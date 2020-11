Winter Wunderland Kalkar: Weihnachten im Drive-in

Dass es sich beim Wunderland Kalkar nicht um einen gewöhnlichen Freizeitpark handelt, weiß, wer die Bilder vom Kettenkarussell im Kühlturm kennt. Im Dezember kann man auf dem Areal des nie ans Netz gegangenen Atomkraftwerks nun den wohl ungewöhnlichsten Weihnachtsmarkt des Landes erleben – den „Winter Wunderland Drive-In“.

Winter Wunderland Drive-In: Alternative für Weihnachtsmarkt-Fans

Was im Corona-Jahr als weihnachtlicher Hoffnungsschimmer begrüßt wird, würde dabei zu normalen Zeiten fraglos absurd erscheinen: Sonst stehen die Menschen auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt im Stau, nun steigen sie gar nicht mehr aus dem Auto aus.

„Wir haben überlegt, was wir in diesem Jahr machen können, auch damit unsere Mitarbeiter weiter beschäftigt werden können. So kamen wir auf die Idee zum Drive-In-Weihnachtsmarkt und haben uns gesagt, ,Lasst es uns einfach versuchen’“, erklärt Geschäftsführer Han Groot Obbink.

Auf Rädern durchs Zirkuszelt

Nach den verbreiteten Autokino-Konzerten im Sommer sollen die Wunderland-Besucher ab dem 10.12. nun Weihnachtsmarkt-Atmosphäre im Kraftfahrzeug erleben. Geplant ist ein Parcours von ca. 2,5 Kilometern, den die Besucher konstant im Schritttempo durchfahren – vorbei an, wie es heißt, „vielen Dingen, die zum Staunen und Fotos machen einladen.“

Kamele und Pferde am Rand des Parcours

Gleich zu Beginn führt die Strecke durch das Zelt des Circus Maximum, der seit Sommer zu Gast im Wunderland ist. „Eigentlich hatten wir mit den Artisten ein Programm für Weihnachtsfeiern geplant. Aber mit dem Lockdown durfte das auch nicht mehr stattfinden“, so Groot Obbink. Nun ist der gestrandete Zirkus Teil des Winter-Wunderlands und präsentiert etwa Kamele und Pferde am Rand des Parcours. Die Besucher können sich Spezialfutter an den Autospiegel hängen, aber auch Popcorn für den Eigenbedarf erwerben.

Kunstschnee in der Halle

Weiter führt die Strecke vorbei an den im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlenden Attraktionen des Parks sowie durch drei Hallen mit unterschiedlichen Themenbereichen. In Halle A steht „Weiße Weihnacht“ auf dem Programm, denn von der Decke rieselt künstlicher Schnee. In Halle B wird eine rustikale Küche aufgebaut, in der Eintöpfe wie Erbsensuppe und Grünkohl zubereitet und auf Wunsch im Drive-In-Ausschank serviert werden.

In Halle C erwartet den weihnachtlichen Korso schließlich eine Krippe mit lebensgroßen Figuren. Zu besinnlich wird’s aber wohl nicht, denn Entertainer Eddie und ein „lebender Tannenbaum“ sorgen für Lacher.

Verkaufsbuden mit Würstchen, Pommes & Co.

Das Ende des Parcours bildet dann ein Markt mit Verkaufsbuden, die einzeln angefahren werden können. Bislang hat das Wunderland nur eine Genehmigung für Lebensmittel wie Würstchen, Pommes & Co. Groot Hobbink hofft aber noch, auch Weihnachtsmarkt-Produkte wie Kerzen etc. verkaufen zu dürfen.

450 Autos pro Tag

Dass die Menschen der Region den ungewöhnlichen Weihnachtsmarkt-Erlebnis auf Rädern begrüßen, zeigt die große Nachfrage. Bereits nach dem ersten Vorverkaufswochenende am vergangenen Montag, waren 2500 Karten verkauft. Zwei Samstage sind schon dicht. 450 Autos sollen pro Tag durch den Park rollen, 50 werden je halbstündigem Zeitslot auf die Reise geschickt. „Wir haben vorsichtig geplant, wir haben ja keine Erfahrungswerte“, so Han Groot Obbink. „Aber wenn es gut läuft, können wir vielleicht auch auf 650 Autos pro Tag aufstocken.“

Weihnachts-Wunderland Drive-In - die Infos:

Termin: 10.-31.12. (außer 24.12.), Wunderland Kalkar (Griether Str. 110-120), jeweils Mi-So 16.30-21 Uhr. Karten : 12,50 € pro PKW (jede weitere Fahrt 5 €). Eintritt pro PKW inkl. vier Eintöpfen zum Mitnehmen: 50,50 €. Weitere Infos und Karten gibt es hier .