Slash und Myles Kennedy veröffentlichen neues Album „4“

Essen. Slash, Gitarrist der Band Guns N’Roses, veröffentlicht ein neues Album mit Myles Kennedy. Der Weg zur fertigen Platte war holprig.

Es braucht nur einen kurzen Blick aus dem Augenwinkel, um zu wissen, welcher Musiker gerade vor der Webcam Platz genommen hat. Lange lockige schwarze Haare, breite Schultern, die Augen hinter einer dunklen Pilotenbrille versteckt: Das ist Slash. Seines Zeichens Gitarrist der Rockband Guns N’Roses sowie erfolgreicher Solomusiker.

Wobei – so ganz allein ist der Mann mit dem Zylinder nicht unterwegs. Seit rund einem Jahrzehnt arbeitet der 56-Jährige mit Myles Kennedy, Sänger der Band Alter Bridge, und The Conspirators zusammen. Morgen erscheint das neue Album „4“ der kreativen Combo – und zu erzählen gibt es darüber eine ganze Menge.

Slash hat ein Faible für Dinosaurier

Langsam füllt sich der virtuelle Konferenzraum. Journalisten aus ganz Europa schalten sich dazu, um die Fragen loszuwerden, die ihnen unter den Fingernägeln brennen. Ein bisschen schade ist es schon, dass die bereits vorab eingereicht werden sollten. Denn die Frage, die in diesem Moment wohl viele der Zugeschalteten umtreiben dürfte, ist: ,Woher kommt Slash’s Leidenschaft für Dinosaurier?’ Hinter dem Musiker erstreckt sich nämlich eine Regalwand, in deren Fächern große Dino-Figuren neben anderem bunten Krimskrams stehen.

Doch die Urzeit-Riesen sind an diesem Abend nicht das Thema, sondern das neue Studioalbum. Es ist – wie der Name vermuten lässt – die vierte Platte, die Slash gemeinsam mit Myles Kennedy und The Conspirators aufgenommen hat. Anders als auf den drei Vorgängern mutet das neueste Werk wie eine rockige Jam-Session an. Warum? Das ist schnell erklärt. „Wir haben die Songs so arrangiert, wie wir sie haben wollten und als wir damit zufrieden waren, haben wir sie sofort live aufgenommen. Eigentlich ist das Album also nur eine qualitativ gute Aufnahme von uns, wie wir gemeinsam in einem Raum spielen. Das hat einen Riesenspaß gemacht.“

Neues Album „4“ überrascht mit Live-Energie

Zwar seien die Alben vor „4“ teilweise auch auf diese Art entstanden, aber eben nur teilweise. Oft sei der Gesang nachträglich aufgenommen und das Ganze noch einmal feiner abgestimmt worden. „So hatten wir mehr Kontrolle und konnten den Sound ganz perfekt einstellen. Allerdings geht auch immer ein bisschen was von der Live-Energie verloren und das ist beim neuen Album nicht so.“

Für die letzte Feinabstimmung gibt es heutzutage jede Menge technisches Equipment. Moderne Studios sind bis unter die Decke damit vollgestellt. Die Technologie sieht Slash, der bereits mit 15 Jahren zur Gitarre griff und 1985 bei Guns N’ Roses einstieg, zwiespältig. „Ich möchte diese Entwicklung gar nicht schlecht machen. Jedoch kann man heute Musik machen, ohne eine Note zu können oder ein Instrument zu spielen. Allerdings sollte man in einer Rock’n’Roll-Band nur einen Job haben – ins Studio gehen und spielen“, sagt er mit Nachdruck in der Stimme, bevor ihm ein sympathisches Lächeln über die Lippen huscht.

Drogen, Alkohol und ein Herzschrittmacher

Saul Hudson, wie der gebürtige Brite eigentlich heißt, lässt heute lieber die Musik für sich sprechen und nicht seine Exzesse. Über 15 Jahre lebt er nun frei von Drogen und Alkohol. Ein weiser Schritt wenn man bedenkt, dass Slash im Alter von 35 Jahren fast den Rockstar-Tod gestorben wäre. Dank eines Herzschrittmachers kann er immer noch die Musikwelt mit eindrucksvollen Gitarren-Soli, wie sie auch auf dem neuesten Album zu hören sind, zum Staunen bringen.

Myles Kennedy hat sich von einem Leben mit jeder Menge „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“ ferngehalten und lieber Musik studiert. Trotz unterschiedlicher Lebensstile ergänzen sich der Sänger und der Gitarrist hervorragend. „Ich habe Myles eine Demo geschickt, zu der ich noch keine Singstimme hatte. Das hat er dann übernommen und es war fantastisch. Wir lagen sofort auf einer Wellenlänge – musikalisch und auch privat.“

„Das Virus kriegt echt jeden“

Dass die beiden über ein Jahrzehnt immer wieder zusammenarbeiten würden, hätte aber auch Slash nicht gedacht. Mit der Veröffentlichung von „Apocalyptic Love“ (2012) sei eine Art Schneeball-Effekt eingetreten. „Als wir nun für das neue Album zusammengekommen sind, war ich geschockt, dass es schon zwölf Jahre sind. Das hätte ich niemals gedacht.“

Vermutlich hätte Slash auch nie gedacht, dass die Aufnahmen zu „4“ so holprig sein würden. Immerhin fingen er, Myles Kennedy und andere Band-Mitglieder sich während der Zeit im Studio das Corona-Virus ein. „Ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil wir uns ständig getestet haben. Wir haben dann in Quarantäne jeder für sich weitergearbeitet. Das Virus kriegt echt jeden.“ Trotz Schwierigkeiten ist „4“ ein gelungenes Album für alle, die von Rockmusik und Gitarren-Riffs nicht genug bekommen können.

