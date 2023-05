Kirmes Rummel am Feiertag: Fronleichnamskirmes in Oberhausen

Oberhausen. Sechs Neuheiten auf der Fronleichnamskirmes: Der Rummel verkleinert sich zwar erneut, genug zu entdecken gibt es auf der 192. Ausgabe trotzdem.

Ein paar Jahre hatte es Oberhausen geschafft, der Stadtteil Sterkrade beheimatete Anfang der 2000er-Jahre die größte Straßenkirmes in Europa: die Fronleichnamskirmes. Allerdings haben Volksfeste wie die Soester Allerheiligenkirmes, die Düsseldorfer Rheinkirmes und Crange in Herne die Oberhausener Ausgabe mittlerweile überholt.

Fronleichnamskirmes auf einen Blick:

Und jetzt büßt die Fronleichnamskirmes . Dennoch lohnt sich ein Besuch der sechstägigen Kirmes, die am Mittwochnachmittag (7.6.) beginnt und am Montagabend (12.6.) mit einem großen Feuerwerk zum Abschluss endet.

Fronleichnamskirmes mit sechs Neuheiten

Auch in diesem Jahr wartet das Volksfest trotz minimierter Fläche, aber immerhin noch zweieinhalb Kilometer Rundweg einnehmend, mit Neuheiten auf. Der Rummel in seiner 192. Auflage startet mit einer „Happy Hour“, die gleich zwei Stunden gilt. Zwischen 15 und 17 Uhr sind die Eintrittspreise ausgewählter Attraktionen vergünstigt, auch einige Kirmesgastronomen beteiligen sich.

Gegen 17 Uhr wird die Fronleichnamskirmes mit dem traditionellen Fassanstich und einem Tusch der Bergkapelle Niederrhein ganz offiziell eröffnet. Im Anschluss steht der Trubel rund um die 380 Schausteller im Mittelpunkt. Die Auswahl dürfte schwer gefallen sein, schließlich buhlten 1300 Bewerber um die Gunst des Ausschusses.

Rasante Königskutsche

Davon stechen in diesem Kirmesjahr gleich sechs Großfahrgeschäfte heraus, die Premiere auf dem Fronleichnamsrummel feiern. Allen voran: „Excalibur – King of Camelot“. Die Gondel, die an einem überdimensionalen Schwert über den Asphalt schwingt, sorgt erst seit März dieses Jahres für einen deutlichen Adrenalinanstieg bei mutigen Fahrgästen.

Die königliche XXL-Schaukel bewegt sich auf knapp 50 Metern Höhe mit einer Beschleunigung von bis zu 4g. Bedeutet: Der Passagier wird mit einer vierfachen Erdbeschleunigung in den Sitz gepresst.

„Magen- und familienfreundliches“ Karussell

Schütteln statt Schwingen ist das Motto von „Escape – The Flight of Fear“, und das ziemlich willkürlich, die Flugbahn umfasst ca. sechs Meter Höhe. Laut Veranstalter ist eine Fahrt in den Gondeln aber „magen- und familienfreundlich“.

Bei „Heidi – The Coaster“ dürften die Magensäfte hingegen wieder ordentlich strapaziert werden, denn die 430 Meter lange Spinning-Achterbahn präsentiert sich nicht nur im Oktoberfest-Ambiente mit urigen Wirtshausstühlen als Sitzplätzen, sondern auch rasant und kurvig.

Laufgeschäft über fünf Etagen

Freien Fall aus zwölf Metern bietet „Big Spin“, allerdings nicht nur das: Während die 24 Fahrgäste durch die Luft fliegen und sogar hüpfen, werden sie auch durchgeschüttelt und im Kreis gedreht, allerdings nicht über Kopf – na, wenigstens etwas.

Die letzten beiden Neuankömmlinge bleiben am Boden, zumindest teilweise. Im Laufgeschäft „Crazy Island“ gibt’s einiges zu entdecken, und zwar Karibik-Flair auf über 500 Quadratmetern, mehr als 50 Hindernisse wollen beim Gang durch die fünf Etagen überwunden werden. Die „Villa Wahnsinn“, ebenfalls zu Fuß zu erkunden, wartet immerhin mit zwei Etagen auf, gibt sich aber auch familienfreundlich.

Adrenalin in 90 Metern Höhe

Aber auch abseits der Neuheiten locken beliebte Klassiker Adrenalin-Junkies in die Sterkrader Innenstadt. Ein Blickfang ist erneut das im Jugendstil gehaltene Riesenrad „Bellevue“, das im Winter einen neuen Anstrich bekommen hat und nun komplett modernisiert als inoffizielles Kirmes-Wahrzeichen über dem Rummel thront. Auch der Publikumsliebling „Airwolf“ hat ein Update verpasst bekommen.

Die scheinbar unkaputtbare Raupenbahn dreht mit und ohne Verdeck ihre Runden, der „Hangover“-Tower schraubt seine Fahrgäste 90 Meter hoch und lässt sie dann rasant gen Erdboden stürzen. „Wellenflug“, Auto-Scooter, „Kesseltanz“, Geisterbahn und „Break Dance“ – insgesamt kommt der Feiertagsrummel auf 22 Großattraktionen und 15 Kinderkarussells.

Von A wie Asia-Food bis Z wie Zuckerwatte

Aber auch denen, die lieber am Boden bleiben und höchstens den Liebsten beim Herumwirbeln zuschauen, hat das traditionsreiche Volksfest etwas zu bieten: Losbuden, Geschicklichkeitsspiele, Verkaufsstände, urige Biergärten und Imbiss-Betriebe von A wie Asia-Food bis Z wie Zuckerwatte. Beendet wird der Rummel schließlich am Montag mit einem Abschlussfeuerwerk um 22 Uhr.

>>> Info:

192. Fronleichnamskirmes Sterkrade, 7.-12.6., Innenstadt Sterkrade, Oberhausen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Mi 15-2 Uhr, Do 11-24 Uhr, Fr 11-2 Uhr, Sa 11-1 Uhr, So+Mo 11-24 Uhr. Mehr Infos gibt’s unter fronleichnamskirmes.de

