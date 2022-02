Vince Ebert: „Ich liebe Excel-Tabellen“

Vince Ebert recherchierte für sein neues Programm ein Jahr lang in den USA – und sprach sogar mit einem Raketenwissenschaftler in Cape Canaveral.

Essen. Nerd oder nicht Nerd? Physiker und Kabarettist Vince Ebert verrät in seinem neuen Programm, warum man ihn einst den weißen Brasilianer nannte.

In der ARD moderiert er die Sendung „Wissen vor acht – Werkstatt“, aber auch auf der Bühne fühlt er sich zu Hause: Vince Ebert studierte Physik, bevor er als Marktforscher und Unternehmensberater arbeitete – und entdeckte bei einer Powerpoint-Präsention schließlich sein komisches Talent. Für sein neues Programm „Make Science Great Again“ ging er zu Recherchezwecken für ein Jahr in die USA. Im Interview sprach Stefan Moutty mit dem 53-Jährigen aber auch über seine Karriere als Beachvolleyballer, Nerd-Klischees und Käse aus Sprühdosen.

Verschwörungstheoretiker oder Lauterbach-Fan

Ihr Programm heißt „Make Science Great Again“. Hätten Sie mal Lust, sich mit dem Slogan auf eine Querdenker-Demo zu mogeln?

Vince Ebert: Warum nicht? Ich glaube ohnehin nicht, dass das Land so geteilt ist, wie es gerne dargestellt wird. Das sind Kämpfe, die vorwiegend in den Sozialen Medien ausgetragen werden. Und da gibt’s eben nur Null oder Eins: „Bist du ein Verschwörungstheoretiker oder ein Lauterbach-Fan?“ Ich finde das schrecklich. Deswegen halte ich am Schluss des Programmes auch ein Plädoyer, aufeinander zuzugehen und das direkte Gespräch zu suchen.

Broadway statt Jakobsweg

Für das Programm haben Sie ein Jahr lang in den USA recherchiert. Wie kam’s dazu?

Ich wollte mit 50 nicht runterfahren, sondern nochmal beschleunigen. Broadway statt Jakobsweg sozusagen. Meine Frau und ich sind im Juli 2019 für ein Jahr nach New York gezogen, weil mich dieser Mythos vom American Dream gereizt hat. Du kommst mit nur einem Dollar in der Tasche nach New York und du schuftest so hart, dass du schon nach kurzer Zeit ein kleines Vermögen gemacht hast. Ich dagegen kam mit einem kleinen Vermögen nach New York und habe schon nach kurzer Zeit … Naja, lassen wir das.

Sie haben die Amerikaner genau studiert. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Dass wir uns vor allem in den kleinen Dingen unterscheiden. Der amerikanische Optimismus z.B. zeigt sich schon beim Essen. In amerikanischen Restaurants gibt’s nach dem Dinner ganz oft einen Glückskeks. Das sind diese Dinger mit einem positiven Spruch drin: „Wer sich auf die Zehen stellt, wächst über sich hinaus! Lebe jeden Tag als ob’s ein anderer wär!“ Ich hab‘ mir immer vorgestellt, wenn’s sowas in der deutschen Gastronomie gäbe. Du brichst eine Leberkäs-Semmel auf und findest den Spruch: „Greif nicht nach den Sternen, du schaffst es eh nicht!“

„Heizungsthermostate heißen in den USA übrigens ,Fenster’“

Haben Sie bei Ihren Gesprächen mit den Amerikanern auch etwas über eigene Sichtweisen gelernt?

Mir ging der typisch deutsche Perfektionsdrang ja immer ein wenig auf die Nerven. Dann habe ich aber die typisch unperfekte amerikanische Ingenieurskunst kennengelernt. In unserer New Yorker Wohnung musste man die Mikrowelle ausschalten, damit der Türsummer funktioniert hat. Heizungsthermostate heißen in den USA übrigens „Fenster“, und beim Händewaschen kannst du wählen zwischen Verbrühen oder Schockfrosten.

Sie haben in den USA auch den berühmten Käse aus der Sprühdose kennengelernt. War er lecker?

Geht so. Trotzdem wird es einem drüben sehr schwer gemacht, auf sein Gewicht zu achten. Ein Land mit 173 Toastbrotsorten, aber nur zwei Parteien. Verrückt!

Sind Sie in den USA auch auf einer Comedy-Bühne aufgetreten – so wie es Michel Mittermeier mal gemacht hat?

Ja, ich habe regelmäßig in den typischen New Yorker Stand-up-Clubs performt. Das hat meist ganz gut funktioniert. Solange ich mich an mein vorbereitetes Material halten konnte. Aber in New Yorker Clubs läuft sehr viel über Interaktion mit dem Publikum. Und da wurde es schwierig. Einmal habe ich von der Bühne herunter ein Pärchen gefragt: How long have you been together? Und da sagt er zu mir: „Hey dude, she’s my sister.“ Aber ich habe ihn nicht richtig verstanden und zurückgefragt: „Great… äh… do you have children?“

Sie haben auch mit einem Raketenwissenschaftler auf Cape Canaveral gesprochen. Wie kommt man an so jemanden heran?

Erfreulicherweise haben die deutschen Botschaften in Washington, New York und San Francisco Wind von meinem Aufenthalt bekommen und ein paar Termine für meine Soloshow organisiert. Das fanden besonders die gebildeten Amerikaner super und kamen in meine Show. Ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat und Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstandes macht – mit so einen Typen wollten die offenbar ins Gespräch kommen …

Vorsicht bei Charles Darwin

Stimmt es denn wirklich, wie es auf Ihrer Homepage heißt, dass 90 Prozent der Amerikaner die Evolutionstheorie für Mumpitz halten?

Das gilt natürlich nicht an der Ost- und Westküste. Aber im Bible Belt im Mittleren Westen sollten Sie schon vorsichtig sein, wenn Sie in einer lockeren Plauderei plötzlich über Charles Darwin schwärmen.

Es geht in Ihrem Programm auch um das gegenseitige Überlegenheitsgefühl zwischen den Nationen. Wer ist denn jetzt klüger – Amis oder Deutsche?

Wir Deutschen lachen uns ja gerne kaputt, wenn wir hören, dass die Leute im Mittleren Westen glauben, dass die Erde nur 7000 Jahre alt ist. Aber gleichzeitig sieht es mit unserem Grundwissen auch nicht viel besser aus. Vor einigen Jahren habe ich in der Frankfurter U-Bahn gehört, wie einer sagte: „Ey, Castro ist tot.“ Fragt der andere: „Echt? Der mit den Atommülltransporten ..?“

Meister im Beachvolleyball

Falls es keine Wikipedia-Hoax ist, waren Sie in den 90ern Bayrischer Meister im Beachvolleyball. Spielen Sie heute noch?

Damals nannte man mich den weißen Brasilianer (lacht). Inzwischen halte ich mich mit so würdelosen Sachen wie Dehnen und Yoga einigermaßen fit. Und da ich seit zwei Jahren in Österreich lebe, bin ich sogar in den Skizirkus eingestiegen…

Waren Sie als sportlicher Physiker denn eine Ausnahmeerscheinung? Oder klebe ich da zu sehr am „Nerd“-Klischee?

Das stimmt schon. Ein sportlicher Physiker ist eigentlich ein Mess-Fehler. Wenn er sich dann auch noch einigermaßen gut anziehen kann, ist er aus wissenschaftlicher Sicht eine Singularität.

Erfüllen Sie denn ein anderes Nerd-Klischee?

Ich liebe Excel-Tabellen. Aber mal Hand aufs Herz: Wer nicht?!

„Make Science Great Again“ - die Termine: 17.2. Gladbeck (Stadthalle), 3.3. Köln (Comedia-Theater), 4.3. Siegen (Lyz), 17.3. Düsseldorf (Savoy Theater), 18.+19.3. Essen (Stratmann’s). Karten (Preise zwischen ca. 18 € und 30 €) gibt’s auf www.ruhrticket.de.

