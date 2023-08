Spiele, Karten, Anfahrt: Das müssen Sie zur Gamescom wissen

Köln. Die weltweit größte Videospielmesse Gamescom in Köln steht Ende August an. Die Anreise könnte kompliziert werden – auch dank Helene Fischer.

Gamescom 2023: Neue Auflage der weltweit größten Messe für Video- und Computerspiele.

Die Messe findet vom 23. bis 27. August in der Koelnmesse statt, der erste Tag ist Fachpublikum vorbehalten.

Für Fans von Mario, Pokémon & Co.: Hersteller Nintendo hat nach der Pause 2022 in diesem Jahr wieder einen eigenen Stand.

Sowohl die Anfahrt mit dem Pkw als auch mit der Bahn gestaltet sich in diesem Jahr komplexer als in den Vorjahren.

Als glanzvolles Jahr dürften die Verantwortlichen der Gamescom 2022 im Rückblick sicher nicht bezeichnen. Für die erste Post-Corona-Videospielmesse in den Hallen im Kölner Stadtteil Deutz hatten im vergangenen August nicht nur große Anbieter und Entwickler wie Nintendo, Electronic Arts, Sony und Activision Blizzard ihre Teilnahmen abgesagt. Nein, eine öffentlichkeitswirksame Prügelei zwischen „Orangemorange“ und „Tanzverbot“ – bei den beiden handelt es sich um zwei erfolgreiche Webvideoproduzenten – brachte der Gamescom weitere Negativschlagzeilen ein. 2023 soll nicht alles, aber doch vieles besser werden. Wir geben eine Übersicht zum Angebot der Messe, die in diesem Jahr vom 23. bis 27. August stattfindet.

Gamescom 2023: Wer ist dabei?

Das für viele Gäste vielleicht Wichtigste vorneweg: Nintendo gibt dieses Jahr sein Gamescom-Comeback und ist in Halle 9 mit einem eigenen Stand vertreten, Insider vermuten die Bekanntgabe neuer Infos zur kommenden Konsole „Nintendo Switch 2“. Weitere präsente große Publisher und Entwicklerstudios sind SEGA (Halle 8), Microsoft (Halle 8), Ubisoft (Halle 6), Bandai Namco Entertainment (Halle 6) und Bethesda Softworks (Halle 8). Auch Hardware-Hersteller wie AMD (mit eigener Bühnenshow in Halle 7 am 25.8.), Huawei, Logitech oder Samsung warten auf interessierte Besucherinnen und Besucher. Wer nicht zwingend High-End-Produktionen braucht, kann in der „Indie Area“ (Halle 10.2) kreative Neuentwicklungen von mehr als 40 unabhängigen Studios anspielen.

Gamescom 2023: Wer ist nicht dabei?

Erneut verzichten mit Electronic Arts – bitter für Fußball-Fans, die sich auf den „FIFA“-Nachfolger „EA Sports FC“ freuen –, Activision, und Take 2 Interactive wichtige Publisher. Die Social-Media-Plattform TikTok sowie Entwickler THQ Nordic werden im Gegensatz zum Vorjahr keinen eigenen Stand betreiben. Und auch Sony glänzt durch Abwesenheit, neue PlayStation5-Virtual-Reality-Spiele können also nicht probegespielt werden. „Fortnite“-Hersteller Epic Games ist lediglich im Fachbesucher-Bereich vertreten.

Gamescom 2023: Welche neuen Spiele werden vorgestellt?

Microsoft will mit Präsentationen des Ego-Shooters „S.T.A.L.K.E.R. 2“, dem von Bethesda Softworks für PC und Xbox Series entwickelten Weltraum-Rollenspiel „Starfield“ und einem neuen Teil der Renn-Simulation „Forza Motorsport“ punkten. Angespielt werden kann einer Mitteilung des Unternehmens zufolge allerdings nur der erste der hier genannten drei Titel. Prügelspiel-Fans dürfen sich auf Fortsetzungen der beliebten Serien „Tekken“, „Mortal Kombat“ sowie „Naruto X Boruto“ freuen.

Und auch Fans von Abenteuer- und Rollenspielen soll einiges geboten werden, darunter „Persona 5: Tactica“, „Honkai: Star Rail“ und „Star Ocean: The Second Story R“. Bei letzterem handelt es sich um eine Neufassung des PlayStation1-Klassikers aus dem Jahr 2000. Erwähnenswert ist zudem „Phantom Liberty“, ein am 26. September erscheinendes Erweiterungspaket des Bestsellers „Cyberpunk 2077“.

Gamescom 2023: Was wird sonst noch geboten?

In Halle 10.2 wartet die „Retro Area“ auf Gäste. Auf 1500 Quadratmetern stehen dort Automaten, Heimcomputer und Konsolen, vornehmlich aus dem vergangenen Jahrtausend. Im „Cosplay Village“ in Halle 5.1 gibt es Bühnenprogramm mit nationalen wie internationalen Cosplayern sowie Workshops und Tipps zum authentischen Gaming-Charakter-Kostüm. Live-E-Sport-Turniere finden in der „Event Arena“ statt und Fanartikel und Accessoires finden Besucherinnen und Besucher wie gehabt in der „Merchandise Area“.

Gamescom 2023: Was kosten die Tickets?

Tagestickets für den Donnerstag, Freitag und Sonntag gibt’s auf gamescom.de für 27 €. Für den traditionell begehrten Samstag sind nur noch „Abendtickets“ (Zutritt erst ab 16 Uhr) zum Preis von 11 € erhältlich. Ermäßigte Tageskarten kosten 19,50 €, das Familienticket (maximal fünf Personen, darunter maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7-12 Jahren) 60 €. Eintrittskarten sind nur online erhältlich, eine Tageskasse ist nicht vorgesehen.

Gamescom 2023: Was muss ich sonst noch beachten?

Für die Anreise sollten Gäste ausreichend Zeit einplanen. Wenige Hundert Meter vom Messegelände weg spielt Schlagerstar Helene Fischer ab Freitag, 25. August, in der Lanxess Arena täglich Konzerte vor mehr als jeweils 15.000 Fans, Parkplätze dürften also insbesondere in den Abendstunden ein rares Gut sein. Zudem verzögert sich die Anreise mit dem ÖPNV. Eine noch bis mindestens 16. September offene Baustelle zwischen Düsseldorf und Köln sorgt dafür, dass die für Pendler aus dem Ruhrgebiet so wichtige Regionalexpress 1 nach Köln-Deutz einen Umweg über den Bahnhof Opladen fährt – das bedeutet mindestens einen Zeitverlust von 20 Minuten pro Strecke.

Wichtig für Pendler vom Niederrhein: Die Linie RE5 hält für die Dauer der Baustelle gar nicht am Bahnhof Köln-Deutz. Die S-Bahn-Linie 6 fährt erst ab Köln-Mülheim in Richtung Deutz. Wer sich das alles ersparen will, findet auf den YouTube- und Twitch-Kanäle der Messe ausgesuchte Vorstellungsvideos in Bild und Ton.

Gamescom 2023: Das Festival

Erneut gibt es am Samstag und Sonntag beim Gamescom Festival in der Kölner Innenstadt ein prominent besetztes „Umsonst & Draußen“-Programm. Mit dabei sind Musikacts wie Fritz Kalkbrenner, 2Raumwohnung, Moglii, Liser sowie Kochkraft durch KMA.

Ein Zeichen setzen für das Klima und nachhaltiges Engagement wollen lokale Musikgruppen und Comedians wie Cat Ballou, Höhner, Fatih Çevikkollu, Kasalla oder Jürgen Becker sechs Stunden lang bei der Veranstaltung „Arsch huh fürs Klima“ am Sonntag ab 15.30 Uhr auf der Bühne am Hohenzollernring. Der Nachwuchs darf sich zudem an beiden Tagen (11-18 Uhr) am Picassoplatz auf die „Toggo“-Tour-Bühne mit vielen beliebten TV-Figuren freuen.

Gamescom, 23.-27.8., (23. nur Fachbesuch), Do+Fr 10-20 Uhr, Sa+So 9-20 Uhr, Koelnmesse, Messeplatz 1, Köln. Karten für 27 € und alle weiteren Infos gibt es auf gamescom.de

