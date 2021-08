Videospiel „Unbound: Worlds Apart“ überrascht mit Innovation

In der Parallelwelt warten so manch fiese Monster auf den kleinen Protagonisten Soli.

Essen. Im Videospiel „Unbound: Worlds Apart“ mausert sich Protagonist Soli zum Weltembummler. Doch in der anderen Dimension lauern auch gefahren.

Soli ist anders als die anderen Dorfbewohner. Das niedliche magische Wesen mit den großen leuchtenden Augen sticht mit seinem knallroten Cape aus der Masse hervor. Während die anderen Kinder des verschlafenen Walddorfes um die Strohhütten herum toben, bleibt Soli allein zurück. Zum Glück. Denn: Was Soli nicht ahnt, ist, dass sich im Dorf eine Katastrophe anbahnt. Bei einer traditionellen Zeremonie reißt eine Explosion ein klaffendes Loch ins Weltengefüge. Ungehindert können Monster aus einer anderen Welt das Dorf in Schutt und Asche legen. Und genau hier greifen die Spieler und Spielerinnen in „Unbound: Worlds Apart“ zum Controller oder der Tastatur.

„Unbound: Worlds Apart“: 2D-Spielwelt mit Charme

Sie schlüpfen in die Rolle von Soli und müssen die zerrissene Welt – wie könnte es auch anders sein – wieder zusammenflicken. Einfach wird das allerdings nicht. „Unbound: Worlds Apart“ erinnert vom Spielprinzip an die „Ori“-Reihe oder auch an „Hollow Knight“. Beide haben sich dank der wunderschönen Optik und dem durchaus knackigen Schwierigkeitsgrad in den letzten Jahren von Geheimtipps zu Gamer-Lieblingen gemausert.

Ähnlich wie der kleine Ritter und der weiße Waldgeist bewegt sich auch Soli in einer 2D-Spielewelt. Optisch kann die zwar nicht ganz mit den magischen Welten der beiden vergleichbaren Spiele mithalten, doch sie bringt ihren ganz eigenen Charme mit. Die Wälder, Minen und Höhlen, in denen sich Soli tummelt, wirken wie frisch ins Spiel gezeichnet.

Im Schatten lauert Gefahr

Punkten kann das Action-Abenteuer der rumänischen „Alien Pixel Studios“ mit der ausgeklügelten Spielmechanik. Denn die Risse im Weltengefüge sind nicht nur ein netter Aspekt der Geschichte, sie sind ein aktiver Teil davon. Mit einem kurzen Tastendruck erscheint plötzlich ein leuchtender Kreis um den kleinen Protagonisten und enthüllt, was sonst dem Auge des Betrachters verborgen bleibt. Der Kreis katapultiert Soli in eine andere Welt, die alles andere als friedlich erscheint.

Plötzlich tauchen verborgene Plattformen auf, die einen schwierigen Sprung einfacher machen. Säulen verschwinden und tauchen nur wenige Meter weiter wieder auf, sodass Soli problemlos eine Klippe hinaufklettern kann. Jedoch verbergen sich im Schatten noch ganz andere Dinge.

Verschiedene Dimension bieten Platz für Spielerei

Gerade wenn sich aus der idyllischen Welt jenseits des Kreises plötzlich zwei wackelnde Fühler ins Bild schieben und erst nach und nach der gefräßige Tausendfüßler zum Vorschein kommt. Ein schneller Klick lässt das Ungeheuer wieder in den Tiefen des Risses verschwinden. Doch Spielenden sei gesagt – es ist noch da. Und allein diese Vorstellung reicht, um für Gänsehaut auf dem Unterarm zu sorgen.

Die Kombination mit zwei verschiedenen Dimensionen, die übereinander liegen und auch miteinander verwoben sind, lässt viel Platz für tolle Spielereien. Sprungpassagen bekommen durch den dauernden Wechsel zwischen den Welten ganz neuen Schwung.

Soli im Scheinwerferlicht

Mit dem Gang durch Portale, die überall in der Welt verstreut sind, bekommt Soli neue Fähigkeiten dazu. Anstatt mit einem Tastendruck eine düstere Parallelwelt zu öffnen, drehen Spielende in einem anderen Abschnitt zum Rätsellösen beispielsweise die Gravitation um. Ein anderer Teil des Waldes hingegen ist in völlige Dunkelheit gehüllt.

Einzig Soli ist von einem hellen Scheinwerferlicht umgeben, das sich jedoch mit Bewegung des Charakters immer mehr zusammenzieht. Schritte und Sprünge möchten sparsam dosiert eingesetzt werden, sonst knipst „Unbound: Worlds Apart“ den Spielenden die Lichter aus.

Kein lästiges „Game Over“

Rafft es Soli doch mal dahin, taucht das magische Wesen oft nur wenige Schritte vorher ohne einen Kratzer wieder auf. Ein lästiges „Game Over“ gibt es beim Plattformer nicht – eben weil es auch keine normalen Level gibt. Die Welt besteht aus vielen Gängen, Abzweigungen und Portalen, die flüssig ineinander übergehen und auch manchmal in einer Sackgasse münden.

Um sich schneller von A nach B bewegen zu können, gibt es ein Teleport-System. Frust kommt bei dem komfortablen Spielprinzip nicht auf. Nur ein einziges Mal war beim Test ein kompletter Neustart von Nöten, weil Soli sich in eine ausweglose Situation manövriert hat. Einziger wirklicher Störfaktor sind die langen Ladezeiten auf der Switch. Sonst spielt sich „Unbound: Worlds Apart“ auf der Konsole ganz hervorragend und ist definitiv einen Blick wert.

„Unbound: Worlds Apart“ ist bisher für den PC und die Nintendo Switch erschienen. Playstation- und Xbox-Versionen sollen folgen. Erhältlich ist das Spiel ab ca. 17 €. USK: 16

