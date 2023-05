Shootings vorm Hüttenwerk: „Photo+Adventure“

Duisburg. Beim Messe-Festival „Photo+Adventure“ in Duisburg haben Profis und Amateure den Finger am Auslöser – etwa bei einem spektakulären Balanceakt.

Zum Frühlingsstart Mitte April hieß es im Landschaftspark Duisburg-Nord endlich wieder: Es werde Licht! Mit Einbruch der Dämmerung erstrahlte die spektakuläre Industriekulisse des stillgelegten Hüttenwerks im farbigen Glanz der Lichtinstallation des Briten Jonathan Park. So wie sie es auch bis zum 1. September 2022 getan hatte, als die Energiesparverordnung Sehenswürdigkeiten bundesweit ins nächtliche Dunkel tauchte.

Photo+Adventure: Angebot reicht vom kompletten Studioequipment bis zum Zubehör für unterwegs

Seither fängt der bunte Hingucker zu späterer Stunde nicht nur die Blicke der Reisenden auf den Autobahnen 42 und 59 ein. Auch die Objektive von Hobby- wie Profifotografen aus Nah und Fern nehmen wieder Duisburgs illuminierte Industrievergangenheit in den Fokus. Am kommenden Wochenende wird der im Volksmund Lapadu genannte Landschaftspark nun vollends zum Hotspot für Fotografie-Fans im Revier: Am 13. und 14. Mai präsentieren bei der achten Auflage des Messe-Festivals „Photo+Adventure“ mehr als 100 Aussteller und Marken ihre Produkte – vom Branchenriese bis zum findigen Start-up. Das Angebot umfasst dabei das komplette Studioequipment ebenso wie Zubehör für unterwegs. Schließlich steht das „Adventure“ im Titel für den Bereich Reise und Outdoor – und die Motive, die man dort auf Pixel bannen kann.

Künstliche Intelligenz als „Kreativitäts-Kick

Im Schatten des Hochofens kann man aber nicht nur das neue Super-Tele fürs Gazellen-Shooting auf Foto-Safari kaufen, das Messe-Festival hat auch reichlich Know-how im Angebot: Bei Workshops, Seminaren und Fotowalks zeigen und erklären Profis, wie das perfekte Bild entsteht – sie kosten extra und sind vielfach bereits ausverkauft. Wer aber etwa wissen will, wie sich die viel diskutierte Künstliche Intelligenz als „Kreativitäts-Kick“ nutzen lässt, darf für 29 Euro dem Fotokünstler Pavel Kaplun lauschen.

Tipps für Retro-Fans: Kreative Lichtführung in der Schwarzweiß-Fotografie

Es geht aber auch retro und teurer: Jochen Kohl dreht unter dem Titel „Kreative Lichtführung in der Schwarzweiß-Fotografie“ das Rad der Zeit zurück und lässt seine Teilnehmer nicht nur digital, sondern auch analog fotografieren. Der vierstündige Kurs kostet 289 Euro und beinhaltet ein Webinar zur Nachbesprechung. Es gibt aber auch diverse kostenlose Vorträge auf den drei Bühnen in der Messehalle – hier verrät etwa der Sportfotograf Lukas Schulze, wie seine faszinierenden Bilder entstehen.

Samba im Sucher

Ein besonders spektakuläres Motiv ist ebenfalls im Eintrittspreis enthalten: Profi-Slackliner Lukas Irmler wird am Sonntag (12 &14 Uhr) über eine zwischen Hochofen 2 und den Winderhitzern gespannte Highline balancieren. Farben- wie lebensfrohe Bilder wiederum liefern die Auftritte der Sambagruppe Viva Brasil an beiden Messetagen auf dem Vorplatz der Kraftzentrale (13, 15 & 16 Uhr). Zusätzlich posieren die Tänzer und Tänzerinnen in ihren glitzernden Kostümen auch ohne Musik für die Kameras.

>>> Zeiten, Adresse, Eintrittspreise – die Infos zur Photo+Adventure in Duisburg:

Photo+Adventure, 13.+14.5., jew. 10-18 Uhr, Landschaftspark Duisburg-Nord (Emscherstr. 71). Tickets (12 €, Wochenende: 22 €) sowie weitere Infos gibt’s hier.

