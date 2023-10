Der „Tag der Trinkhallen“ fand zuletzt 2022 statt, unter anderem am „Kiosk ist Kult“ auf der Gladbecker Straße in Bottrop.

Region. Zehntausende zwischen Moers und Unna waren 2022 beim letzten „Tag der Trinkhallen“ dabei. Im kommenden August gibt es eine neue Auflage.

2016 feierte der „Tag der Trinkhallen“ seine Premiere. Quer durchs gesamte Ruhrgebiet traten Kunstschaffende in verschiedenen Büdchen auf, es gab Aktionen für Jung und Alt, kulinarische Angebote, Talkrunden und vieles mehr. Die Veranstaltung erfreute sich auch bei weiteren Ausgaben 2018 und 2022 großer Beliebtheit. So steht auch 2024 wieder ein „Feiertag der Budenkultur“ im regionalen Veranstaltungskalender. Dieser findet am 17. August statt, dem letzten Samstag der Sommerferien. Dies gab der Organisator, die Ruhr Tourismus GmbH (RTG), nun bekannt.

Axel Biermann, Geschäftsführer der RTG, zeigt sich erfreut über die Fortsetzung des Erfolgsevents: „Die Nachfrage nach einer Neuauflage war auch nach dem letzten ‘Tag der Trinkhallen’ wieder ungebrochen. Der Tag der Trinkhallen trifft einen Nerv und stärkt die Identität der Metropole Ruhr, gleichzeitig zeigt er das typische Ruhrgebiet, auf das die Menschen hier besonders stolz sind. Wir haben mit der Veranstaltung ein kleines Stück Tradition geschaffen und der Tag der Trinkhallen ist eine Einladung an Gäste von nah und fern, unser einzigartiges Erbe mit uns zu feiern.“

„Tag der Trinkhallen“ feierte zuletzt 2022 Buden- und Fußballkultur

Bei der vergangenen Ausgabe im August 2022 zählte die RTG 25.000 Besucherinnen und Besucher an 50 ausgewählten Programmbuden sowie an 70 weiteren Trinkhallen, die von sich aus ein kleines Programm aufstellten. An den 50 offiziell teilnehmenden Orten teilte sich das Angebot in die Kategorien „Gemischte Tüte“,, „Machma lauter“, „Flimmerkiste“, „Bühne frei“ sowie, regionstypisch für Fußball-Fans, „Und Anstoß“. Erste Programmpunkte für den kommenden „Tag der Trinkhallen“ werden innerhalb der nächsten Wochen bekanntgegeben.

