Auch Profi-Reiterin Uta Gräf ist bei der Reitsportmesse Niederrhein in Kalkar dabei.

Pferde Reitsportmesse in Kalkar: Pralles Programm für Pferdefreunde

Kalkar. Die Messe Kalkar öffnet für Pferdemädchen und Pferdejungs ihre Tore. An drei Tagen Anfang November steht der Reitsport im Fokus.

Nach einer Messe-Durststrecke konnten Pferdefans Mitte des Jahres wieder über das Gelände der Equitana Open Air in Neuss schlendern. Passend zur Herbstsaison auf den Reitplätzen und in den Stallgassen können sie sich nun auf der nächsten Messe mit dicken Klamotten für kühlere Tage eindecken. Vom 5. bis 7. November lockt die Reitsportmesse Niederrhein Pferdemädchen und -jungs nach Kalkar. Die drei Tage sind mit einem bunten Programm gespickt und bieten reichlich Gelegenheit zum Shoppen.

Die Reiter aus der gesamten Region sowie den benachbarten Niederlanden dürften heiß auf die beliebte Messe sein, musste sie im vergangenen Jahr doch ausfallen. Nun werden die Hallen in Kalkar wieder mit Leben gefüllt. Zahlreiche Aussteller haben sich einen Stand gemietet und präsentieren alles, was die Reiterherzen höher schlagen lässt. Vom kleinen Leckerchen fürs Lieblingspony über die neue Reithose bis hin zum Sattel für das erste eigene Pferd ist alles dabei. Doch nicht nur Reiter und Reiterinnen dürften beim Bummel entlang der Stände fündig werden, auch Besucher aus den Bereichen Zucht und Fahrsport können einiges erbeuten.

Grand-Prix-Gewinnerin Uta Gräf in Kalkar vor Ort

Wem die Tüten irgendwann zu schwer werden, der kann sich beim Rahmenprogramm im Reitring und darum herum erholen. Verschiedene Trainer, Ausbilder und Gruppen präsentieren ihr Können und stellen diverse Pferderassen vor. Und wer weiß, vielleicht bekommt der oder die eine oder andere Lust über den eigenen Tellerrand beziehungsweise die eigene Reitweise hinaus zu schauen und Neues von der Messe mit nach Hause in die Reithalle zu nehmen.

Auch zwei berühmte Gäste treten den Weg an den Niederrhein an. Die Ludwigsburgerin Uta Gräf und ihr Mann Stefan Schneider, seines Zeichens Pferdeausbilder und Tierarzt, werden am Stand der Firma EquiXtreme zu finden sein. Gräf gewann mehrfach mit dem Hengst Le Noir den Grand Prix de Dressage, die zweitschwerste internationale Dressurprüfung. Während ihr vierbeiniger Begleiter seinen Ruhestand genießen kann, ist sie weiterhin im Reitsport aktiv und stellt sich auf der Messe den Fragen der Besucher und Besucherinnen.

Eindrucksvolle Friesenpferde

Der Freiheitsdressur mit Pferden (Liberty), das heißt, dem Training ohne Halfter und Strick, hat sich Claudia Miller verschrieben. Sie möchte dem Publikum auf der Messe ihre besondere Bindung zu den Pferden näherbringen und zeigen, was allein die Körpersprache zwischen Vierbeiner und Reiter bewirken kann.

Ein harmonisches Bild zeigt sich den Zuschauern auch, wenn die Black Motions in den Ring reiten. Mit ihren eindrucksvollen Friesenpferden reiten sie ein energiegeladenes Pas de Deux. Erich Buschs Begleiter ist hingegen auf eine ganz andere Art besonders. Sein Muli, eine Kreuzung aus Pferd und Esel, kann Western-Lektionen aus dem Effeff.

Ein Muli auf Abwegen

Wenn das Muli die Exoten im Reitsport verkörpert, verkörpern Marc Matzats Shire Horses die Giganten des Pferdereichs. Die Vertreter der englischen Kaltblutrasse können schon mal eine Schulterhöhe von 1,94 Meter erreichen und über eine Tonne schwer werden. Dennoch können sich die „sanften Riesen“, wie sie unter Liebhabern genannt werden, federleicht unter dem Reiter oder der Reiterin bewegen.

Wann genau welche Truppe im Reitring zu sehen sein wird, wird an den Messetagen bekannt gegeben. Der Stimmung dürfte das aber keinen Abbruch tun. In Zeiten, in denen alles haarklein geplant ist, ist der Überraschungseffekt doch eine willkommene Abwechslung.

>>> INFO: Daten zur Messe

Termin: 5.-7.11., 9.30-18 Uhr, Messe, Griether Str. 11-120, Kalkar.

Karten: Tageskarte Erwachsene ca. 11 €, Tageskarte für Kinder von 4-12 Jahren ca. 9 €. Karten und Infos zu den aktuellen Coronamaßnahmen auf www.reitsportmesse-niederrhein.de.

