Vorverkauf: Die Band PUR feiert Geburtstag auf Schalke

Hartmut Engler & Co. von der Band PUR feiern im kommenden Jahr ihren 40. Bandgeburtstag in der Gelsenkirchener Veltins-Arena nach.

Eigentlich hätten Hartmut Engler & Co. nun den 40. Band-Geburtstag gefeiert. Doch die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Deshalb findet die Party im September 2022 statt. Karten für „PUR and Friends“ am 24.9. auf Schalke gibt es ab dem 16. Juni, 10 Uhr, erstmal exklusiv auf www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkaufsstart für die Show in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist am Freitag, 18. Juni, ebenfalls um 10 Uhr.

Wie der Name schon verspricht, werden zahlreiche Gäste bei dem Konzert auf Schalke erwartet. Wer genau mit den Herren von PUR auf der Bühne stehen wird, wird in Kürze noch bekannt gegeben. Doch das Publikum darf sich nicht nur über verschiedene Gastkünstler freuen, sondern auch über eine aufwendig gestaltete Bühne.

PUR weihten Arena auf Schalke musikalisch ein

Bereits für die Tour zum 20. Bandgeburtstag machten PUR Halt auf Schalke. Damals, am 24. und 25. August 2001, weihten sie die gerade erst eröffnete Arena musikalisch ein. An den zwei Tagen erlebten mehr als 100.000 Fans PUR live und auf einer Mittelbühne.

Was die Fans 2022 erwarten können, bleibt abzuwarten. Nur musikalisch dürften sich die Fans wohl auf einen wilden Mix aus 40 Jahren PUR einstellen. Klassiker wie „Abenteuerland“ und „Ich Lieb’ Dich“ dürften gesetzt sein.

