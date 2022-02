Tahnee: Bald in der ARD – und auch wieder auf der Bühne

Essen. Im März startet „Limbus“, das erste eigene TV-Format von Comedian Tahnee im Ersten. Zuvor ist sie mit ihrem Soloprogramm in NRW zu sehen.

Da hat es sie leider doch erwischt: Zwei Jahre lang wurde Tahnee im Zuge regelmäßiger Tätigkeiten für TV-Produktionen fast täglich auf das Corona-Virus getestet, vor zwei Wochen war das Ergebnis erstmals positiv. Im Zuge dessen mussten vier Shows im Osten Deutschlands kurzfristig verlegt werden. „Mir geht es soweit gut und ich hoffe, wir können die Termine so bald wie möglich nachholen“, schrieb sie ihren Fans.

Glück im Unglück haben dagegen die Fans der gebürtigen Heinsbergerin in Nordrhein-Westfalen. Denn die Quarantäne endete nun ziemlich pünktlich vor dem Terminreigen, den die Comedian ab Ende Februar in der Region absolvieren wird. Ein Großteil der Auftritte wurde bereits dreimal verschoben, doch nach überstandener Infektion sollen endlich auch Fans in Münster, Dortmund (bereits ausverkauft), Essen, Siegen und weiteren Städten in den Genuss des zweiten Soloprogramms „Vulvarine“ kommen.

Tahnee und ihre Entwicklung

Darin geht es nicht, wie der Name vielleicht vermuten lässt, primär um primäre Geschlechtsorgane, auch die fast gleichnamige Figur „Wolverine“ aus der beliebten Comicreihe „X-Men“ ist nur am Rande ein Thema. Stattdessen gilt: „Ich picke mir einige Themen raus und entblättere diese, zeige, was mich daran stört. Zum Beispiel spreche ich über Dinge wie den Organspendeausweis. Aber ich gehe in dem Programm auch ein bisschen näher an mich und meine Entwicklung ran – eben, wie ich zu „Vulvarine“ werde. Nach dem Prinzip: Jeder kann sein eigener Held sein“, erklärt die 29-Jährige.

So erzählt Tahnee zum Beispiel den einen oder anderen prägenden Schwank aus ihrer Kindheit und Jugend. Peinliche Dorfdisco-Erlebnisse mit ihrer Mutter werden ebenso ausgeschlachtet wie wechselnd spaßige Ballett-Stunden bei ihrer überaus strengen und eigensinnigen früheren Tanzlehrerin Irena Kostova. „Das Gute ist, dass viele Sachen in ,Vulvarine’ zeitlos sind“, sagt sie. Corona wird also auch nur am Rande erwähnt.

Ohne Parodien geht es nicht

Natürlich kommt das Programm auch nicht ganz ohne die bei den Fans so beliebten Parodien aus. Egal ob Lisa Eckhart, Ruth Moschner, Daniela Katzenberger, Carolin Kebekus, Claudia Obert oder Sylvie Meis – die Liste prominenter Persönlichkeiten, die Tahnee täuschend echt nachahmt, wird länger und länger. Dieses Talent brachte ihr 2020 einen Platz im Aufgebot des Amazon-Prime-Satireformats „Binge Reloaded“ ein, das das Erfolgskonzept des TV-Parodien-Klassikers „Switch“ aufnahm. Bei der kürzlich veröffentlichten zweiten Staffel von „Binge Reloaded“ ist Tahnee allerdings nicht mit dabei.

Grund dafür war ein anderes TV-Projekt. Ab dem 17. März wird in der ARD die erste Staffel ihrer neuen, im vergangenen Januar abgedrehten Show „Limbus“ ausgestrahlt. Inhaltlich befasst sie sich in dem Format spielerisch mit den sieben Todsünden und will verschiedene Promi-Gäste, wie sie sagt, „vor einem weiteren Abstieg in die Hölle bewahren. Es gibt lustige und anarchische Elemente, Comedy und neue, absurde Spiele.“ Als Gäste zu sehen sind unter anderem Ex-„Mini Playback Show“-Moderatorin Marijke Amado, Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell, die Comedians Idil Baydar, Oliver Pocher und Michael Mittermeier, Model Ricardo Simonetti und Sänger Clueso. Zweifelsohne eine quietschbunte Mischung. Aber Vielseitigkeit ist ja ohnehin eine Stärke von Tahnee.

>>> INFO: Tahnee live

Für diese Termine gibt es noch Karten: 5.3. Soest (Stadthalle), 9.3. Essen (Lichtburg), 18.3. Siegen (Leonhard-Gläser-Saal), 2.4. Moers (Enni Eventhalle), 22.5. Hagen (Stadthalle), 22.10. Krefeld (Seidenweberhaus), 26.11. Wesel (Eventhalle).

Karten ab ca. 30 € sind u.a. auf www.ruhrticket.de erhältlich.

