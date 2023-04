Rock Hard Festival 2023: Headbangen am Rhein-Herne-Kanal

Gelsenkirchen. Gitarristen-Legende Michael Schenker, Frostiges aus der Schweiz und zwei US-Thrash-Urgesteine sind die Highlights beim Rock Hard Festival 2023.

Jubelstimmung im Nordsternpark: 20 Jahre alt wird das „Rock Hard Festival“ in diesem Jahr – zu Pfingsten präsentiert es wieder drei Tage lang (26.-28.5.23) diverse Highlights aus der Headbanger-Welt im Amphitheater am Rhein-Herne-Kanal. Zweiter Anlass zum Feiern: Das als Veranstalter fungierende Schwermetall-Fachblatt feiert 2023 seinen 40. Geburtstag.

Das Rock Hard Festival 2023 bringt die Songs der Kultband Celtic Frost zurück

Auf dessen Titel prangte 1987 erstmals die seinerzeit schwer berüchtigte Schweizer Black-Metal-Band Celtic Frost – so düster wie auf dem Album „Into The Pandemonium“ rifften damals wenige. Celtic Frost sind Geschichte, aber Mastermind Tom G. Warrior wird sie beim „Rock Hard Festival“ wieder aufleben lassen: Mit seiner Band Triptykon spielt er am Festival-Freitag ein exklusives Celtic-Frost-Set.

Highlights für Hardrock-Fans in Gelsenkirchen: Michael Schenker Group und Brian Downey von Thin Lizzy

Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann freut sich besonders auf Star-Gitarrist Michael Schenker: „Ihm zuzuschauen, ist mindestens so spannend wie vor 40 Jahren, er ist in absoluter Top-Form“, verspricht Stratmann für die Show (So.) des seinem Bruder Rudolf und dessen Scorpions in inniger Feindschaft verbundenem Michael Schenker. Blick zurück- 20 Jahre „Rock Hard“-Festival in Gelsenkirchen

Ebenfalls mit reichlich Routine reist Brian Downey (72) ins Revier. Der Thin-Lizzy-Drummer und Mitgründer erinnert mit seiner Band am Samstag an das legendäre „Alive and Dangerous“-Album, das er mit Phil Lynnot & Co. einst einspielte.

Von Testament bis Tankard: Thrash Metal im Amphitheater

Freuen dürfen sich zu Pfingsten auch die Thrash-Fans: Mit Testament und Exodus testen ebenfalls am Samstag zwei US-Flaggschiffe die Nackenwirbel, außerdem machen etwa Holy Moses (Fr.) und Tankard (So.) Tempo. Weitere Highlights des dreitägigen Festivals sind u.a. die Briten Benediction und Katatonia aus Schweden.

Die Band Exodus kehrt 2023 zum Rock Hard Festival ins Gelsenkirchener Amphitheater zurück – unser Bild zeigt ihren Auftritt vor sechs Jahren. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Wer spielt beim Rock Hard Festival 2023? Das komplette Line-up mit Running Order:

Insgesamt treten beim Rock Hard Festival in Gelsenkirchen 22 Bands auf. Hier das komplette Line-up mit Tag und Zeit des Auftritts:

Freitag, 26. Mai

Triptykon plays early celtic frost, 21.45 Uhr

Benediction, 20 Uhr

Vicious Rumors, 18.20 Uhr

Holy Moses, 17 Uhr

Motorjesus, 16 Uhr

Screamer, 15 Uhr

Samstag, 27. Mai

Testament, 21.30 Uhr

Exodus, 19.45 Uhr

Brian Downey´s Alive and Dangerous, 18.15 Uhr

Discharge, 16.55 Uhr

Depressive Age, 15.40 Uhr

Nestor, 14.30 Uhr

Knife, 13.30 Uhr

Midnight Rider, 12.30 Uhr

Sonntag, 28. Mai

Michael Schenker Group, 21.30 Uhr

Katatonia, 19.45 Uhr

Tankard, 18.10 Uhr

Enforcer, 16.45 Uhr

Legion of the Damned, 15.25 Uhr

Wucan, 14.10 Uhr

Undertow, 13 Uhr

Iron Fate, 12 Uhr

Was kosten die Karten beim Rock Hard Festival 2023?

Tagestickets gibt’s ab ca. 50 €, Festivalkarten ab ca. 120 €. Hier geht’s direkt zum Ticketshop.

Alle weiteren Infos zum Festival gibt’s hier.

