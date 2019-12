Ab Samstag die German Comic Con - doch nicht nur das: Auch die Manga-Szene trifft sich an Rhein und Ruhr. Mit dabei Diebbie aus Hagen.

Manga- und Comic-Conventions: Alles so schön bunt hier!

Micky Maus und Donald Duck können einpacken. Die Comic-Helden von heute haben keine Schnäbel, sondern tolle Frisuren, große Augen und stets ein Glänzen darin: Manga heißt der Trend, der auch in Deutschland die Massen begeistert. „80 % der hierzulande verkauften Comics sind Mangas“, weiß Miguel Riveros – und das spiegelt auch das Angebot auf den von ihm mitveranstalteten Comic- und Manga-Conventions wider.

Manga- und Comic-Conventions in Oberhausen und Düsseldorf

Gleich zwei Ausgaben stehen an diesem Wochenende an – Samstag in Düsseldorf, Sonntag in Oberhausen (Infos unten). Doch Moment, da war doch noch was: Zeitgleich steigt in den Dortmunder Westfalenhallen auch die German Comic Con, die alljährlich Tausende Fans anlockt. Ist das keine übermächtige Konkurrenz? „Das haben wir auch erst gedacht und wollten unsere Veranstaltungen schon absagen“, erinnert sich Miguel Riveros. „Aber dann haben wir einfach die Zeichner gefragt, die sich bei uns regelmäßig präsentieren, und das Echo war eindeutig: Alle wollten lieber zu uns!“ Das habe unter anderem auch ökonomische Gründe: „Bei uns sind die Standgebühren viel günstiger. Gerade junge Zeichner nutzen die Möglichkeit, sich und ihre Kunst für kleines Geld präsentieren zu können.“

Auch Debbie Bahrt (kl. Foto), in der Manga-Szene besser bekannt als Diebbie, weiß das zu schätzen. Am Sonntag wird die 24-Jährige ihre Werke erneut in Düsseldorf präsentieren, am vorletzten Wochenende hatte sie ihren Stand noch auf der Convention in Münster aufgebaut. Diebbies Angebot für die Fans: Sticker, Postkarten und großformatige Drucke mit ihren Zeichnungen. Und Fans hat die Hagenerin bereits reichlich – dank Social Media auf der ganzen Welt. „Ich zeige meine Bilder zum Beispiel auf Instagram“, erklärt Diebbie, „das ist mittlerweile das wichtigste Forum für die Szene“.

Zeigt ihre Werke am Wochenende in Düsseldorf: Debbie Bahrt alias Diebbie. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Hexe „Flick“ und Engel „Peyo“

Über 80.000 Abonnenten bewundern dort heute ihre Manga-Motive. „Beautiful“ und „Cute“, also „schön“ und „niedlich“, heißt es regelmäßig in den Kommentarfeldern. Denn Diebbies Spezialität sind – wie oft im Manga-Kosmos – liebliche Mädchencharaktere. „Peyo“ zum Beispiel („Sie ist ein Engel, dem mit den Jahren weitere Flügelpaare wachsen.“) oder die kleine Hexe „Flick“. Mit ihr als Heldin hat die Nachwuchszeichnerin sogar schon ein Buch veröffentlicht – nur in kleiner Auflage zwar, aber die ist schon komplett weg.

Seit Kindesbeinen zeichnet Diebbie, die inzwischen Illustration in Schwerte studiert, bereits Mangas – auch im Kunstunterricht in der Schule. „Ich hatte Glück, dass meine Lehrerin das akzeptiert hat. Viele mögen das nicht, man soll erst mal andere Techniken lernen,“ erzählt die Nachwuchszeichnerin. Gut möglich, dass die Pädagogin das Talent ihrer Schülerin erkannte. Auch Miguel Riveros ist es nicht verborgen geblieben: „Sie steht kurz vor dem Durchbruch und könnte bald richtig durchstarten“, schätzt er. Man wird sehen, aber eines ist jedenfalls sicher: Mit Bildern von Mäusen und Enten wären Diebbies Karrierechancen derzeit wesentlich schlechter.

Schon gewusst?

Mangas sind typisch japanische Comics, die von hinten nach vorne und von rechts nach links gelesen werden. Zeichentrickadaptionen heißen Anime.

Über 450 Millionen Exemplare wurden weltweit von „One Piece“, dem erfolgreichsten Manga, verkauft – drei Millionen davon in Deutschland.

Rund 70 % des Manga-Publikums sind weiblich. Die Comic-Leserschaft vor dem Manga-Boom war noch überwiegend männlich.

Comics, Conventions, Cosplay

Das wird eine Wochenende für Comic-Fans: Trotz ihres Namens bilden die Bilderhefte auf der German Comic Con in Dortmund allerdings nur einen Teil des Programms. Im Fokus: Stars aus Film und Serie, die für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen – gegen Geld natürlich. U.a. kommen diesmal Darsteller aus „Game Of Thrones“, „Walking Dead“ und „Pretty Little Liars“.

Die Manga- und Comic-Convention findet in Oberhausen und Düsseldorf statt. Hier bieten Händler ihre Produkte an und Zeichner ihre Werke – darunter viele Newcomer wie Diebbie. Auf allen drei Events angesagt: Cosplay, der Trend, in Kostüme von Manga-, Superhelden & Co. zu schlüpfen (kl. Foto).

German Comic Con: 7.-8.12. Dortmund (Westfalenhallen). Karten ab 37 €. Manga- & Comic-Convention: 7.12. Oberhausen (Revierpark Vonderort), 8.12. Düsseldorf (VHS), Eintritt: 5 €. Info: www.bd-events.de