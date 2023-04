Recklinghausen: Kleinkunstfestival mit großer Vielfalt

Recklinghausen. In Recklinghausen startet am 18. April eine neue Eventreihe mit Musik, Komik, Poesie. Lyrikerin Sandra Da Vina tritt zum Abschluss auf.

Wie heißt es immer so schön? Es gibt für alles ein erstes Mal. Das trifft auch auf das Kleinkunstfestival Recklinghausen zu. Vom 18. bis 25. April treten verschiedene Künstler und Künstlerinnen in der Altstadtschmiede, der Stadtbibliothek und der Musikschule auf. Die kleinen Locations versprechen unterhaltsame Abende in intimer Atmosphäre.

Den Anfang macht am 18. April Tamika Campbell in der Altstadtschmiede. Die deutsch-amerikanische Komikerin stellt ihr zweites Programm „Straight Outta Campbell“ vor. Die Anspielung an Compton, den Vorort der Millionenstadt Los Angeles, der einen miserablen Ruf hat, ist gewollt. Campbell wuchs zwar im Osten der USA in New York auf, ihre Kindheit war aber alles andere als rosig. Sie war Teil einer Sekte, in der Gewalt und Misshandlungen an der Tagesordnung standen. Die Erlebnisse verarbeitet sie nun mit einer gehörigen Prise Humor. Lachen ist eben doch die beste Medizin.

Kleinkunstfestival: „Femannismus“ und die „Rosencoalroad“

Einen Tag später steht Andreas Weber auf der Bühne. Im Programm „Femannismus“ zeigt er sich von seiner gefühlvollen Seite. Der geschiedene Vater zweier Teenagerjungs reflektiert auf der Bühne ehrlich und liebevoll gesellschaftliche Normen. Gemeinsam mit dem Publikum wagt er einen Sprung in die tiefen Gewässer der Menschlichkeit, lässt aber auch die seichten Pfützen des Alltags nicht aus.

Musikalisch geht es am 22. April zu, wenn „Christian Hirdes kommt!“, so der Titel des Solos. Der Liedermacher ist seit 25 Jahren auf Comedy- und Kabarettbühnen aktiv und konnte schon begehrte Preise wie den „Prix Pantheon“ einheimsen. Aktuell singt er über Gendersternchen in der Buchstabensuppe, präsentiert seinen garantiert jugendfreien Partyschlager über „die vorwiegend festkochende Laura“ – und fragt sich, ob der Garten Eden wohl als Schottergarten noch paradiesischer gewesen wäre.

Geschichten aus dem Leben

Nicht immer ganz idyllisch geht es bei Laura und Tobias Goldfarb (24.4.) zu. Deshalb begeben sich die beiden in ihrem Programm „Lass uns Freunde bleiben – Auf der Rosencoalroad des Lebens“ auf die Suche nach dem Geheimnis einer glücklichen Beziehung. Die beiden gehen in der Stadtbibliothek den wichtigen Fragen des (Liebes-)Lebens nach, zum Beispiel: Warum verstecken sich bei Ikea Scheidungsanwälte in den Kühlschrankattrappen? Und wie streitet man eigentlich richtig?

Den Abschluss des Kleinkunstfestivals macht am 25. April Lyrikerin und Slam-Poetin Sandra Da Vina. Sie bringt ihr aktuelles Programm „Viva da Vina“ mit in die Stadtbibliothek. Darin wagt die Essenerin einen wilden Ritt über die Trampelpfade des Lebens. Da Vinas Show ist eine Mischung aus Stand-up-Comedy, Literatur und Poesie – mal albern, mal romantisch und auch durchaus mal ernst.

Kleinkunstfestival Recklinghausen: 18.4. Tamika Campbell (19.30 Uhr, Altstadtschmiede), 19.4. Andreas Weber (19.30 Uhr, Altstadtschmiede), 22.4. Christian Hirdes (19.30 Uhr, Musikschule), 24.4. Goldfarb & Goldfarb (19.30 Uhr, Stadtbibliothek), 25.4. Sandra Da Vina (19.30 Uhr, Stadtbibliothek). Karten ab ca. 15 € überwww.recklinghausen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps