Show „The Bar at Buena Vista“: Eine Liebeserklärung an Havanna

Essen. Die Veteranen der kubanischen Musik lassen in der Show „The Bar at Buena Vista“ die große Vergangenheit der Karibikinsel wieder aufleben

Der Rauch von Zigarren, das Klirren der Eiswürfel im Rumglas, eine Live-Band spielt karibische Klänge und Tänzer wirbeln über die Bühne: Der Mix klingt wie ein guter kubanischer Cocktail und ist tatsächlich das Erfolgsrezept einer Show, die das Publikum mitnimmt in das Havanna der 40er- und 50er-Jahre. Dort gibt es einen Ort, der als Inbegriff kubanischer Leichtigkeit und Lebensfreude gilt: der legendäre „Social Club“ im Stadtteil Buena Vista.

Hier wurde Musikgeschichte geschrieben, und spätestens seit Wim Wenders gleichnamigem Kinofilm ist die Bar weltweit berühmt. Grund genug, ihr auch ein Musical zu widmen: Die „Grandfathers of Cuban Music“ lassen eine goldene Ära wieder aufleben und gehen mit „The Bar at Buena Vista“ auf Tour. Die Show ist eine Liebeserklärung an die Vergangenheit, die weltweit schon mehr als eine Million Menschen begeistert hat. Im März und April sind die Altväter der kubanischen Musik in 24 deutschen Städten zu Gast, unter anderem in Essen, Dortmund und Düsseldorf.

Glückliche Zufälle ließen „The Bar at Buena Vista“ entstehen

„The Bar at Buena Vista“ feiert die Musikgrößen aus Kubas Goldener Epoche, die Produzent und Regisseur Toby Gough durch einen glücklichen Zufall zurück ins Rampenlicht gebracht hat: „Als ich eines Tages den Malecon – Havannas prächtige Strandpromenade – entlang spazierte, entdeckte ich ein Juwel“, erzählt Gough.

Gesungen wird bei „The Bar at Buena Vista“ natürlich auch. Foto: Christian Kleiner / Handout

Der alte Mann, der dort auf einer Mauer saß, zum Meer schaute und über sein Leben sinnierte, sei Arturo Lucas gewesen – der Original-Barkeeper des Buena Vista Social Clubs. Gough: „Ich kaufte eine Flasche Rum, wir fingen an, uns zu unterhalten, und eine Idee war geboren: den Club wieder zum Leben zu erwecken – auf den Bühnen der ganzen Welt.“

Einige Altstars sind mit dabei

Gesagt, getan: Toby Gough lernte durch den Barkeeper einige der letzten noch lebenden Musik- und Tanzlegenden Kubas kennen und ging mit ihnen auf Tour – darunter Maracaibo, einer der besten Tres-Gitarrenspieler der Welt, die kubanische Diva Siomara Valdés und Rumba-König „Aspirina“.

Einige dieser Altstars sind in der aktuellen Show noch immer mit dabei, so etwa die stimmgewaltige Siomara Valdés, der Sänger Rene Perez Azcuy oder der inzwischen 93-jährige Ignacio „Mazacote“ Carillo, der schon mit Größen wie Ibrahim Ferrer auf der Bühne stand. Rumba-Legende Luis Chacón „Aspirina“ Mendive ist über 80 Jahre alt und gilt als einer der größten Tänzer seines Fachs, weil er den afro-kubanischen Tanz in seiner unverfälschten Ursprungsform zeigt.

Kuriose Instrumente

Einem besonderen Instrument widmet sich Enrique Lazaga Varona: dem Güiro, einem hohlen Rhythmusinstrument. Zehn Jahre lang arrangierte er als Gründer des Orquesta Ritmo Oriental die Tanzmusik für das Cabaret Tropicana. Als Barkeeper und Sänger unterhielt Jose Alejandro „Capullo“ Bolanos Herrera einst sein Publikum in Bars wie „La Floridita“ oder „Sloppy Joe’s“.

Insgesamt bringen die Musiker der Show mehrere 100 Jahre Bühnenerfahrung mit. Unterstützt werden die Altstars nicht nur von einer erstklassigen Live-Band und mit typischen Instrumenten wie Congas, Trompete oder Tres, sondern auch von jungen Nachwuchstänzern rund um Eric Turro Martinez, den Meister des traditionellen kubanischen Son. Denn schließlich war die Musik in der Bar von Buena Vista vor allem für eines gemacht: zum Tanzen.

Hier geht’s für die Tänzer auch etwas höher in die Lüfte. Foto: Christian Kleiner / Handout

Sein Freund Arturo wäre wohl glücklich, „dass das Publikum auf der Welt den klassischen kubanischen Tanz, den eleganten Stil und die Musik feiert.“ Denn, so erzählt Gough: „Arturo glaubte immer daran, dass Musik, Tanz, Tabak und Rum die Geheimnisse eines guten und langen Lebens sind.“

>>> INFO: The Bar at Buena Vista

Termine: 26.3. Wuppertal (Hist. Stadthalle), 27.+28.3. Essen (Colosseum Theater), 11.+12.4. Köln (Philharmonie), 13.-14.4. Dortmund (Konzerthaus), 16.4. Düsseldorf (Tonhalle).

