Die Pferdemesse „Equitana“ verspricht 400 Stunden Programm

Essen. Vom ruhigen Kaltblut bis zum quirligen Pony: 700 Pferde reisen zur „Equitana“. Die Messe öffnet Anfang März die Tore in Essen.

Klock, klock, klock – mit seinen tellergroßen Hufen stapft Moritz durch den Park von Schloss Hugenpoet. Mit schier unendlicher Geduld lässt sich das massive Kaltblut-Pferd von seiner Besitzerin Julia Zenner über die verschlungenen Schotterwege manövrieren.

Es ist Vorsicht geboten, denn Moritz zieht noch einen meterlangen Baumstamm hinter sich her. Der Blaue Belgier ist als Rückepferd sonst im Wald unterwegs und nicht auf filigranen Parkwegen. Allerdings ist er, zusammen mit seinem Pony-Partner Finn, nun als Botschafter der Pferdesportmesse „Equitana“ nach Essen-Kettwig gekommen. Die Schau lässt vom 9. bis 15. März die Herzen von Pferdefreunden höher schlagen.

Rückepferde präsentieren ihre Kraft

Natürlich spazieren Moritz und Finn nicht nur durch den Schlosspark, sondern Anfang März auch über das

Messegelände. Julia Zenner zählt mit ihrem Kaltblut zu einem der Messelieblinge. „Wir sind täglich in verschiedenen Hallen und Ringen unterwegs und präsentieren unsere Arbeit“, freut sich die Holzrückerin. Besucherinnen und Besucher können dabei die Kraft des Blauen Belgiers am eigenen Leib erleben. „Wir ziehen die Menschen auf einer Art fliegenden Teppich durch die Arena. Das kommt immer sehr gut an“, weiß Zenner, die sonst mit den Kaltblütern rund um Blankenheim im Kreis Euskirchen im Wald unterwegs ist. „Es kommt natürlich immer auf die Bedingungen an, aber an einem Tag schaffen wir es, einen Lkw mit Stämmen vollzumachen.“

Und das ohne tiefe Spurrillen in den Waldboden zu furchen. „Ich komme selbst von einem Bauernhof mit Forstwirtschaft und überlege die ganze Zeit, wie ich das auch unseren Isländern und Haflingern beibringen kann“, sagt Benedikt Binder-Krieglstein, CEO der „Equitana“-Veranstalterfirma RX Austria and Germany.

Jeden Tag ein anderes Thema

Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen bei der diesjährigen „Equitana“. Doch natürlich gibt es noch mehr in den insgesamt acht Hallen zu entdecken – 600 Aussteller aus 30 Ländern, 700 Pferde, 30 Rassen, 400 Stunden Programm. Hinter dem Zahlensalat verbergen sich erneut die beliebten Thementage.

Den Anfang macht am 9. März der Westernsport mit all seinen facettenreichen Disziplinen. Es folgen unter anderem Horsemanship, Dressur, Springen und am 11. März steht der Reitsport als Freizeitgestaltung für die ganze Familie auf dem Programm.

Messdauer verkürzt

Die Pferde ziehen meterlange Baumstämme hinter sich her. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Reiten ist für mich das schönste Hobby der Welt. Die Verbindung zwischen Mensch und Pferd ist einzigartig und emotional“, sagt Adelheid Borchardt von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Das sehen knapp über zwei Millionen Menschen in Deutschland, die sich laut einer Studie als Reiter bezeichnen, wohl ähnlich. Knapp 100.000 von ihnen bummelten bereits im vergangenen Jahr über die „Equitana“. Aber Moment mal, wieso ist dann in diesem Jahr wieder Hufgetrappel in Essen zu hören?

„Eigentlich haben wir einen Zweijahresrhythmus, aber Corona hat den Plan ganz schön durcheinandergewirbelt“, erklärt Eventdirektorin Christina Uetz. Und noch was ist anders: die Messedauer. „Im vergangenen Jahr waren es bereits sieben statt neun Tage, aber das Feedback war von allen Seiten positiv“, sagt Uetz und fügt hinzu: „Wir schaffen es auch, die Facetten des Reitsports an sieben Tagen zu zeigen.“

Volles Abendprogramm

Zum Beispiel bei den verschiedenen Abendshows, für die jedoch ein extra Ticket gekauft werden muss. Eine davon ist die beliebte Hop Top Show, die am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr beginnt. Hinter dem Titel „Mosaïque“ steckt eine Mischung aus hoher Dressur, poetischer Freiheitsdressur, waghalsigen Stunts und einer Prise Humor. Die streut Guillaume Mauvais ins Programm ein. An seiner Seite: Comtois-Hengste. Die schwergewichtigen Franzosen machen glatt dem Blauen Belgier Moritz Konkurrenz. Doch der lässt sich sicherlich auch von den Show-Kollegen nicht so schnell aus der Ruhe bringen.

Die Infos zur Messe:

Termin:9.-15.3., täglich 10-18 Uhr, Messe, Messeplatz 1, Essen. Tagestickets gibt’s für 23 € (Wochenende 27 €), Ki. 6-15 J. 14 € (Wochenende 16 €). Karten für die Abendshows ab ca. 33 €. Show- und Programmübersicht auf www.equitana.com.

