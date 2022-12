Von Cabaret bis Yamato – Showknaller am Silvesterabend

In der Region. Wer noch keine Pläne für den Jahreswechsel hat, kann sich im Theatersessel zurücklehnen. Eine Auswahl an musikalischen Aufführungen in der Region.

Jedes Jahr aufs Neue stellt sich spätestens im Dezember die Frage: Was machen wir eigentlich Silvester? Wie den Jahreswechsel verbringen? Während die einen schon seit Monaten Pläne schmieden, verbleiben andere völlig ratlos. Party, Dinner mit Freunden, gemütlich mit der Familie, zu zweit auf der Couch oder Feuerwerk komplett verschlafen? Irgendwie soll die letzte Nacht im alten Jahr schon besonderes werden. Eine Möglichkeit ist in jedem Fall ein Besuch im Theater oder Varieté, das Jahr mit einer fulminanten Showeinlage beenden – Auswahl gibt es in der Region zumindest zur Genüge.

„Cabaret“ in Dortmund

Die Geschichte von Sally Bowles, die sich als Sängerin im Kit-Kat-Club durchschlägt, begeistert bereits seit fast 60 Jahren. Umwerfend dargestellt von Liza Minnelli Anfang der 70er, versucht sich nun auch das Theater Dortmund an der Liebesgeschichte zwischen der Nachtclubsängerin und dem mittellosen Schriftsteller Cliff Bradshaw, die in der Zeit kurz vor dem Ausbruch des Nationalsozialismus in Berlin spielt. Nach der Silvestervorstellung (20 Uhr) lädt das Theater zum gemeinsamen Umtrunk ins Foyer des Opernhauses – u.a. mit Live-Band, einem Spielcasino und Gaststar Angelika Milster.

Cabaret, 31.12., 15+20 Uhr, Opernhaus Dortmund, Platz der Alten Synagoge. Karten ab 28€. Weitere Termine: theaterdo.de

Holiday on Ice in Münster

Der Titel passt schon mal: „A New Day“ heißt das aktuelle Programm von Holiday on Ice, und ein ganz neuer Tag steht auch nach dem Besuch der Show an. Seit knapp 80 Jahren reist die Revue auf Kufen durch die Welt und entzückt mit spektakulären Inszenierungen auf dem Eis. Mit bunten Kostümen, aufwendigem Bühnenbild sowie Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Kür-Niveau wird die Liebesgeschichte von Aurora und Adam erzählt.

Holiday on Ice – A New Day, 31.12., 15+19 Uhr, Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, Münster. Karten ab 38€. Weitere Termine: holidayonice.de

„Bat Out of Hell“ in Düsseldorf

Wir hatten es erst kürzlich als „’West Side Story’ trifft ‘Romeo und Julia’ in der Welt von ‘Mad Max’ und Freunden“ beschrieben – „Bat Out of Hell“ bringt in einer Rockoper die Liebes- und Leidensgeschichte von Strat, dem rebellischen Anführer der Gang „The Lost“, und Raven, der schönen Tochter des tyrannischen Herrschers Falco, auf die Bühne. Im Mittelpunkt stehen allerdings die Welthits aus dem gleichnamigen Erfolgsalbum der in diesem Jahr verstorbenen Rock-Ikone Meat Loaf.

Bat Out of Hell – The Musical, 31.12., 19.30 Uhr, Capitol Theater, Erkrather Str. 30, Düsseldorf. Karten ab ca. 60€. Weitere Termine: capitol-theater.de

Yamato in Dortmund

Premiere und Abschied zugleich: Das Taiko-Ensemble Yamato ist auf seiner Tour durchs Land erstmalig in der Region und verabschiedet sich am 31. Dezember wieder aus Dortmund, um nach Köln weiterzuziehen. Aber erst einmal schwingen die japanischen Trommler im neuen Programm „Tenmei“ im Konzerthaus die Stöcker. Das klingt nicht nur toll und sieht dank aufwendigem Bühnenbild und traditioneller Kostümierung fantastisch aus, es erfordert auch jede Menge Kraft und Koordination der Musikerinnen und Musiker.

Yamato – The Drummers of Japan, 31.12., 14.30+19.30 Uhr, Konzerthaus Dortmund, Brückstr. 21. Karten ab ca. 39 €. Weitere Termine: konzerthaus-dortmund.de

„Bonjour Kathrin“ in Ratingen

Claudia Schill und ihr Bühnenpartner Klaus Renzel bringen gemeinsam die Welterfolge der Caterina Valente auf die Bühne und verbinden Humor und Musik. Die Epoche des Schwarz-Weiß-Fernsehens lebt in der kunterbunten Retro-Show für alle Generationen wieder auf. Im Mittelpunkt des Programms stehen die Auftritte der Valente mit ihrem Bruder Silvio Francesco, jedoch ohne das Geschwisterduo zu kopieren. „Bonjour Kathrin“ bringt Hits wie „Tipitipitipso“, „Malagueña“ und „Wo meine Sonne scheint“ wieder auf die Bühne.

Bonjour Kathrin, 31.12., 19.30 Uhr, Stadttheater Ratingen, Europaring 9. Karten ab ca. 23 €. Infos: stadt-ratingen.de

Sinatra-Tribute in Wesel

Zweimal musste die Tributeshow bereits verschoben werden, aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Im Kulturspielhaus entführt der Silvesterabend auf eine musikalische Reise in die 40er- und 50er- Jahre. Dabei steht – wie der Titel vermuten lässt – nicht nur Ol’ Blue Eyes im Mittelpunkt, sondern auch die Hits bekannter Größen wie Dean Martin, Doris Day & Co. auf die Bühne gebracht von dem Gesangsduo „Frankie BlueEyes“ und „Sandy Aura“.

Tribute to Frank Sinatra & Co. – Silvestershow, 31.12., 20 Uhr, SCALA Kulturspielhaus Wesel, Wilhelmstr. 8. Karten: ca. 30€. Infos: scala-kulturspielhaus.de

„Aspects of Love“ in Münster

Den großen Namen Andrew Lloyd Webber verbinden die meisten wohl mit Titeln wie „Evita“, „Cats“ oder „Phantom der Oper“ – seltener wohl mit dem Musical „Aspects of Love“, aber auch das stammt aus der Feder des britischen Komponisten. Das Stück erzählt die Geschichte von Alex Dillingham, der erst die Schauspielerin Rose, dann deren Tochter Jenny und schließlich die schöne Muse Giulietta liebt, dabei spielen Liebe, Leidenschaft, Treue, Verlust und Konflikt eine Rolle.

Aspects of Love, 31.12., 15+19.30 Uhr, Großes Haus Münster, Neubrückenstr. 63. Karten ab 21 €. Weitere Termine: theater-muenster.de

„Playback“ in Essen

Last but not least: Das GOP Essen zeigt am Silvesterabend zum letzten Mal die aktuelle Show „Playback“ – die durch Live-Performances glänzt. Dass sich das nicht ausschließt beweisen Moderator Simon-James Reynolds und das Artistik-Ensemble. Interpretiert und performt werden bekannte Musikstücke – vom Cabaret-Opener „Willkommen, bienvenue, welcome!“ über Titanic-Schnulze „My Heart Will Go On“ bis hin zum Queen-Klassiker „Don’t Stop Me Now“.

Playback, 31.12., 14 Uhr (20 Uhr ausverkauft), GOP Varieté-Theater, Rottstr. 30, Essen. Karten: 49 €. Weitere Termine: variete.de/essen

Musikkomödie in Gelsenkirchen

Das Musiktheater im Revier zeigt Erich Kästners „Drei Männer im Schnee“ als Komödie aus der Feder des Kabarettisten Thomas Pigor. Dabei bleibt die Geschichte gleich: Multimillionär Tobler gibt sich als arm aus, der mittellose Fritz möchte nur über die Runden kommen. Gemeinsam landen sie im Luxus-Grandhotel – und es beginnt eine wilde Verwechslungskomödie. Musikalisch changiert das Stück zwischen Jazz, Chanson und Musical, kombiniert mit Wiener Schmäh.

Drei Männer im Schnee, 31.12., 19 Uhr, Musiktheater im Revier, Kennedyplatz, Gelsenkirchen. Karten ab 22,50 €. Weitere Termine: musiktheater-im-revier.de

„Dinner for Wanne“ in Herne

Das hat schon Tradition: Seit 2015 zeigt der Mondpalast in Herne den Kult-Sketch „Dinner for One“, nur dass sich Intendant und Schauspieler Thomas Rech selbst an den Stoff gewagt hat. Der trinkfeste Butler James, den er selber spielt, heißt Jaköbchen und serviert Omma Soffie in der Zechensiedlung zum 90. Geburtstag Essen auf Rädern. Am Tisch bei Graupensuppe, Kirschlikör und Brathering nehmen alte Bekannte und ein Flirt von der Omma Platz. All das nennt sich dann „Dinner for Wanne“ und wird sogar im WDR gezeigt.

Dinner for Wanne, 31.12., 16+18+20 Uhr, Mondpalast, Wilhelmstr. 26, Herne. Karten: 17,90 €. Infos: mondpalast.com