Nobles auf vier Rädern: „Techno Classica“ mit viel Programm

Essen. Mitte April treffen sich Freunde historischer Automobile bei der Messe „Techno Classica“ in Essen. Es gibt einige Jubiläen zu feiern.

Bei der Bezeichnung „Weltleitmesse der Klassik-Branche“ und dem Wort „Techno“ im Titel mögen zunächst Musikfreunde aufhorchen. Tatsächlich sorgen bei der „Techno Classica“ aber heulende und röhrende Motoren bei fachkundigem und leidenschaftlichem Publikum für einen Ohrenschmaus – zumindest wenn man sich für Klänge begeistern kann, die aus Fortbewegungsmitteln erschallen. Rund 1250 Aussteller aus 30 Nationen verteilen sich vom 12. bis 16. April auf dem Gelände der Messe Essen; es gibt dort mehr als 2700 zum Verkauf stehende motorisierte Vier- und Zweiräder.

Dass die großen Firmen zu diesem Anlass gerne ins Ruhrgebiet reisen, hat Tradition. 1989 fand die erste Ausgabe der größten Oldtimermesse des Planeten statt, diese wuchs seither stetig. Corona kam der „Techno-Classica“ zwar zweimal in die Quere, doch die erste postpandemische Veranstaltung im März 2022 verzeichnete einmal mehr zufriedenstellende Zahlen für alle Beteiligten.

Rund 150.000 Besucherinnen und Besucher schauten vorbei, zahlreiche Händler konnten ihre Vier- und Zweiräder in hoher Stückzahl absetzen. „Galt der Klassiker-Markt in den letzten beiden Jahren eher als schwierig, so stimulierte die Weltmesse die weltweite Kauflust offenbar, manchmal vielleicht auch zur Anlage von Kapital“, hieß es im Abschlussbericht von Veranstalter Siha.

„Techno Classica“ stellt legendäres Fahrzeug für Stars und Diktatoren aus

Das soll 2023 nicht anders sein, und dafür dürften einige Auftritte weltbekannter Hersteller sorgen. So hat beispielsweise Mercedes-Benz außergewöhnliche Exponate angekündigt. Wer in Halle 1 vorbeischaut, soll außerdem die Möglichkeit erhalten, selbst in einem klassischen Fahrzeug des Stuttgarter Herstellers eine Runde mitzufahren.

Wie in jedem Jahr gibt es 2023 wieder einige große Jubiläen und runde Geburtstage zu feiern – und auch deswegen ist Mercedes vor Ort. Der 600er, auch bekannt als W 100, wird runde 60, er feierte 1963 auf der IAA in Frankfurt Premiere. Prominente aus aller Welt fuhren ihn (oder wurden chauffiert), unter anderem Liz Taylor, John Lennon, Elvis Presley, Coco Chanel, Drogenbaron Pablo Escobar und der nordkoreanische Diktator Kim Il-sung.

Ein Liebling des Otto Normalverbrauchers ist hingegen der Citroën 2CV, im Volksmund „Ente“ genannt. Die Entwicklung begann bereits Mitte der 30er Jahre, kriegsbedingt wurde das Modell aber erst 1948 fertig- und vorgestellt. Der 75. Geburtstag wird auf der „Citroën-Straße“ in Halle 6 gefeiert, natürlich können dort auch andere Fahrzeuge des französischen Herstellers bewundert und gekauft werden. Und wer keinen kompletten Wagen, sondern nur einzelne Ersatzteile, Deko oder Marken-Devotionalien erwerben will, findet vielleicht auf dem Freiluft-Markt rund um die Messehallen die gewünschten Objekte.

„Techno Classica“, 12. - 16.4., Mi 13-20 Uhr, Do+Sa+So 9-18 Uhr, Fr 9-19 Uhr, Messe Essen, Messeplatz 1. Tageskarten für die Preview am Mittwoch (45 €) sowie für die regulären Öffnungstage (25 €, erm. 20 €, Kinder 8-11 J. 15 €, Kinder unter 8 J. frei) gibt’s auftechno-classica.ticket.io.

