Von „Rock Hard“ bis „Juicy Beats“: Das Comeback der Dixiklos

So war’s einmal, soll es wieder sein: Sommer, Sonne, Festivalfreuden, hier beim Juicy Beats in Dortmund.

Essen. Im Sommer können die Fans wieder Live-Musik unter freiem Himmel erleben. Ein Ausblick auf die voraus auf Festival-Highlights in der Region.

2022 – das Jahr, in dem sie zurückkehren: die Bühnen auf den grünen Wiesen! Zwei Sommer lang mussten die Fans auf Festivalfeeling unter freiem Himmel verzichten, nun soll’s das große Comeback an der frischen Luft geben. So ist es geplant, denn der Festival-Kalender für die warmen Monate ist bereits prall gefüllt – auch mit vielen Events in der Region. Dabei ist für jeden Geschmack gesorgt, egal ob man auf Pop, Elektro, Metal, HipHop, Punkrock oder Schlager steht. Wir stellen die Highlights vor.

Punk in Drublic

Kult-Punkrocker Fat Mike kommt wieder mit Band und eigenem Festival ins Revier: Neben NoFX servieren u.a. Me First and the Gimme Gimmes, Face To Face und Talco den Soundtrack zum Pogo.

3.6. An der Turbinenhalle, Im Lipperfeld 23, Oberhausen. Karten ca. 71 €.

Rock Hard Festival

Die Headbanger können wieder am Rhein-Herne-Kanal die Matten schwingen. Headliner sind mit Accept, Blind Guardian und Grave Digger drei Flaggschiffe des Metal. Thrash gibt’s z.B. von Sacred Reich. An Lemmy Kilmister erinnert Ex-Motörhead-Gitarrist Phil Campbell mit den Bastard Sons.

3.-5.6. Amphitheater, Grothusstr. 201, Gelsenkirchen. Festivalkarten ca. 102 €. Info: www.rockhard.de/rhfestival

Nachts am Rhein-Herne-Kanal: Rock Hard Festival in Gelsenkirchen. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Oberhausen Olé

Das Ballermann-Festival am Centro hat schon Tradition – und Mickie Krause muss einfach mit dabei sein. Weitere Stimmungsgaranten sind Mia Julia, Markus Becker und Die Atzen. Eine zweite Auflage mit einem anderen Line-up gibt’s am 30.7. im Dortmunder Revierpark Wischlingen.

11.6. Freifläche an der Rudolf Weber-Arena. Karten ca. 24 €. Info: www.oleparty.de

Party pur im Schatten des Gasometers: Oberhausen Olé. Aber auch noch einige weitere Festivals finden auf der Freifläche an der Rudolf Weber-Arena statt. Foto: Lars Froehlich / WAZ FotoPool

DCKS Festival

Das ist neu: ein Festival nur mit Frauen auf der Bühne. Die müsse man nämlich bei anderen Festivals mit der Lupe suchen, fand Carolin Kebekus und organisierte eine Alternative. Bei der Premiere stehen u.a. LEA, Mine, Luna und die No Angels auf der Bühne. Mit Hazel Brugger, Judith Holofernes, Auma Obama und andern Frauen gibt’s Gespräche auf der Talk-Stage.

6.6. Open Air am Tanzbrunnen Köln, Rheinparkweg 1, Köln. Karten ca. 77 €. Info: dcks-festival.de

Traumzeit Festival

Das Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord punktet stets schon mal mit seiner spektakulären Industriekulisse. Aber auch das Line-up begeistert jedes Jahr Fans alternativer Musik. Top-Acts unter den 30 Bands auf vier Bühnen sind u.a. Bilderbuch, Thees Uhlmann, Ride, Alli Neumann und Jochen Distelmeyer.

17.-19.6. Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstr. 71, Duisburg. Festivalticket ab 90 €. Info: www.traumzeit-festival.de

Ruhrpott Rodeo

Drei Tage Pogo in der Pampa, das hat Tradition auf der grünen Wiese an der Stadtgrenze von Bottrop und Hünxe. Neben Punkrock auf Deutsch (Wizo, Slime, Dritte Wahl) und Englisch (Social Distortion, Dropkick Murphys, The Chats) gibt’s u.a. Hardcore (Madball, Suicidal Tendencies) und erstmals mit Kreator einen lupenreinen Thrash-Metal-Top-Act.

1.-3.7. Freigelände am Flughafen Schwarze Heide, Langer Weg, Hünxe. Tagesticket ab ca. 81 €, Festivaltickets ca. 127 €. Info: www.ruhrpott-rodeo.de

Die Suicidal Tendencies um Mike Muir kehren zum Ruhrpott Rodeo zurück. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Ruhr in Love

35 Floors, 350 Acts und rund 35.000 Fans – das sind die Eckdaten zum Electro-Spektakel im Olga-Park. Das Programm reicht von Techno über House bis Hardcore und EDM – DJs wurden noch nicht bekanntgegeben, aber Karten gibt’s schon.

2.7. Olga-Park, Vestische Str. 47, Oberhausen. Karten ca. 39 €. Info: www.ruhr-in-love.de

Bochum total

Seit 1986 spielt in Bochum die Musik, 2019 waren mehr als 500.000 Fans dabei. Nach zwei Jahren Pause soll es im Juli das Comeback geben. Der Termin steht, das Line-up noch nicht – wir sind gespannt!

7.-10.7. Bermudadreieck Bochum. Eintritt frei. Info: www.bochumtotal.de

Parookaville

Im Juli schlägt das Herz der Electro-Szene wieder am Niederrhein. Beim Event der Superlative locken zahlreiche Top-Acts wie Felix Jaehn, Robin Schulz und die Technorocker Scooter. Zuletzt wurden neu Martin Solveig und Dauergast Steve Aoki bestätigt.

22.-24.7. Flughafen Weeze, Tagestickets ab ca. 99 €, Festivaltickets 229 €. Info: parookaville.com

Krasse Kulisse: Mega-Bühnen gehören beim Parookaville-Festival dazu. Foto: Ingmar Kreienbrink

Juicy Beats

Zwei ganz große Namen des Deutschrap zieren die Banner zum Juicy Beats im Westfalenpark: Aus Berlin reisen K.I.Z. und der rappende Kickboxer Kontra K an. Musikalische Alternativen bieten etwa Singer/Songwriter Faber aus der Schweiz, die Bonner Brasspopper Querbeat und die Indielieb­linge Provinz.

29.+30.7. Westfalenpark, An der Buschmühle 3, Dortmund. Tageskarten ab ca. 57 €. Festivalticket ca. 113 €. Info: www.juicybeats.net

Base Festival

Deutschrap-Fans aufgepasst: Im Hochsommer lockt in Oberhausen erstmals ein Gipfeltreffen der nationalen Sprechreim-Elite. Auf zwei Bühnen hippen, hoppen und rappen 25 Acts. Mit RAF Camora, Bonez MC und Apache 207 stehen bereits drei kapitale Headliner fest.

5.+6.8. Freifläche an der Rudolf Weber-Arena, Oberhausen. Tageskarten 55 €, Weekendpass 99 €. Info: www.base-festival.de

Schlagerinsel

Nach rüdem Rap gibt’s Schlager am Centro – mit Frauenpower von Beatrice Egli, Kerstin Ott und Michelle. Die Herren sind u.a. mit Giovanni Zarrella, Thomas Anders, DJ Ötzi und Jürgen Drews vertreten.

28.8. Freifläche an der Rudolf Weber-Arena, Oberhausen. Karten ab ca. 20 €. Info: www.schlagerinsel.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps