.

Die „drei G“ sind derzeit nicht nötig. Masken können am Platz abgenommen werden. Aktuelle Infos und Karten auf www.welttheater-der-strasse.de

