Pietro Lombardi live: Sommersound gegen den Herbstblues

Er hat wieder gut lachen: Pietro Lombardi reihte in den letzten Jahren Hit an Hit.

Essen. Pietro Lombardi stellt sein aktuelles Album live vor. In drei Städten in der Region erklingen Latino-Pop-Hits wie „Phänomenal“.

Bei Pietro Lombardi musste der Frust raus. In von ihm bislang ungewohnt sozialkritischer Manier redete sich der Sänger in einem Instagram-Video in der vergangenen Woche in Rage. Grund dafür waren die ausgelassenen Festivitäten vor der Haustür in seinem Wohnort Köln zum Karnevalsauftakt am 11.11. „Was da passiert ist, hat mich schockiert. Keiner weiß, ob die Leute da 2G, 3G oder vielleicht sogar Corona-positiv in die Massen gehen. Das interessiert ja auch keine Behörde“, sagte er.

Was dem Vater eines sechsjährigen Sohnes vergleichsweise besonders übel aufstieß: Bei der Einschulung des Kindes durften nur er und die Mutter, seine Ex-Frau Sarah mit ins Gebäude. „Nicht mal die Großeltern konnten zu ihm, niemand. Die Kinder müssen auf alles verzichten, dürfen teilweise nicht auf Spielplätze, nicht ins Schwimmbad, nicht zusammen ‘Laterne, Laterne’ singen gehen. Aber das interessiert viele nicht. Hauptsache, sie können Party machen.“

Pietro Lombardis Tour startet in Dortmund

Gut, ausgelassen sollte die Stimmung auch bei Lombardis Tour sein, die am kommenden Donnerstag in der Dortmunder Westfalenhalle startet. Aber, so stellte der 29-Jährige in besagtem Video klar, „eben nur mit 2000 statt 10.000 Leuten in der Halle und mit klaren Regeln.“ Genauer gesagt: 2G.

Pietro Lombardi trat im August 2021 am Kemnader See bei der Strandkorb Edition des Zeltfestival Ruhr auf. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Tournee, bei der eine Live-Band Lombardi begleitet, wurde bereits zweimal verlegt. Ursprünglich wollte der gebürtige Karlsruher bereits im vergangenen Jahr durch den deutschsprachigen Raum reisen, um sein aktuelles Album „Lombardi“ vorzustellen. Es erschien direkt nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 und erreichte Platz zwei der Charts.

Karriereknick und Ehe-Aus

Der Weg zur dritten Soloplatte war ein langer und steiniger. Nach seinem Sieg bei der achten Staffel der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ erschienen innerhalb eines halben Jahres gleich zwei Alben, das Debüt „Jackpot“ erreichte Platz eins der deutschen Charts sowie Platin-Status. Danach machte Pietro lieber gemeinsame Sache mit seiner damaligen Frau Sarah, die kurioserweise bei „DSDS“ seine Finalgegnerin war. Zwei gemeinsame, eher nur mäßig erfolgreiche Alben erschienen ebenso wie eine Doku-Soap auf RTL 2.

Nach der Trennung des Paares 2016 wurde es mit Ausnahme vereinzelter TV-Auftritte ruhig um Pietro Lombardi, bis eine Zusammenarbeit mit Rapper Kay One die Musikkarriere wiederbelebte. Die Latino-Pop-Kollaboration „Señorita“ wurde in Deutschland zum absoluten Sommerhit 2017 und verkaufte sich über eine Million Mal. Grund genug für Pietro, die Formel ein Jahr später noch mal herauszuholen und mit „Phänomenal“ einen Solo-Song im gleichen Musikstil zu veröffentlichen. Das Resultat war einmal mehr die Spitzenposition der Charts, bis zum Erscheinen des Albums „Lombardi“ folgten drei weitere Top-Ten-Singles nach bewährtem Muster.

Gefragter Künstler zu Corona-Zeiten

Kein Wunder also, dass Lombardi in den vergangenen zwei Sommern zu den meistgebuchten Künstlern gehörte und bundesweit regelmäßig bei Strandkorb- oder Picknickkonzerten auf der Bühne stand. „Mir geht’s jetzt gut, finanziell vielleicht sogar sehr gut. Aber: Ich arbeite für meine ganze Familie. Ich habe einen kleinen Sohn, dem will ich irgendwann etwas bieten können. Man muss echt aufpassen in diesem Geschäft, dass man dran bleibt und nicht abstürzt“, sagte er in einem Interview auf dem Youtube-Kanal „World Wide Wohnzimmer“.

Den drohenden Absturz hat Lombardi jedenfalls eindrucksvoll abgewandt. Jetzt steht die Tournee mit anderthalb Jahren Verzögerung endlich an – und schwungvoller Gute-Laune-Pop sollte gegen den traditionellen Herbstblues doch ohnehin funktionieren.

>>> INFO: Pietro Lombardi live

Termine: 25.11. Dortmund (20 Uhr, Westfalenhalle), 4.12. Köln (20 Uhr, Lanxess Arena), 15.12. Oberhausen (20 Uhr, Turbinenhalle). Nach aktuellem Stand gilt die 2G-Regel.

Karten ab ca. 45 € und weitere Infos gibt’s auf pietrolombardi.reservix.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps