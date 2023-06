Festival Von Pop bis Klassik: „Kultur rockt“ in Sundern

Sundern. Lesungen und Konzerte: Zoe Wees tritt beim Festival „Kultur rockt“ in Sundern auf. Die Bühne teilt sie sich unter anderem mit Christian Berkel.

Das Sommerfestival „Kultur rockt“ in Sundern-Dörnholthausen hat schon viele große Namen willkommen geheißen. Die Sänger Kelvin Jones und Tom Gregory standen im vergangenen Jahr auf der Bühne, Schauspieler Sabin Tambrea schaute für eine Lesung vorbei. Max Giesinger, Nico Santos, Iris Berben, Tom Schilling, Benno Fürmann …

Das Festival im Pferdestall verspricht alljährlich über das Fronleichnamswochenende ein hochkarätiges Programm aus Kunst und Kultur. Auch in diesem Jahr kennt man die Protagonisten, die sich nicht (nur) in die großen Hallen des Landes verirren, sondern vom 8. bis zum 11. Juni auch mitten in die Natur, zwischen Ziegen und Pferde – im wahrsten Sinne. Veranstalter Matthias Berghoff sind dabei vor allem Ambiente und Akustik wichtig. „Es geht um Nähe“ heißt es.

Zoe Wees und Christian Berkel in Sundern

Den Auftakt am Donnerstag übernimmt Christian Berkel. Der Schauspieler, bekannt aus zahlreichen internationalen Kinorollen wie „Inglourious Basterds“ und der preisgekrönten Serie „Der Kriminalist“, liest aus seinem Bestseller-Roman „Ada“. Es ist der zweite Teil einer wohl geplanten teils autobiografischen Romantrilogie. Mit Ada steht allerdings eine fiktive Figur im Vordergrund. Als Berkels Schwester lebt sie im Nachkriegsdeutschland.

Den zweiten Festivaltag bestreitet Zoe Wees – 21 Jahre alt und aufstrebender Stern am Pophimmel. Die Hamburgerin machte erstmals 2017 im Rahmen der Castingshow „The Voice Kids“ von sich reden, schaffte den Sprung in die breite Öffentlichkeit und in die Charts drei Jahre später mit ihrer ersten Single „Control“.

Klassik am Samstag und Sonntag

Mittlerweile hat sie sich mit ihrer Ausnahmestimme in amerikanische Late-Night-Shows, die American Music Awards und zum renommierten „Lollapalooza“-Festival gesungen. Ihre erste eigene Tournee im vergangenen Jahr war nahezu ausverkauft. Für ihren Auftritt in Dörnholthausen gemeinsam mit ihrer Band gibt es allerdings noch Karten.

Alexander Krichel musiziert am Samstag und Sonntag im Pferdestall. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Der Samstag und Sonntag steht ganz im Zeichen der Klassik. Dafür bringt Starpianist Alexander Krichel sein neuestes Werk mit: Mit „My Rachmaninoff“ veröffentlichte der Hamburger eine persönliche Hommage an den Pianisten und Dirigenten Sergei Rachmaninoff. Auch der Bratscher Adrien La Marca zeigt sein Können.

Alexander Krichel und Adrien La Marca

Der Franzose musiziert am Abschlussabend gemeinsam mit dem Echopreisträger Krichel, sie spielen Werke von Brahms, Rachmaninoff und Schumann. La Marca wurde in seiner Heimat, aber auch darüber hinaus bereits als Wunderknabe gefeiert.

Abseits der Bühne dreht sich zumindest am Sonntag alles um die Familie. Den Nachmittag füllt ein Holz-Kreativprogramm zum Mitmachen für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren aus, im Hofcafé gibt’s hausgebackenen Kuchen, Torten und Waffeln.

