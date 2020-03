Auch heute noch gibt es kaum Straßen im hohen Norden Islands, wo die Zufahrten an den letzten Höfen kurz vor einem Vulkan enden. Wer weiter auf die zerklüftete Halbinsel Hornstrandir will, muss ein Schiff nehmen, wandern oder reiten, so wie Magnús Aurelius Egede Ende des 18. Jahrhunderts in Bergsveinn Birgissons „Quell des Lebens“.

Der junge Wissenschaftler aus Kopenhagen will sich in Island einen Namen machen: mit Aufzeichnungen von Sitten der Einheimischen und mit neuen Vermessungen des Landes, dank derer jene alten Karten ersetzt werden sollen, die Birgisson wunderbar anschaulich beschreibt: „In vergangenen kartografischen Zeiten hatte Island sich aus einem schwimmenden zweiköpfigen Schwan zu einer Sau mit geschwollenem Bauch entwickelt“, später wurde es „zu einem zerrupften Kaninchen“.

Wut auf das dänische Mutterland

Bergsveinn Birgisson spielt mit Sprache und Tempo. Foto: Promo / Residenz Verlag

Bei der Schilderung von Land und Leuten stützt sich der 1971 in Reykjavík geborene Schriftsteller auf die historischen Fakten. Island ist zu jener Zeit dänische Kolonie. Das Mutterland hat das Handelsmonopol: Mit Holländern, Deutschen und Engländern dürfen Isländer keine Geschäfte machen. Es herrschen Armut und Hunger, erst recht, nachdem 1783/84 die Laki-Krater ausbrechen. Statt zu helfen, will die Regierung die Einwohner zwangsevakuieren. Die Wut auf die Dänen ist riesig.

Entsprechend misstrauisch begegnen die Einheimischen Magnús Egede. Dabei wissen sie noch nicht einmal, dass dessen Vermessungen helfen sollen, die Deportationen zu planen. Egede aber hat hartes dänisches Geld dabei, um Assistenten zu bezahlen, die ihn und seine Messgeräte über die Berge zur unerforschten Nordküste bringen.

Wie in seinem Fischerei-Roman „Die Landschaft hat immer recht“ (2018) lässt Birgisson Wind, Wetter und Wasser seiner überwältigenden Landschaften Tempo und Ton des Textes angeben. Eleonore Gudmundsson hat die bewegten Bilder erneut in rhythmisches Deutsch übertragen.

Zwiespalt der Aufklärung

Die Fjorde und Gletscher mögen erhaben wirken, aber das Zeitalter der Romantik hat bei Birgisson noch nicht begonnen. Egede ist Kind der Aufklärung. Mit der Arroganz der Rationalisten begegnet er der Naturreligion der Einheimischen und ihrem Geisterglauben. Empathie ist ihm fremd. Von einer Witwe mit abgemagerten Kindern erpresst er Sex. Erst der Verlust von Assistenten und Pferden sowie eine lebensgefährliche Verletzung zwingen ihn, die Gebräuche zu tolerieren. Einquartiert auf einem Einödhof, muss er sich mit Heilwasser und Pflanzensalben pflegen lassen, von einer Frau, die ihr Leben für seines riskiert. Und in dem Widerstreit von Vernunft und Egedes Wundfieber spielt Birgisson meisterhaft Licht und Schatten der Aufklärung durch.

Quell des Lebens

von Bergsveinn Birgisson

Residenz Verlag, 304 S., 24 €

Wertung: 5 / 5 Punkten.