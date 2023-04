„Street Food Festival“ in Duisburg: Das wird Ostern geboten

Duisburg. Das „Street Food Festival“ lockt an Ostern in den Landschaftspark Duisburg-Nord. „Kulinarische Weltreise“ mit Neuheiten und Publikumslieblingen.

Mit exotischen Gaumenspeisen möchte das im Duisburger Landschaftspark Nord die Osterferien versüßen. Mit mehr als 30 Ständen soll den Besucherinnen und Besuchern vom 8. bis 10. April wieder eine kulinarische Weltreise ermöglicht werden.

„Es ist eine bunte Vielfalt vertreten, für jeden Geschmack wird etwas geboten“, wirbt Festival-Geschäftsführer Vincent Schmidt und zählt als Höhepunkte etwa frittierte Burger und frittierte Churros auf , ebenso gefüllte Teigtaschen aus Argentinien und Marokko, asiatisch-koreanische Fusionsküche, Strudel-Variationen und Barbecue aus dem Smoker-Grill. Neu dabei sind demnach thailändische Spezialitäten, und als Publikumsliebling kehrt der niederländische Stand mit fluffigen und außergewöhnlichen Cheesecakes (Käsekuchen) nach Meiderich zurück.

Freier Eintritt beim Street Food Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord

Vegetarier und Veganer werden ebenso auf ihre Kosten kommen wie Fleischliebhaber, verspricht Vincent Schmidt, zusätzlich gehören glutenfreie Speisen zum Festivalangebot. Ohnehin rät der Geschäftsführer, das „Street Food Festival“ in einer Gruppe zu besuchen und das Essen untereinander zu teilen. Nur so könne man möglichst viel unterschiedliche Speisen kosten, die sonst so in Duisburg nicht zu bekommen sind.

Für jeden Geschmack soll beim „Street Food Festival“ etwas dabei sein. Die Veranstalter raten Besuchern aber zum Teilen, um möglichst viel der exotischen Leckereien probieren zu können. Foto: Lars Heidrich / Funke Foto Services

Die Veranstalter wollen auf Handwerk und Qualität setzen und haben deshalb ambitionierte Köche aus ganz Deutschland in den Landschaftspark geholt – vom Küchenchef über Food-Truck-Betreiber bis zum passionierten Hobbykoch. Sie alle sollen vor der berühmten und beliebten Industriekulisse ihr Können beweisen und die Duisburger satt machen. „Alles ist selbstgemacht und wird frisch zubereitet“, so Geschäftsführer Schmidt. Das koste natürlich mehr als in einer , dennoch seien die Preise moderat. Zumal junge Familien mit Kindern beim „Street Food Festival“ ausdrücklich willkommen sind.

Alle Gastronomen haben die Chance, den Festivalpreis zu gewinnen. Dafür müssen ihre Leckereien der Kundschaft besonders gut schmecken und auch eine lokale Jury aus Expertinnen und Experten überzeugen.

>> Drei Tage lang rund um die Welt schlemmen

● Drei Tage lang können sich die Duisburgerinnen und Duisburger beim Street Food Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord (Emscherstraße 71) rund um die Welt schlemmen.

● Geöffnet ist die Veranstaltung von Karsamstag bis Ostermontag, 8. bis 10. April, jeweils von 12 bis 22 Uhr.

● Der Eintritt ist frei, weitere Infos im Internet auf street-food-festival.de.

