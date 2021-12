Weihnachtliche Stimmung zwischen glitzernden Tropfsteineinen

Stefan Niggemann zündet Kerzen in der Dechenhöhle in Iserlohn-Letmathe an. Die Kerzen sorgen für vorweihnachtliche Stimmung bei den Sonderführungen an den Adventswochenenden. Die Wand hinter ihn, auch Orgel genannt, glitzert im warmen Schein wie Schneekristalle.

Iserlohn. In der Dechenhöhle in Iserlohn-Letmathe können die weihnachtlichen Führungen wieder stattfinden. Musik und warmer Kerzenschein inklusive.

Mit einem Knarzen öffnet Stefan Niggemann die grüne Metalltür zur Dechenhöhle. Der sonst hell erleuchtete Gang liegt nun im Halbdunkel vor ihm. Kein Problem – der Geologe und Betriebsleiter kennt die Höhle wie seine Westentasche. Trittsicher manövriert er sich durch den immer enger und niedriger werdenden Tunnel. Nur Zentimeter schwebt sein Kopf an den von der Decke hängenden Stalaktiten vorbei. Zwischen den Steinformationen stehen in regelmäßigen Abständen dicke rote Kerzen. Noch brennt allerdings keine von ihnen. Angezündet werden die adventlichen Vorboten erst am morgigen Sonntag. Pünktlich zum dritten Advent starten die weihnachtlichen Führungen.

Vorsicht, zerbrechlich

Suchbild: Mitten auf einem schmalen Felsen zündet Rasmus Dreyer Kerzen an. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Als das OK vom Ordnungsamt Anfang der Woche kam, fiel Stefan Niggemann ein (Tropf)Stein vom Herzen. „Wir machen diese Weihnachtsführungen seit fast 40 Jahren und haben viele Stammgäste, die von weit her dafür zu uns kommen. Nur im vergangenen Jahr konnte die Veranstaltungsreihe nicht stattfinden. Es war wirklich schlimm, nicht das machen zu können, wofür wir brennen.“

Als Niggemann und seine Kollegen den Startschuss bekamen, ging das emsige Treiben los. Drei Weihnachtsbäume mussten her und einer davon auch in die Höhle. Die Tanne passt perfekt in die sogenannte Kapelle. Beim Aufstellen des Weihnachtsbaums war allerdings Vorsicht geboten. „Die Deckenhöhe beträgt 3,80 Meter, der Baum ist 3,20 Meter hoch. Wenn wir damit an die dünneren Stalaktiten kommen, können sie einfach abbrechen“, erklärt Stefan Niggemann, der zum ersten Mal als 13-Jähriger mit einem erfahrenen Forscher in die Dechenhöhle ging und seither von der Welt der Tropfsteine fasziniert ist. Doch es ist alles gut gegangen und die Steine tropfen weiter unbeschadet vor sich hin.

Mit Helm und Stirnlampe in die Vorweihnachtszeit

Die starke Feuchtigkeit in der Dechenhöhle ist jedes Mal eine Herausforderung für die vielen Kerzen auf dem Boden und in den Steinformationen. Die meisten lassen sich nach wenigen Minuten unter der Erde nur noch unter Protest anzünden. Als Stefan Niggemann mit der Flamme des Feuerzeuges den Docht berührt, zischt und knackt es. „Wir haben hier annähernd 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Kerzen brauchen einige Zeit, bis sie angehen und wenn wir Pech haben, gehen sie immer wieder aus.“

„Wir“ – das ist auch Rasmus Dreyer, der mit Helm und Stirnlampe ausgestattet auf den Steinen herumklettert. Er ist nicht etwa auf einer Forschungsmission, sondern platziert Weihnachtsdeko. Während Dreyer auf einer schmalen Steinbrücke die Lasermaschine ausrichtet, geht es neben ihm mehrere Meter steil hinab in die Tiefe. Bei dem Anblick wird auch klar, warum das Anzünden der rund 200 Weihnachtskerzen vor den Führungen gut 40 Minuten dauert.

Wenn die Besucherinnen und Besucher dann am dritten Advent zum ersten Mal einen Fuß in die Dechenhöhle setzen, wird sich der warme Schein der Kerzen schon ausgebreitet haben. Vor allem die Orgel, eine mit Tropfsteinen überzogene Wand, kommt durch die Beleuchtung besonders zur Geltung. Der glatte Stein glitzert, als würden Tausende Eiskristalle an ihm herunter rieseln. Das Geheimnis dahinter ist schnell gelöst: „Dort, wo die Tropfsteine noch weiterwachsen, glitzern sie.“

Von wegen „Last Christmas“

Bitte ganz genau hingucken. Links neben dem über drei Meter großen Baum steht eine Steinformation, die an Maria, Josef und das Jesuskind erinnert. Es ist die natürliche Krippe in der Dechenhöhle. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Passend zum Ambiente gibt es verschiedene Stationen, an denen Musiker traditionelle Weihnachtslieder zum Besten geben. „Und damit ist nicht ‘Last Christmas’ gemeint“, sagt Stefan Niggemann und lacht. Vor dem riesigen Weihnachtsbaum in der Kapelle gibt’s etwa „O du fröhliche“ auf der Violine und dem Akkordeon zu hören. In einer anderen Ecke der Tunnel erklingt beispielsweise ein Glockenspiel und wieder an einer anderen steht an den ersten beiden Adventswochenenden Spielmann Michel, Michael Völkel, mit Dudelsack und Gedichten. Außerdem verkauft die Konditorei Rübezahl-Baude am dritten und vierten Advent Glühwein und Waffeln an die Besucher.

Rund 50 Minuten dauert eine weihnachtliche Führung, bei der es ebenfalls wissenswerte Infos zur Höhle für die Besucher gibt. Auch Stefan Niggemann wird wieder voller Freude über den steinig-nassen Boden schlendern. „Im vergangenen Jahr war ich das erste Mal Weihnachten zu Hause. Meine kleine Tochter nimmt das nun alles bewusster wahr und wird sich wundern, wo ich jetzt bin.“ Ganz einfach: Dort, wo er die letzten 40 Jahre auch war – im besinnlichen Reich der Tropfsteine.

Die Infos zu den Sonderführungen

Termine: 12.12.+19.12. (13.30-16 Uhr), 24.12. (11-17 Uhr), 25.+26.12. (13.30.-16 Uhr), Dechenhöhle, Dechenhöhle 5, Iserlohn-Letmathe.

Laufende Führungen (ca. 50 Min.). Erwachsene 9 €, Kinder (3-14 J.) 6 €. Reservierungen unter 02374/71421, sonst auch an der Tageskasse. Es gilt die 2G-Regel (ab 16 J.),

www.dechenhoehle.de.

