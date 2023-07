Timon Krause: Zwischen Gedankenlesen und Tanzparkett

Essen. Nach dem „Let’s Dance“-Ausflug tourt Mentalist Timon Krause bald mit eigener Bühnenshow. Im Interview spricht er über seinen spannenden Werdegang.

Ein professioneller Gedankenleser und Hypnotiseur mit tänzerischem Talent – so mögen einige Menschen Timon Krause charakterisieren, nachdem der gebürtige Moerser und Wahl-Berliner bei der jüngsten Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ einen guten vierten Platz belegte. Seither legen auch die Boulevardmedien ihren Fokus auf den Mentalisten, munkeln viele doch, dass Krause und Profitänzerin Ekaterina Leonova nicht nur auf dem TV-Showparkett ein gutes Paar abgeben. Über seinen Beziehungsstatus redet der 29-Jährige nicht – im Interview mit Patrick Friedland ging es deshalb um seine Tour „Mind Games“, seinen Weg in die Unterhaltungsbranche und die alte Heimat nahe der deutsch-niederländischen Grenze.

Nach all dem Trubel und der Reise in die zuvor fremde Welt des Tanzens: Wie froh sind Sie, jetzt wieder in der „Komfortzone“ arbeiten zu können?

Timon Krause: Weder erleichtert noch froh, das klänge so, als ob ich es nicht genossen hätte. Ich freue mich aber extrem, wieder in meine Kunst zurückzukommen. Ich liebe das, dafür schlägt mein Herz. Dieses auf der Bühne stehen, Theater machen, eine Show zu kreieren.

Sie bezeichnen sich in anderen Interviews als „verschlossenen Menschen“. Durch „Let’s Dance“ kam viel Aufmerksamkeit der Boulevard-Presse. Wie gehen Sie damit um?