„This is the greatest Show“ liefert Hits am laufenden Band

Essen. „This is the greatest Show“ widmet sich Klassikern aus Filmmusik und Musical. Es gibt jeweils zwei Auftritte in Düsseldorf und Essen.

Kevin Costners leidenschaftlicher Kuss mit Whitney Houston auf dem Rollfeld, Jennifer Greys Luftakrobatik in den Armen von Patrick Swayze oder Tim Currys eindrucksvoller Auftritt mit Lippenstift und Strapsen – all diese Leinwand-Highlights sind in Gedanken vieler Fans fest mit der passenden Filmmusik verknüpft. „This is the greatest Show“ bringt die Filmmusikhits nun auf die großen Bühnen in der Region. In Düsseldorf, Essen & Co. dürfen Songs aus „The Bodyguard“, „Dirty Dancing“, „The Rocky Horror Picture Show“ und „Flashdance“ nicht fehlen.

Musikfilme waren lange ein Relikt aus den 70er- und 80er-Jahren. Aber seit einigen Jahren treffen die Streifen mit Gesangseinlagen wieder den Geschmack der Zuschauer. 2018 ist der Film „La La Land“ mit Ryan Gosling and Emma Stone in den Kinos angelaufen und hat eine Begeisterung ausgelöst, die wohl viele überrascht hat. Er wurde mit sechs Oscars prämiert und war Vorbote zu weiteren Musikfilmen wie zum Beispiel „A Star Is Born“ mit Bradley Cooper und Lady Gaga in den Hauptrollen.

Auch bei diesem Film steht neben der Story besonders die Musik im Vordergrund, weswegen er von Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde. Das Duett „Shallow“, dass Cooper und Gaga gemeinsam ins Mirko hauchten, wurde sogar mit den Oscar für den besten Filmsong des Jahres ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass sich „This is the greatest Show“ auch den Hits aus neueren Produktionen widmet.

Zu dem Genre Musikfilm gehören aber zudem Musicals, die es auf die Kinoleinwand geschafft haben. Musical-Verfilmungen wie „Mamma Mia“, „Das Phantom der Oper“ oder „Rent“ hatten ein Riesenpublikum im Kino. Die Hits daraus kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Vier Musicalstars auf der Bühne

Um so eine große Musikauswahl stimmlich abzudecken, stehen vier Stars auf der Bühne: Jan Ammann (u.a. „Tanz der Vampire“), Mark Seibert (u.a. „Elisabeth“, Foto re.), Roberta Valentini (u.a. „Wicked: Die Hexen von Oz“, Foto li.) und Michaela Schober (u.a. „Jesus Christ Superstar“). Sie gehören allesamt zu den Größen der Szene in Deutschland und Österreich. Unterstützt werden sie zusätzlich von den Showman-Singers, einem speziell für die Show zusammengestellten, achtköpfigen Gesangsensemble, in dessen Reihen ebenfalls das Who is Who der Musicalszene zu finden ist. Eine Live-Band rundet das Gesamtpaket ab.

Das Konzept der Show liegt in den Händen von Musicalprofi Andreas Luketa von „Sound Of Music“-Concerts, der schon bei Shows wie „Die Größten Musical-Hits aller Zeiten“ oder „Merci, Cherie“ die Finger mit im Spiel hatte und für ausverkaufte Hallen gesorgt hat.

Großes Mitsing-Potenzial

Es ist übrigens kein Zufall, dass der Name „This is the greatest Show“ so ähnlich klingt wie der Erfolgsfilm „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman und Zac Efron. Im Finale widmet sich das Musical genau diesem Film mit sämtlichen Hits. Spätestens beim mit einem Golden Globe prämiertem „This Is Me“ ist Gänsehaut angesagt.

Beim Refrain dürfte es Fans des Films dann endgültig nicht mehr auf den Sitzen halten. Das eingängige „Oh-oh-oh-oh“ wird sicherlich aus allen Ecken des Saals laut mitgesungen. Überhaupt verfügen viele der Songs über ein hohes Mitsingpotenzial. Kein Wunder – handelt sich bei „This is the greatest Show“ doch um eine Aneinanderreihung von Klassikern. Und Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht schon mal bei „The Time Of My Life“ oder „Maniac“ kräftig im Auto oder unter der Dusche mitgeträllert?

Die Infos zur Show:

Termine: 12.+13.3. Düsseldorf (20 Uhr, Capitol Theater), 25.+26.3. Essen (20 Uhr, Colosseum Theater).

Tickets gibt es ab ca. 40 €. Karten finden Sie in unseren Leserläden, unter 0201/8046060 sowie im Internet auf www.ruhrticket.de.