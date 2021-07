Fernsehen Was Oliver Kalkofe an „richtigen Scheißfilmen“ liebt

Essen. Oliver Kalkofe präsentiert auf Tele 5 „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Zum Jubiläum gibt es eine interaktive Livestream-Show.

Seit acht Jahren unterhalten Oliver Kalkofe und Peter Rütten die TV-Zuschauer auf Tele 5 mit dem Format SchleFaZ, kurz für „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Die Streifen werden ungeschnitten ausgestrahlt, die beiden Komiker geben ihren zumeist spöttisch-lustigen Senf dazu und für die Fans zuhause gibt es immer auch ein auf Ereignisse im jeweiligen Film angepasstes Trinkspiel. Zur 125. Ausgabe der Kult-Reihe präsentieren die Moderatoren am 10. Juli ausnahmsweise keine Fernsehsendung, sondern eine Livestream-Show – über den dann gezeigten Film und viele weitere Kuriositäten aus der SchleFaZ-Ära sprach Patrick Friedland mit Oliver Kalkofe (55).

Die 125. Folge steht an – haben Sie damit gerechnet, dass es einmal soweit kommt?

Oliver Kalkofe: Überhaupt nicht, das ist unfassbar, dass wir und die Fans so lange durchgehalten haben. Es ist ein typischer Fall von „Wir haben eine Schnapsidee, lass uns das mal machen.“ Wir gingen auf Sendung, haben einfach losgelegt und damit eine Kultgeschichte losgetreten.

„Disco Godfather“ heißt der Jubiläumsfilm – worauf können sich die Zuschauer am 10. Juli freuen, oder – realistischer gefragt – wovor müssen Sie sich fürchten?

Oliver Kalkofe: Vor einem perfekten Partyfilm. Der verbindet so viele Elemente, die hundertprozentig nicht zusammenpassen. Disco, Drogendrama, Kung-Fu, Exorzismus. Ein kruder, irrsinniger Mix. Ein Klassiker, der ganz viel will und nichts erreicht. Der Hauptdarsteller Rudy Ray Moore war unter Afroamerikanern ein sehr populärer Comedian und Musiker, der irgendwann Filmstar werden wollte. Er hat vier Filme gemacht. „Disco Godfather“ war der letzte, ein unfassbarer Flop, der Moores Schauspieler-Karriere beendete. Er konnte weder tanzen noch Kung-Fu und macht in dem Film trotzdem alles – und gerade das macht ihn so sympathisch!

Wie wird der interaktive Stream aussehen?

Wir wollten eigentlich wieder eine große Feier machen, wie bei der 100. Folge mit 2500 Zuschauern im Berliner Tempodrom. Das geht während Corona halt nicht. Deswegen werden wir mit der Plattform ISS ein digitales Live-Event kreieren, das so viel Nähe wie aktuell denkbar ermöglicht. Heißt: Es ist eine Live-Produktion, das Publikum wird live mitgefilmt, wir können die Fans sehen und sie sogar interaktiv einbinden, indem wir sie zuschalten und mit ihnen reden, fast wie auf einer Bühne. Also: Gerne das Zimmer zur Disco umbauen, coole Kostüme tragen und ordentlich tanzen und mitfeiern! Dazu kommen Christian Steiffen, Helmut Zerlett und weitere Überraschungsgäste, die für ein buntes Rahmenprogramm sorgen. Es wird eine gigantisch große Scheißfilm-Party werden!

„Peter und ich kannten uns nur flüchtig“

Wer ist eigentlich für die SchleFaZ-Serie verantwortlich?

Die Idee hatte ich, als ich 2013 bei Tele5 anfing und für den Sender ein paar Events moderiert habe. Ich schlug dem damaligen Sender-Chef Kai Blasberg die Reihe vor, weil Tele5 damals wirklich viele sehr schlechte Filme im Archiv hatte. Alle anderen behaupteten immer, sie hätten „Die besten Filme aller Zeiten“, warum geht man dann nicht mit Stolz voran und sagt: „Wir haben die schlechtesten“? Fast zeitgleich hatte Peter Rütten mit der Sendung „Bullshit Universum“ beim Sender angefangen und sich darin um Neusynchronisationen von schlechten Filmen gekümmert. Das passte. Wir kannten uns nur flüchtig, mochten gegenseitig aber sehr unsere jeweiligen Arbeiten, haben uns dann zusammengesetzt – der Rest ist Geschichte.

Wäre SchleFaZ mit einem anderen Partner als Peter Rütten denkbar?

Das kann ich mir absolut nicht vorstellen, das geht nur in dieser Kombi. Zwischen uns hat sich eine wunderbare Dynamik entwickelt, wie bei einem alten Ehepaar. Am Anfang waren wir noch recht statisch, die erste Staffel haben wir zum Beispiel noch an einem Stück gedreht. Aber mittlerweile empfinden wir eine regelrecht kindliche Freude beim Dreh, wenn er mich einfach mal wieder anschreit oder ich ihn mit meinen endlosen Schlaumeiereien nerve.

Eine Staffel an einem Stück gedreht? Wie haben Sie das Trinkspiel überlebt?

Das ging damals noch gar nicht. Am Anfang hatte der Sender noch Ängste. Da hieß es: „Macht bitte lieber nicht so oft das Trinkspiel, wir sollten das Publikum nicht zum Alkohol verführen“. Dann haben wir es nach den ersten Folgen ein paar Mal rausgelassen und es kamen sofort wütende Reaktionen der Zuschauer. Also musste das Trinkspiel wieder in die Sendung. Wir trinken übrigens nicht immer so mit, sonst wären wir längst schon tot (lacht). Ich muss an der Stelle klar sagen: Liebe Zuschauer, das Trinkspiel ist ein Angebot, keine Pflicht. Ich weiß aber, dass viele Fans das immer sehr ernst mitmachen und sich oft sehr früh verabschiedet haben, weil sie nach der ersten Werbepause schon voll waren.

Was macht denn für Sie einen richtigen „SchleFaZ“ aus?

Ob ein Film gut oder schlecht ist, hängt rein vom subjektiven Betrachter ab. Für uns gilt: Am liebsten sind uns gescheiterte Filme, in denen viel Kreativität drin ist, die aber trotzdem in die Hose gingen. Wo die Verantwortlichen die Sache ernst genommen, aber nicht hinbekommen haben. Da fehlte ein guter Regisseur, ein vernünftiges Drehbuch, fähige Schauspieler, ein ordentliches Budget – oder meistens eigentlich alles zusammen.

Blaxploitation aus den 70ern: Peter Rütten und Oliver Kalkofe nehmen zum Jubiläum den „Disco Godfather“ aufs Korn. Foto: Fairmedia / Tele 5

Wer wählt die SchleFaZ denn aus?

Am Anfang mussten wir nehmen, was auf den Tisch kommt. Inzwischen suchen wir persönlich nach den Trüffeln. Mit Themen, die wir noch nicht hatten, wo wir besondere Kostüme und sowas anfertigen können. Ich habe in den letzten Jahren Hunderte Kackfilme zusammengekauft. Teilweise war das ganz schön teuer, die sind oft nur in limitierter Auflage erschienen, da werden schon mal 30-40 Euro für einen fällig. Jedenfalls gibt es jetzt eine handverlesene Auswahl, für die musste ich aber auch ganz schön viel Scheiße gucken.

Der Star unter den SchleFaZ ist zweifellos die „Sharknado“-Reihe mit den fliegenden Killerhaien. Sie und Peter Rütten durften ja selber in Teil 3 und 5 mitspielen. Wie kam das und wie war es am Set?

Es war ein ganz großes Highlight, dass wir es geschafft haben, uns in einen Film, den wir danach selbst sezieren durften, selbst hinein zu schmuggeln, das ist nicht zu toppen. In den ersten zwei Teilen fielen uns auf, dass sehr viele Promis kurze Cameos hatten. Da dachten wir: „Komm, das müssen wir auch hinkriegen.“ Tele 5 hat das über mehrere Kontakte möglich gemacht. Am Set merkten wir, dass sich die Crew echt viel Mühe gab, aber das meiste wurde improvisiert, ein Drehbuch fehlte, es war Chaos pur. Für unsere Szene in der Achterbahn saßen wir an einem Tag in der ersten Reihe, am anderen Drehtag in der letzten.

Haben Sie einen Lieblings-SchleFaZ?

Einen zu nennen, ist schwer. Ich mag besonders die, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe. Ich bin großer „Godzilla“-Film, habe damit meine Kindheit verbracht – und dann hatten wir letztens „King Kong vs. Godzilla“ im Programm. Schon großartig. Auch toll: „Invasion aus dem Inneren der Erde“. Den habe ich mit elf im Kino gesehen, alle haben applaudiert und stehende Ovationen gegeben, weil sich Kung-Fu-Kämpfer auf der Leinwand mit Gummimonstern kloppen. Das war das Größte, was wir uns in den 70ern vorstellen konnten, dabei war es ein unglaublicher Scheißfilm.

„Bis auf ‘Laß jucken, Kumpel’ hat jeder SchleFaZ Spaß gemacht“

Und Ihr Hass-SchleFaZ?

Eigentlich hat jeder Spaß gemacht, bis auf „Laß jucken, Kumpel“. Da wollte ich irgendwann nicht mehr, der ist unangenehm ekelhaft furchtbar. Vor allem, weil er auch noch aus Deutschland stammt und hier sehr erfolgreich war. Ich dachte, der Film kommt aus einem Paralleluniversum, weil ich es nicht für möglich halten wollte, dass wirklich hier in unserem Land so etwas Abscheuliches entstehen konnte.

Drehen wir den Spieß am Ende mal um: Welcher ist denn Ihr unironischer Lieblingsfilm?

„Die üblichen Verdächtigen“. Der war damals eine echte Sensation und hat mich total mitgenommen. Ich kam aus dem Kino und war völlig überwältigt und dachte nur: ‚Was habt Ihr da gerade mit mir gemacht? Ich muss sofort noch mal rein!‘ Für mich immer noch ein rundum perfekter Film!

>>> INFO: Der Livestream zum Jubiläum

Termin: 10.7., 20 Uhr, Stream läuft auf iss.show.

Fans können zwischen mehreren Varianten wählen: Das Zuschauen & Spaß haben-Ticket kostet 19,90 €, das Mitmachen und live dabei sein-Ticket, mit dem man sich interaktiv in die Show schalten kann, kostet 29,90 €. Zudem gibt es Gruppentickets mit Mitmach-Aktionen auf Wunsch ab 29,90 €.

Auf Tele 5 wird die Jubiläumsfolge am 27.8. ausgestrahlt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps