Super Bowl 2022: Regionale Angebote zum NFL-Finale

Das SoFi-Stadium in Los Angeles. Am kommenden Sonntag (13. Februar) findet dort der 56. Super Bowl statt.

Essen. Trotz Corona-Pandemie gibt es in der Region Möglichkeiten, einen langen und spannenden Super-Bowl-Abend zu erleben. Ein Überblick.

Die Sportwelt blickt am kommenden Sonntag nach Kalifornien: In Los Angeles geht es beim 56. Super Bowl um Amerikas Football-Krone. Die Gastgeber Los Angeles Rams treffen zuhause auf die Cincinnati Bengals (Anstoßzeit: 0.30 Uhr). Für Football-Fans aus der Region gehört das Sport-Großereignis im Februar mittlerweile fest in den Jahreskalender, die dazugehörige Party ebenso. Wegen der Corona-Pandemie fallen derartige Veranstaltungen zumindest hierzulande wesentlich kleiner aus. Dennoch gibt es vielerorts die Möglichkeit, das Spiel mit Freunden zu schauen. Ob in Kneipen, Restaurants oder im eigenen Wohnzimmer – die ist für die lange Football-Nacht vorbereitet.

Gegrilltes für zu Hause

So bietet die Grillschule Ruhrpott-BBQ für Football-Fans aus Essen amerikanische Leckerbissen zum Abholen an. Ob Pulled Pork, Spare-Ribs oder Burger, das Lokal auf der Spichernstraße lässt für Liebhaber landestypischer Speisen keinen Wunsch aus. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, jedoch müssen die Bestellungen vorzugsweise online (unter shop.ruhrpott-bbq.de) aufgegeben werden und spätestens zwei Tage vor der Abholung bei Ruhrpott-BBQ liegen, teilte die Grillschule auf Nachfrage mit. Bis kurz vor dem Kick-off (Anstoß) kann die Bestellung nach Vereinbarung dann abgeholt werden.

Wer den Super Bowl lieber unter Menschen feiern will, ist in der Essener Weststadthalle richtig. Auch in diesem Jahr gibt es an der Thea-Leymann-Straße ein Public Viewing. Einlass ist um 22.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Spontanes Erscheinen ist kein Problem, erklärt Ronja Göhausen vom Hallenmanagement: „Es gibt zwar eine Kapazitätsbegrenzung, bislang ist sie aber nicht relevant, weil wir wegen Corona nicht mit so vielen Besuchern rechnen. Wir arbeiten mit Vorreservierungen, aber davon haben wir bislang nicht so viele. Deswegen wird jeder, der kommen will, auch einen Platz bekommen.“ Vor Ort ist pro Tisch ein Pfand von 20 Euro fällig, der als Verzehrgutschein verwendet werden kann. Ganz im amerikanischen Stil wird es neben Fingerfood auch ein Super-Bowl-Getränke-Special und US-Bier geben.

Weitere Angebote im Überblick

Das American Steakhouse Restaurant „The Ash“ auf der Essener Lindenallee bietet ein Warm-Up-Set mit zwölf Miniburgern und diversen Pommes-Variationen, dazu eine Nacho-Big-Box mit drei Dips zum Abholen an. Zur Auswahl steht auch ein Kick-Off-Set mit Spare Ribs (Schweinerippe 1,5 Kilo) und Loin Ribs (Rinderrippe, 1,6 Kilo).

The Ash, Lindenallee 4, Essen, Infos unter 0201 21 96 89 89.

Restaurant Abseits in Essen

Das Restaurant Abseits in Essen-Kray bietet nicht nur Essen, sondern auch eine Übertragung an, die um 23 Uhr startet. Dazu gibt es ein Büfett mit Fingerfood, Getränken und Snacks für 25 Euro, wer eine Bier-Flatrate möchte, zahlt 20 Euro extra. Es gilt die 2G-Plus-Regel.

Restaurant Abseits, Krayer Str. 218, Essen, Infos unter www.instagram.com/abseits_essen

Three Sixty Bar Bochum

Auch die Bochumer Three Sixty Sportsbar auf der Kortumstraße zeigt den Super Bowl. Beginn der Veranstaltung ist um 23 Uhr, der Einlass ab 18 Jahren. Es gelten die 2G-Plus-Regeln. Der Eintritt ist frei, jedoch muss bei der Reservierung ein 20-Euro-Gutschein geholt werden, der dann vor Ort eingelöst werden kann.

Three Sixty Bar, Kortumstr. 2-14, Bochum, Infos unter 0234 91 60 360.

Three Sixty Bar Oberhausen

In der gleichnamigen Three Sixty Sportbar am Centro Oberhausen gelten die gleichen Bedingungen. Wer die Entscheidung im Titelkampf der NFL an der Promenade erleben will, muss sich vorab ebenfalls einen 20-Euro-Verzehrgutschein holen. Beginn ist auch in Oberhausen um 23 Uhr, der Eintritt ab 18 Jahren.

Three Sixty Sportsbar, Promenade 35, Oberhausen, Infos unter 0208 30 588 771.

UCI Bochum

Das UCI in Bochum am Einkaufszentrum Ruhr Park bringt den Super Bowl ins Kino. Tickets für das Sportevent gibt es ab 12 Euro, Beginn der Vorstellung ist um 22.40 Uhr.

UCI Ruhr-Park, Am Einkaufszentrum 1, Bochum, Reservierung online unter www.uci-kinowelt.de

Filmpalast Iserlohn

Auch im Sauerland kann zusammen mitgefiebert werden: Der Filmpalast Iserlohn zeigt den Super Bowl ebenfalls. Einlass ist ab 23 Uhr, der Eintritt ist frei, es gilt aber ein Mindestverzehr von zehn Euro.

Filmpalast Iserlohn, Kurt-Schumacher-Ring 1-3, Infos und Reservierung online unter iserlohn.filmpalast.de/reihe/S2/Super_Bowl.

Zum Hocker in Duisburg

In der Kneipe „Zum Hocker“ in Duisburg veranstaltet Inhaber und Comedian Markus Krebs in der Nacht zum Montag eine Super-Bowl-Party. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, 2G-Plus gilt vor Ort.

Kneipe Zum Hocker, Vor dem Tore 76, Duisburg, Infos unter www.zumhocker.de, Reservierungen unter theke@zumhocker.de.

Hip-Hop-Legenden in der Halbzeitshow

In der Halbzeitshow des 56.Super Bowl gibt es ein musikalisches Highlight: Im SoFi Stadium in Los Angeles treten die Hip-Hop-Legenden Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem und Soul-Queen Mary J. Blige gemeinsam auf.

Außerdem gibt es weitere gute Nachrichten für Football-Fans in der Region: Bald kommt die NFL nach Deutschland: Wie die Liga verkündete, wird von 2022 bis 2025 jeweils ein Hauptrundenspiel in Frankfurt ausgetragen. Auch die Städte München und Düsseldorf haben sich als Austragungsort für NFL-Spiele beworben.

