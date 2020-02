Disney on Ice: Wo Elsa und Anna Pirouetten drehen

Düsseldorf. Die Show „Disney on Ice“ bittet die Heldinnen aus Filmen wie „Die Eiskönigin“ zum Kufentanz.

Es soll ja mal Zeiten gegeben haben, da sind im Winter die Seen und Teiche zugefroren. Jung und Alt schnallten sich daraufhin die Kufen unter die Füße und drehten auf dem Eis ihre Runden – ein Wintertraum! Heute sind derlei Möglichkeiten zum Schlittschuhlaufen vergleichsweise rar gesät, dafür boomen professionelle Eis­shows.

Disney on Ice kommt nach Düsseldorf

Sogar den Cirque du Soleil zieht’s in der neuen Show „Crystal“ aufs Glatteis. Klassiker des Genres ist bekanntlich „Holiday on Ice“, aber auch „Disney on Ice“ gehört inzwischen zu den allwinterlich wiederkehrenden Tourneeproduktionen auf Kufen. Vom 28. Februar bis zum 1. März macht die Show mit dem aktuellen Programm „Das zauberhafte Eisfestival“ in Düsseldorf Station.

Micky Maus führt dann einmal mehr durch ein Programm, das vor allem junge Zuschauer begeistern soll. Im Mittelpunkt stehen auf dem Eis diesmal die weiblichen Heldinnen aus diversen Disney-Animations- und Zeichentrickfilmen. Die jüngste Produktion, die für die Kufen­show adaptiert wurde, ist dabei „Vaiana“ aus dem Jahr 2016. Das Publikum kann im ISS Dome miterleben, wie die gleichnamige Polynesierin das gestohlene Herz der Göttin Te Fiti zurückbringt und so für Harmonie im Südsee-Paradies sorgt. Zu den weiteren Disney-Filmhits, aus denen nun Szenen auf dem spiegelglatten Parkett zu sehen sind, gehören „Rapunzel – neu verföhnt“, „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Die Schöne und das Biest“.

„Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“

Vom Sujet fraglos am passendsten für eine Kufenadaption: „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“. Der mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde Euro erfolgreichste Animationsfilm überhaupt begeisterte mit den Heldinnen Elsa und Anna auch in Deutschland die jungen Kinobesucher. Gemeinsam mit dem lustigen Schneemann Olaf sowie Naturbursche Kristoff nebst seinem treuen Rentier Sven versuchen Elsa und Anna auch auf dem Düsseldorfer Eis, den Sommer zurückzuholen. Natürlich dürfen dabei die beliebten Songs „Lass jetzt los“ und „Im Sommer“ nicht fehlen.

Stina Martini: Von „Dancing on Ice“ zurück ins Disney-Kostüm

In den Kostümen der Disneyfiguren steckt ein Ensemble von internationalen Eiskunstläufern und -läuferinnen. Eine von ihnen ist – neben vielen US-Profis – die Österreicherin Stina Martini (Foto). Seit fünf Jahren tourt sie mit der Show um die Welt, zuletzt lernten sie aber auch die deutschen Fernsehzuschauer kennen: In der Sat.1-Sendung „Dancing on Ice“ unterstützte sie als Paarlaufpartnerin das Model André Hamann bei seinen Bemühungen auf Kufen. Bei „Disney on Ice“ darf sie nun wieder die Anna aus „Die Eiskönigin“ verkörpern.

Termin: 28.2.-1.3., Fr 18.30 Uhr, Sa 11+15+19 Uhr, So 12+16 Uhr, Düsseldorf (ISS Dome). Karten ab ca. 30 € (bis 14 J. ca. 25 €) gibt’s unter , in unseren LeserLäden und auf www.ruhrticket.de.