Shawn Mendes kommt 2022 auf „Wonder“-Tour nach Köln

Essen. Sänger Shawn Mendes kommt auf seiner „Wonder: The World Tour“ nach Köln. Der Fan-Presale startet am 4.10., auf Eventim geht es am 7.10. los.

Eingefleischte Fans werden es schon mitbekommen haben: Shawn Mendes kündigte über Twitter seine „Wonder: The World Tour“ an. Die führt den Sänger auch nach Deutschland. Neben Konzerten in Berlin, Hamburg und München kommt Mendes ebenfalls in die Region. Am 7. April 2022 wird er Fanherzen in der Kölner Lanxess Arena schmelzen lassen.

Der Fan-Presale startet bereits am 4. Oktober um 10 Uhr. Dafür ist allerdings eine Registrierung auf der Webseite des Sängers nötig www.wonderthetour.com. Einmal registriert bekommen die Fans einen Code und können diesen dann zum Ticketkauf nutzen. Am 5. Oktober wird es über eben diesen Weg einen weiteren Fan-Sale geben.

Songs vom neuen Shawn Mendes Album „Wonder“

Wer einen Bogen um die englisch sprachige Webseite machen möchte, bekommt auf Eventim am 7. Oktober die Chance auf Tickets. Der exklusive Verkauf startet um 10 Uhr. In den allgemeinen Vorverkauf gehen die Karten für die begehrten Konzerte dann einen Tag später.

Wer sich ein Ticket für die Tour des Kanadiers sichern konnte, darf sich auf Songs aus seinem aktuellen Album „Wonder“ freuen. Doch der 23-Jährige bringt sicherlich auch Hits wie „Stitches“, „There’s Nothing Holdin’ Me Back“ oder „Nervous“ mit nach Deutschland.

