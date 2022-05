Schlagersängerin Michelle ist ein „Steh-auf-Männchen“

Essen. Schlagersängerin Michelle feiert 30 Jahre im Showgeschäft. Dafür legte sie ihre Klassiker völlig neu auf. Die Songs seien mit ihr gewachsen.

„Hallooooooo“ tönt eine Frauenstimme voller Elan durchs Telefon. Schlagersängerin Michelle klingt so, als wären die 50 Lebensjahre ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen, an ihr vorbeigerauscht. Abgesehen von ihrem Geburtstag im Februar, steht ein weiterer Grund zur Freude an – Tanja Gisela Hewer, wie Michelle bürgerlich heißt, feiert 30 Jahre im Showgeschäft. Passend zum Anlass veröffentlicht die Sängerin aus dem baden-württembergischen Villingen-Schwenningen am morgigen Freitag ihr neues Album „Das war’s ... noch nicht“. Wie sie über die modernisierten Klassiker denkt und was sie am Playboy gereizt hat, darüber sprach Michelle mit Kirsten Gnoth.

Auf dem neuen Album „Das war’s … noch nicht“ haben Sie Michelle-Klassiker aus den letzten 30 Jahren in ein neues Gewand gehüllt. Ist Ihnen das schwergefallen?

Michelle: Wir haben die Songs nach 30 Jahren neu zum Leben erweckt. Sie wurden vom Produzenten Tim Peters in ein Gewand gehüllt, dass 2022-tauglich ist und ich denke, dass die Fans ihre Freude daran haben werden. Tim hat die Songs genauso umgesetzt, wie ich sie auch in meinem Kopf hatte.

Auch Ihr erster Song „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ wurde aufgefrischt. Wie klingt der Vergleich?

Es ist wirklich so, als wäre es ein ganz neues Lied. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich ein ganz neues Gefühl dafür entwickelt – es ist ein reiferes Gefühl geworden. Als ich „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ gesungen habe, war ich noch ganz jung. Über die letzten 30 Jahre ist der Song mit mir gewachsen und das hört man.

Wie würden Sie in wenigen Worten 30 Jahre Michelle beschreiben?

Höhen und Tiefen, absolut authentisch, Paradiesvogel und Steh-auf-Männchen.

Steh-auf-Männchen ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich für eine gewisse Zeit aus dem Musikgeschäft zurückgezogen und sind dann wiedergekommen. Was hat sie angetrieben?

Ich hatte eine schwere Krankheit und war an dem Punkt, an dem ich dringend eine Auszeit brauchte. Ich wollte damals etwas Bodenständiges machen, das mich wieder zu mir selbst finden lässt. Das habe ich gemacht und irgendwann hatte ich wieder genug Kraft und Energie gesammelt, um auf die Bühne zu gehen und weiterzumachen.

Apropos Ende: Sie haben die Fans auf Ihrer Instagram-Seite mit der Albumankündigung ganz schön geschockt. In schwarzen Kacheln stand da einfach „Das war’s“. Wie viele besorgte Privatnachrichten sind in Ihrem Postfach gelandet?

Viele (lacht). Aber die Leute kennen mich mittlerweile und ihnen war schnell klar, dass da mehr hinter steckt. Einige haben es gleich von Anfang an geahnt.

Haben Sie sich tatsächlich schon mal Gedanken über den Moment gemacht, wenn Sie Ihre Karriere beenden?

Nein. Aber wie alle Menschen werde ich auch älter und irgendwann ist der Moment wohl da. Wenn es soweit ist, kann ich mir Gedanken darüber machen. Alles kommt so, wie es kommen soll. Erstmal feiern wir nun aber 30 Jahre und ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre. Ich werde alle Höhen und Tiefen rocken.

Sie haben es gerade angesprochen – auch Sie werden älter. Anfang des Jahres sind Sie 50 geworden. Oft nutzen viele einen runden Geburtstag zur Reflexion – auch Sie?

Nö, so jemand bin ich nicht. Ich habe die 50 Jahre so gelebt, wie ich sie eben gelebt habe und ich bin für jede Sekunden dankbar. Auch aus den Tiefen und den Dingen, die man vielleicht nicht ganz richtig gemacht hat, lernt man. Und genau darum geht es – stets etwas Neues über sich selbst zu lernen. Klar, ich hätte manche Dinge sicherlich anders machen können. Hätte, hätte Fahrradkette.

Was haben Sie über sich selbst gelernt?

Ich sollte noch mehr meinem Bauchgefühl folgen.

Kam die Entscheidung, sich erneut für den Playboy fotografieren zu lassen, ebenfalls aus dem Bauch?

Ja, absolut. Nach dem ersten Mal gab es öfter Angebote, aber ich habe das nie als den richtigen Zeitpunkt empfunden und dann abgelehnt. Jetzt zu 50 Jahren Playboy, zu 30 Jahren Michelle und meinem 50. Geburtstag hat es super gepasst. Die Fotos sind toll geworden. Ich wollte den Menschen auch zeigen, dass man selbst nach drei beziehungsweise vier Kindern und mit 50 noch ein solches Shooting machen kann – wenn man ein bisschen an sich arbeitet, sich selbst gut findet und wertschätzt.

Eine Ihrer drei Töchter hat tatsächlich auch eine Schlagerkarriere eingeschlagen. Wie haben Sie auf den Berufswunsch reagiert?

Meine Kinder sind frei und können selbst Entscheidung treffen. Marie wollte schon mit drei Jahren auf die Bühnen dieser Welt. Sie hat natürlich auch zwei Eltern (Vater ist Schlagersänger Matthias Reim, Anm. d. Red.), die aus dieser Branche kommen und es liegt in ihren Genen. Wenn Marie sagt, dass das ihr Wunsch ist, werde ich alles dafür tun, sie zu unterstützen. Es ist mir wichtig, dass sie ihren Traum leben darf und kann. Das ist mir bei all meinen Töchtern wichtig. Meine Älteste hat die Theaterschule besucht und die Jüngste möchte auf eine Schauspielschule, wenn sie mit der Schule fertig ist. Dafür arbeite ich, um meinen Kindern solche Dinge zu ermöglichen. Für mich ist völlig unwichtig, was sie werden wollen, Hauptsache sie sind glücklich.

Marie und Sie sind auf dem Album auch Duettpartnerinnen. Wie ist es, mit der eigenen Tochter zusammenzuarbeiten?

Da bin ich sehr professionell, weil es in dem Moment die Künstler sind, die zusammentreffen. Marie hat den Song auch geschrieben, das kann sie wirklich gut und ich überhaupt nicht (lacht). Sie ist gewachsen, was das angeht. Ich finde es toll, diese Entwicklung zu sehen, wenn wir gemeinsam singen.

Ein Jahr nach der Geburt von ihrer Tochter nahmen Sie am Eurovision Song Contest teil, der damals noch Grand Prix de Eurovision de la Chanson hieß. Erinnern Sie sich noch an den Auftritt?

Das war eine der aufregendsten Veranstaltungen für mich, die ich je hatte. Damals hatte er noch einen ganz anderen Stellenwert als heute. Zu der Zeit gab es große Balladen, große Songs. Die Produzenten waren außerdem mit dabei und es gab ein riesiges Spektakel drumherum. Wir hatten jeden Tag Interviews von morgens bis abends und haben uns mit den anderen Kandidaten und Kandidatinnen getroffen. Es war wahnsinnig spannend. In der Form gibt es das heute gar nicht mehr.

Was vermissen Sie am ESC?

Das Herz und die Tiefe fehlen mir. Damals standen der Song und die Produzenten im Fokus. Heute ist es mehr die Show. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sich die Zeiten geändert haben und auch die Musik hat sich verändert. Es ist immer noch eine spannende Sache, aber eben anders. Egal in welcher Form – ich hoffe, es geht noch ewig so weiter.

Wie sehen Sie die Chancen von Malik Harris?

Da mag ich mir kein Urteil drüber erlauben.

Könnten Sie sich denn vorstellen, selbst noch einmal beim ESC teilnehmen?

Nein, als Kandidatin kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Für mich ist die Zeit vorbei. Aber ich freue mich sehr darüber dieses Jahr als Jury-Präsidentin für die deutsche Jury dabei zu sein und so beim ESC mitzuwirken.

Michelle live:

Michelle – 30 Jahre, das war’s – noch nicht:30.9. Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), 3.10. Köln (Palladium), 5.10. Bochum (RuhrCongress).

Karten gibt es ab ca. 50 € u.a. über www.ruhrticket.de

