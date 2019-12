Weihnachten in der Manege

Im rollenden Büro von Brigitte Probst geht es zu wie im Pferdestall. Beim Besuch in der vergangenen Woche steht ihr Handy nicht still – und das hat ein Wiehern als Klingelton. So kurz vor der Premiere des Gelsenkirchener Weihnachtscircus will jeder irgendwas von der Chefin, dennoch hat sie die Ruhe weg. „Das wird eine besondere Show“, freut sie sich auf den Start, zu dem sich gestern schließlich die Zeltplane im Revierpark Nienhausen öffnete. Kein Wunder, immerhin gibt ihre sechsjährige Enkelin Celina dieses Jahr ihr Debüt in der Manege.

Gelsenkirchener Weihnachtscircus hat Tradition

Bereits im 23. Jahr hat Familie Probst ihr großes Zelt in Gelsenkirchen aufgeschlagen. „Als wir angefangen haben, waren meine eigenen Kinder noch klein“, erinnert sich Brigitte Probst. Damals war Zirkus mitten im Winter noch neu. Heute locken diverse Weihnachtszirkusse mit Akrobatik & Co. zum Fest (s. u.). „Wir waren aber die ersten!“, weiß die 59-Jährige, und: „Im Ruhrgebiet sind wir die Nummer eins.“

Auch für die Stadt Gelsenkirchen ist das Gastspiel des Circus Probst eine „liebgewonnene Tradition“, so schreibt es der Oberbürgermeister sogar als Grußwort ins diesjährige Programmheft. Vorne prangt darauf ein Bild der „Hell Riders“, sechs kolumbianische Motorradfahrer, die in einer Stahlkugel Gas geben. Verwendung für diesen „Globe of Death“ haben auch die Ferreira Girls – die Brasilianerinnen nutzen ihn von außen für eine Vertical-Dance-Nummer. Raubkatzen und Elefanten, wie in vergangenen Jahren, gibt’s diesmal nicht in der Manege. „Ein Zirkus muss sich immer wieder neu erfinden“, erklärt Simon Hörmeyer, Marketing-Vertreter des Zirkusunternehmens.

Das Zelt des Gelsenkirchener Weihnachtscircus im Revierpark Nienhausen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Artisten aus aller Welt

23 Mal Weihnachtscircus, das heißt für Familie Probst auch 23 mal Weihnachten im Zirkuswagen. Wie läuft bei Probsts der Heiligabend ab? „Ich stehe ganz früh auf und hole morgens eine Gans auf dem Markt“, berichtet die Chefin, „schließlich wollen wir abends was Gutes essen.“ An diesem Tag gibt’s nur eine Vorstellung um 14 Uhr. „In dieser Zeit schmückt mein Mann den Weihnachtsbaum. Nach der Show wird ganz schnell das Zelt zugemacht und dann gibt’s die Bescherung.“ Später am Abend komme man dann noch mit anderen langjährigen Begleitern auf dem Zirkusplatz zusammen.

Die aus aller Welt anreisenden „Kofferartisten“ dagegen seien meist in Hotels und Wohnungen untergebracht. Sie feierten Heiligabend für sich – fern von der Heimat. Gewohnheit für internationale Zirkusleute wie Thais Ferreira (Mitte): „Ich war seit fünf Jahren nicht mehr an Weihnachten zu Hause.“

37 Artisten stehen beim Weihnachtscircus insgesamt in der Manege. Sie kommen aus Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Frankreich, Spanien, Russland. Und nach Weihnachten wird dann zusammen gefeiert: „An Silvester schmeißen wir für alle eine dicke, fette Party – was meinen Sie, was da los ist?!“, erzählt Brigitte Probst. Dann wiehert wieder ihr Handy.

Gelsenkirchener Weihnachtscircus: bis 5.1. im Revierpark Nienhausen, Feldmarkstr. 201, Gelsenkirchen. Karten ab 20,70 € gibt’s auf www.wir-lieben-tickets.de. Weitere Weihnachtszirkusse in der Region: FlicFlac X-Mas Show: Bis 12.1. Dortmund (Parkplatz 2 E an der Westfalenhalle), Karten ab ca. 24 €, www.flicflac.de Weihnachtscircus Metropole Ruhr: 26.-31.12. Essen (Grugahalle), Karten ab ca. 28 €, www.weihnachtscircus-ruhr.de Der große Dorstener Weihnachtscircus: Bis 6.1. Dorsten (Halterner Str. 180). Karten ab 16 €, www.dorstener-weihnachtscircus.de Essener Weihnachtscircus: Bis 5.1. Essen-Werden (Knaus Campingpark, Im Löwental 67). Hammer Weihnachtscircus: 20.12-5.1. Hamm (Zeltpalast an den Zentralhallen). Karten ab ca. 25 €, hammer-weihnachtscircus.de Xantener Weihnachtscircus: Bis 3.1. Xanten (Hafen Xantener Südsee), Karten ab 16 €, www.weihnachtscircus-xanten.de