Luxusjachten am Rhein: Die „boot“ lädt nach Düsseldorf

Willkommen zum größten Event des Jahres für die weltweite Wassersport-Community. Neun Tage lang kommen auf der boot 2020 in Düsseldorf alle auf ihre Kosten: ob lang geliebtes Hobby oder neu entfachte Leidenschaft. Die "boot" liefert in mehr Hallen noch mehr Wassersport und letztlich noch mehr Spaß.

Ganz gleich, ob Motorboote, Segel-, Luxus- oder Superyachten, Ausrüstung, Zubehör, Tauchen, Segeln, Tourismus und so weiter. Die Messe bietet alles, was das Herz begehrt. Modernste Messearchitektur in Reinkultur verkörpert zum Beispiel die neue Halle 1. Hell und lichtdurchflutet bietet sie den Ausstellern hervorragende Präsentationsmöglichkeiten. Auf der boot wird sie zur Heimat der mittelgroßen Motoryachten mit Innenbordmotor von 30 bis ca. 60 Fuß (10 bis 20 Meter). Mit dabei sind unter anderem Großserienhersteller wie Jeanneau, Bénéteau, Bavaria, Sealine oder Greenline. Auch die beliebten, gemütlichen, niederländischen Stahlyachten, beispielsweise aus der Traditionswerft Linssen, werden hier einziehen. Der Besucher hat damit ein weltweit einzigartiges und vielfältiges Angebot an mittelgroßen Motoryachten unter einem Dach.

Für 2019 hat die österreichische Frauscher-Werft gleich drei neue Modelle angekündigt. Die Frauscher 1017 GT Air ist das erste davon und feiert auf der "boot" ihre Weltpremiere (Halle 6, Stand A05). Es bietet noch mehr Platz an Bord als das entsprechende Kabinen-Modell 1017 GT, dazu raffinierte Details, aber die gleichen herausragenden Fahreigenschaften – der Rumpf bleibt identisch.

Zehn extravagante Exemplare

Taucher kommen im Dive Center der „boot“ auf ihr Kosten. Foto: Stephan Eickershoff

Info „boot Düsseldorf“ - die Infos zur Messe Termin: 18-26.1., tägl. 10-18 Uhr, Messegelände Düsseldorf, Hallen 1-17 (außer 8b), Stockumer Kirchstr. 61. Tageskarte: 19 € (VVK), 25 € (vor Ort), erm. 12 € (vor Ort); 2-Tageskarte: 27 € (VVK), 33 € (vor Ort). Mehr Infos: www.boot.de.

Wer mit all dem noch so gar nichts anfangen kann, hat auch die Gelegenheit, erst einmal den kleinen Zeh ins Wasser zu dippen: Detaillierte Informationen rund um den Einstieg in jeglichen Boots- und Wassersport, einschließlich einer virtuellen Tour über den Rhein, liefert die feuchtfröhliche Messe. Workshops und Mitmach-Programme bringen Trendsportarten näher und erklären das Fischen in all seinen Facetten.

Wettkampf mitten auf der Messe

Mit einer Neuheit abseits der Luxus-Jachten, vor allem finanziell, ruft die „boot“ eine aktive Kampagne ins Leben: ein Wettkampf mitten auf der Messe – mit Hilfe von Computerspielen. Die Tech-Zone – der neue Technologie Bereich in Halle 15 – stellt das „Online-eSailing-Game“ des Spieleherstellers Virtual Regatta vor. Interessierte können dann nicht nur vor Ort, sondern von überall auf der Welt an der ersten „boot Düsseldorf Challenge“ teilnehmen (Infos & Anmeldung: www.virtualregatta.com). Mit einzelnen Holzbalken, die im Wasser treiben, hat das alles nur noch sehr wenig zu tun.