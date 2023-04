Von Wegen Lisbeth kommen nach Düsseldorf und Dortmund

Düsseldorf/Dortmund. Von Wegen Lisbeth machen mit ihrer „Captcha“-Tour weiter. Dabei spielt die Indie-Pop-Band unter anderem ihr aktuelles Album „EZ Aquarii“ live.

Ihr aktuelles und drittes Studioalbum „EZ Aquarii“ kam bereits im vergangenen September raus, danach gingen Von Wegen Lisbeth direkt auf Tour. Jetzt kündigt die Indie-Pop-Band um Sänger Matthias Rohde den zweiten Teil ihrer „Captcha“-Tournee an.

Von Wegen Lisbeth kommen nach NRW

Ab Oktober reisen die Berliner wieder durchs Land und bespielen hauptsächlich kleinere Clubs, so auch das Zakk in Düsseldorf zum Tourbeginn am 18.10. und später das FZW in Dortmund (10.11.). Im Mittelpunkt steht die neueste Platte, auf der sich Von Wegen Lisbeth gewohnt experimentell, aber auch melancholischer gibt.

Lesen Sie hier: Zum Release des aktuellen Albums „EZ Aquarii“ im vergangenen September hatten wir mit Bassist Julian Hölting über die neue Platte gesprochen.

Der Ticket-Vorverkauf startet heute exklusiv auf krasserstoff.com und eventim.de. Am 11.4. beginnt dann der allgemeine Vorverkauf.

