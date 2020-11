Parodist Max Giermann ist eher ein Grübeltyp

Essen. Im Interview verrät Parodist und Komiker Max Giermann was ihn am Zeichnen Freude bereitet und wen er nie nachahmen würde.

Klaus Kinski, Stefan Raab, Reinhold Beckmann oder Karl Lagerfeld – die Prominenten, die Max Giermann seit 2007 in TV-Sendungen wie „Switch Reloaded“, „Extra3“ und „Sketch History“ parodiert, könnten verschiedener kaum sein. Dass der gebürtige Freiburger aber auch weitaus mehr kann, als nur andere Promis nachzuahmen, beweist er nun mit seinem Buch „Ich bin was, was du nicht siehst“. Denn das besteht zum Großteil aus Zeichnungen und Selbstreflexionen. Über das Werk, die anstehende Tour und Parodien sprach Giermann (45) mit Patrick Friedland .

Wann können wir denn mit einer ersten Ausstellung von Ihnen rechnen?

Max Giermann: Es gibt den Hintergedanken, wenngleich Stand jetzt nichts geplant ist. Problem nur: Ich zeichne zu 90 Prozent digital, also auf dem Tablet. Da wird es mit Originalen für eine Ausstellung ein wenig schwierig. Ich lasse gerade ein paar Siebdrucke anfertigen, auf die ich sehr gespannt bin.

Wollen Sie mit diesem Buch der Welt beweisen, dass Sie mehr können als nur Parodien?

Der Titel spielt ja schon ein wenig darauf an. Ich möchte etwas zeigen, was so noch niemand von mir kennt. Es war jetzt aber nicht mein dringlicher Wunsch, mich damit selber darzustellen, eine Aussage über meine Person zu treffen oder irgendwem etwas beweisen zu müssen. Diese Zeichnungen sind mir einfach so passiert, das ist ein Hobby, eine Leidenschaft. Mit der Zeit hatte ich genug für ein Buch zusammen. Jetzt blicke ich mit Stolz darauf und bin froh, dass es nicht so ein 08/15-Promi-Werk ist.

Was bereitet Ihnen Freude am Zeichnen?

Dass es keinen Druck, keinen Zwang gibt. Ich habe da ja keinen Auftrag. Ich zeichne nur, wenn ich gerade Lust, Muße und eine Idee hatte. Das ist bei meinen sonstigen Arbeiten mit klaren Deadlines und Leistungsdruck nicht so. Und die Ideen sind ausschließlich von mir, als Schauspieler arbeitet man ja sonst sehr viel mit Drehbuch-Vorgaben und muss die Ideen anderer umsetzen.

Gibt es Zeichner, zu denen Sie aufschauen?

Til Mette zum Beispiel finde ich großartig. Aber echte Vorbilder habe ich keine. Stilistisch hat mein Buch ja auch keine klare Linie, einiges ist skizzenhaft gehalten. Manchmal wurde da auch die Not zur Tugend, schließlich bin ich Autodidakt.

In „Ich bin was, was du nicht siehst“ reflektiert Max Giermann seine Karriere – auch mit Zeichnungen. Foto: unimakBrackrock Dosse GbR / Boris Brackrock

Und ein Zeichner, von dem Sie gerne mal gezeichnet werden würden?

Ich wurde schon oft gefragt, ob man mich parodieren könne, und wie ich dazu stünde. Vermutlich fände ich das befremdlich. Cool fände ich es allerdings, von einem Maler richtig porträtiert zu werden. Am liebsten Max Beckmann, wenn er noch leben würde und ich es mir aussuchen dürfte.

Im Buch finden sich auffällig viele Zeichnungen mit sexuellen Bezügen. Funktionieren solche Gags in gezeichneter Form besonders gut?

Schon. Ich habe einige Zeichnungen in den Sozialen Netzwerken vorab hochgeladen und bekam auf die anzüglichen Sachen immer die meisten Reaktionen. Da entstand irgendwie eine Eigendynamik. Eigentlich ist das aber nur ein kleiner Teil meines Humors.

An einer Stelle im Buch werden Sie wie folgt zitiert: „Ich fühle mich oft etwas getrieben und laufe gestresst durch die Welt.“ Woher kommt diese Unruhe? Und ist dies im Corona-Jahr immer noch so?

Ja und nein. Generell bin ich ein Grüblertyp und neige dazu, an mir und meiner Arbeit zu zweifeln. Im normalen Alltag sind es die aktuellen Jobs, meine Parodien, die mir im Kopf rumgehen. Jetzt in der Corona-Zeit hatte ich natürlich mehr Zeit und Ruhe, habe aber viel über das „große Ganze“, über meinen Beruf und meine Zukunft nachgedacht.

Wie hart trafen Sie die Corona-Einschränkungen?

Vieles aus dem Frühjahr, Film wie Theater, musste leider verschoben werden, eine Serienrolle ist komplett weggebrochen. Ich kann mich aber zum Glück nicht beschweren, finanziell sind die Schäfchen im Trockenen. Eigentlich war das für mich nur eine kurze Zwangspause, bei weitem nicht so tragisch wie für viele Kollegen aus dem Veranstaltungs- und Theaterbereich.

In Theatern wollen Sie ja ab Februar auftreten. Was wird den Besuchern geboten?

Ein persönlicher Max-Giermann-Abend, mit allem, was mein Schaffen so ausmacht. Es ist die Tour zum Buch, also werde ich viele Cartoons zeigen und auch live zeichnen. Parodien gehören aber auch dazu. Das Buch führt ja im Grunde durch mein Leben und meine Karriere, das möchte ich auf der Bühne vertiefen. Vielleicht lade ich auch ab und an Gäste zu mir auf die Bühne ein.

Auf wen darf man sich dann freuen?

An aktuelle oder ehemalige Weggefährten, die in den Tourstädten wohnen, aber das ist bislang nur eine Idee.

Und man sieht Sie allen Parodien zum Trotz auch mal ohne Maske …

Klar. Das würde ja nicht funktionieren mit den aufwendigen Masken. Ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass es genügt, wenn ich einfach nur die Parodien andeute, indem ich die Stimme verstelle. Ich kann den Kinski in meinem Live-Programm jederzeit auspacken, ohne an etwas Bestimmtes gebunden zu sein, das ist dann auch ganz schön und gibt mir mehr Freiheiten.

Was würde Kinski zu Ihren Zeichnungen sagen?

(verstellt die Stimme) Das ist doch keine Kunst … du Arschloch!

Gibt es noch irgendwen, den Sie gern noch nachahmen würden?

Nee, das mit den Wunschfiguren habe ich mir abgewöhnt. Ich mache das nur für Formate, da stellt sich immer die Frage, was passt und was gerade aktuell ist. Momentan parodiere ich eigentlich nur Politiker für Extra3.

Und Figuren, die Sie nicht parodieren würden?

Ich habe Berührungsängste bei AfD-Politikern. Zum einen graut es mir davor, mich mit diesen Leuten so intensiv auseinandersetzen zu müssen. Zum anderen hätte ich ein wenig die Sorge, dass es durch die ja doch oftmals alberne Spielweise der Parodie zu verharmlosend rüberkommt. Bis jetzt hab ich mich deshalb noch nicht rangetraut.

Gibt es denn Hoffnung für Fans von Parodiensendungen wie „Switch“, dass nochmal etwas Neues in der Form kommt?

Ich glaube, dass das generelle Interesse an Parodien wieder wächst. Demnächst gibt es ja diese neue Sendung „Binge Reloaded“ auf Amazon Prime, da wirke ich zwar nicht mit, aber Switch-Fans kommen bestimmt auf ihre Kosten.

Termine: 6.2. Oberhausen (Ebertbad), 13.2. Leverkusen (Scala), 26.2. Köln (Gloria), 28.2. Düsseldorf (Savoy).

Karten für Leverkusen, Köln und Düsseldorf ab ca. 31 € erhalten Sie in unseren LeserLäden, unter 0201/804 6060 und auf www.ruhrticket.de, Karten für die Show in Oberhausen (30,50 €) auf www.ebertbad.de oder unter 0208/8106570 .